У родичів контррозвідника СБУ Сивака, який був учасником бійки у ресторані Вінниці через російський шансон, виявили дорогий автопарк, - ЦПК

У родини контррозвідника СБУ Дмитра Сивака, який був учасником бійки у ресторані Вінниці через російський шансон, виявили мінівен Volkswagen Caravelle 2018 року випуску, Volkswagen e-Golf 2019 року та мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 року, записані на його бабусю та батька.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

У ЦПК зазначили, що вирішили придивитися до родини контррозвідника СБУ Дмитра Сивака. І виявили, що на бабусю Дмитра Богданну Сивак з 2021 року записаний мінівен Volkswagen Caravelle 2018 року випуску.

За приблизними підрахунками, на момент купівлі аналогічне авто могло коштувати до $40-45 тисяч. 75-річна жінка на цьому авто не їздить і ніколи не їздила.

Також на батька контррозвідника Руслана Сивака записані із 2020 року авто Volkswagen e-Golf 2019 року випуску (зараз аналогічні продають в діапазоні $20 тисяч) і з 2021 року - мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 року випуску (зараз такий продають за майже $17 тисяч).

Як наголосили у ЦПК, жодних даних про те, що бабуся чи батько Дмитра Сивака мали чи мають бізнес, у реєстрах немає.

Із питанням, як родині контррозвідника, особливо бабусі, вдалося придбати такий автопарк, ЦПК звернувся до батька контррозвідника Сивака.

"Якби Богданна Михайлівна мала Бентлі Континенталь якийсь там великий, ну, без питань. І то - то не ваше діло. Вона все життя пропрацювала, 40 років, військовою була", - сказав чоловік і порадив звернутися до його адвоката, але контактів не надав.

Крім того, Руслан Сивак переконував, що такі публікації "не на часі робити. Є ж інакші справи в країні".

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Як повідомляють у ЦПК, увагу на Сивака звернули після нещодавної історії, яка трапилася у вінницькому ресторані "Арталь". Там, зі слів місцевих журналістів, святкував день народження працівник департаменту військової контррозвідки СБУ Дмитро Сивак. В іншій залі відзначав день народження військовий, який служив на передовій.

Журналісти з посиланням на учасників подій розповідають, що на святкуванні контррозвідника увімкнули російський шансон - "Владімірскій централ", потім "Приходите в мой дом, мои двери открыты"."

Як зазначається, гості військового зробили гостям Дмитра Сивака зауваження. Після чого, зі слів очевидців, почалася бійка, ініціатором якої був контррозвідник та його батько Руслан Сивак.

У поліції підтвердили, що ведуть провадження за статтею "Хуліганство", санкція за якою передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років. Прокуратура додала, що до події "можливо, причетні співробітники Служби безпеки, департаменту контррозвідки".