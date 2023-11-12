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У родичів контррозвідника СБУ Сивака, який був учасником бійки у ресторані Вінниці через російський шансон, виявили дорогий автопарк, - ЦПК

сивак

У родини контррозвідника СБУ Дмитра Сивака, який був учасником бійки у ресторані Вінниці через російський шансон, виявили мінівен Volkswagen Caravelle 2018 року випуску, Volkswagen e-Golf 2019 року та мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 року, записані на його бабусю та батька.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

У ЦПК зазначили, що вирішили придивитися до родини контррозвідника СБУ Дмитра Сивака. І виявили, що на бабусю Дмитра Богданну Сивак з 2021 року записаний мінівен Volkswagen Caravelle 2018 року випуску.

За приблизними підрахунками, на момент купівлі аналогічне авто могло коштувати до $40-45 тисяч. 75-річна жінка на цьому авто не їздить і ніколи не їздила.

Також на батька контррозвідника Руслана Сивака записані із 2020 року авто Volkswagen e-Golf 2019 року випуску (зараз аналогічні продають в діапазоні $20 тисяч) і з 2021 року - мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 року випуску (зараз такий продають за майже $17 тисяч).

Як наголосили у ЦПК, жодних даних про те, що бабуся чи батько Дмитра Сивака мали чи мають бізнес, у реєстрах немає.

Із питанням, як родині контррозвідника, особливо бабусі, вдалося придбати такий автопарк, ЦПК звернувся до батька контррозвідника Сивака.

"Якби Богданна Михайлівна мала Бентлі Континенталь якийсь там великий, ну, без питань. І то - то не ваше діло. Вона все життя пропрацювала, 40 років, військовою була", - сказав чоловік і порадив звернутися до його адвоката, але контактів не надав.

Крім того, Руслан Сивак переконував, що такі публікації "не на часі робити. Є ж інакші справи в країні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військові та співробітники СБУ побилися у ресторані Вінниці через російський шансон. ВIДЕО

Як повідомляють у ЦПК, увагу на Сивака звернули після нещодавної історії, яка трапилася у вінницькому ресторані "Арталь". Там, зі слів місцевих журналістів, святкував день народження працівник департаменту військової контррозвідки СБУ Дмитро Сивак. В іншій залі відзначав день народження військовий, який служив на передовій.

Журналісти з посиланням на учасників подій розповідають, що на святкуванні контррозвідника увімкнули російський шансон - "Владімірскій централ", потім "Приходите в мой дом, мои двери открыты"."

Як зазначається, гості військового зробили гостям Дмитра Сивака зауваження. Після чого, зі слів очевидців, почалася бійка, ініціатором якої був контррозвідник та його батько Руслан Сивак.

У поліції підтвердили, що ведуть провадження за статтею "Хуліганство", санкція за якою передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років. Прокуратура додала, що до події "можливо, причетні співробітники Служби безпеки, департаменту контррозвідки".

Автор: 

авто (6253) СБУ (13048) Центр протидії корупції (268) військова контррозвідка (32)


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Топ коментарі
+122
По автопарку можна зрозуміти на яку розвідку він працює.
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12.11.2023 17:02 Відповісти
+102
З такими контррозвідниками можна лише уявити, що СБУ розвідує і для кого.
Орли лейтенанта Бакланова нікуди з гнізда не поділись…
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12.11.2023 17:03 Відповісти
+86
Пля,куди не копни...
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12.11.2023 17:02 Відповісти
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Сторінка 3 з 3
Контрразведчик в Винницкой области? Ничоси он там разведчиков себе наловил. Ещё ж небось и план выполнял. А теперь давайте посмотрим какой автопарк и дачи у родичей его начальника, и что там у него с шансоном.
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12.11.2023 23:41 Відповісти
В автопарке немає скрепної лади та ниви
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12.11.2023 23:48 Відповісти
тачка за 40 к і мотик це тіпа дуже дорогий автопарк? подивились би ви на кортеж навеличнійвшивого
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13.11.2023 00:29 Відповісти
Яка може бути ефективність від СБУшного конченого ідіота який умудрився спалитись на бидляку.
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13.11.2023 00:38 Відповісти
Добре підгорнули зе. Прямо як дбайлива господниня, що посадила картоплю, та підгорнула аж по вершечок, а сама в лікарню злягла, й тота картопля вся в колорадах, земелька під нею ОПа, а попід землею щенята зіньські шастають , коріння під"їдають. І тільки Господь може спасти
.. Та хто нерозкаяних спасатиме
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13.11.2023 04:10 Відповісти
Якщо воно себе так поводить то за цім хтось стоїть
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13.11.2023 04:41 Відповісти
Щ.о вам досi не зрозумiло? Держава захоплена агентами фсб
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13.11.2023 07:26 Відповісти
адвокатська філія баканов компані
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13.11.2023 07:39 Відповісти
і ім'я їх - Не на часі
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13.11.2023 07:49 Відповісти
пошкрібти кожного зеленого вилупка там такі статки за зраду держави намалюються..
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13.11.2023 07:48 Відповісти
Ось після виборів наступникам і доведеться зелених шкрібти
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13.11.2023 07:53 Відповісти
бабушка любіт скорость
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13.11.2023 08:22 Відповісти
Ще одна консерва фсб. Але чому дивуватись, якщо сам ********** - консерва
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13.11.2023 08:50 Відповісти
Як показала ЦЯ війна, СБУшники гуртом переходили до московитів.
Але нашу владу це МАЛО турбує! Якась па.дла почала повертати В АРМІЮ на керівні посади старих пердунів, які водили з московитами алкогольне братство (адін наротт). Воювати ці ідіоти, як не вміли, так і не вміють! Але ШКОДИ МОЖУТЬ ПРИНЕСТИ багато!
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13.11.2023 09:14 Відповісти
"бабуся любит скорость")). Проблема записывания украденного на бедных родственников решается очень просто:законом по которому можно конфисковывать дорогую собственность если приобретатель(бабушка-пенсионер) не сможет показать ИСТОЧНИКИ своего дохода для преобретения этой дорогой собственности-как это во всех развитых странах. Тоесть покупаешь в течении 10 лет собственности на 150 тыс долларов при этом имея официальный доход в 300 баксов в месяц и не платя никаких налогов-лишаешся этой собственности. По-друглму с воровством не спрв=авится. Если человеки меет большие траты при минимальных официальных оходах-значит это украденные деньги полученные преступным путем и презумпция невиновности тут не работает-так происходит в странах к которым стремится Украина
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13.11.2023 09:17 Відповісти
Для цього потрібен Еліот Несс ! А де його взять ?! Тим більше що "мудрому наріду" це нецікаво їм би поржать на майські шашлики.
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13.11.2023 09:36 Відповісти
Це якраз наше діло откуда у "Богданны Михайловны" бабло на тачку за 40к баксов. І де "сама чєсна контрарозвідка" бере гроші. Чіновники повинні подавати деклараціі про своє майно та майно родичів.

А то знайшло лазейку на "бабушек" джиппи закуплять і ходе вумнічає. То поки в нас такі "контраразвєдчікі" то діла не буде.
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13.11.2023 11:48 Відповісти
От скажіть: чим ці Сиваки відрізняються від сивковича? Тільки тим, що сивкович зараз сидить на моцкві, а вони в Україні? Бо працюють вони всі на одне х7йло.

То яке блдь НАТО із такою насиченістю ворожою агентурою???
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13.11.2023 12:43 Відповісти
Шо касается имущества нажитого непосильным трудом на все 100/ согласен но это касается не только сивака но и всей власти а что касается культуры музыки фильмов языка то всем кто навязывает или запрещает можно поставить только один диагноз: фарион головного мозга.
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13.11.2023 13:30 Відповісти
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