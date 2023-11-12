Японія припинить компенсувати вартість квитків українцям, які евакуюються до країни

Програма уряду Японії з компенсації вартості проїзду для українських біженців, які евакуюються до країни, припинить дію в листопаді. Її замінить інша програма.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK та Економічну правду.

Зазначається, що програма стартувала у квітні минулого року. Уряд Японії один раз на тиждень забезпечував місця на комерційних рейсах з Польщі для евакуйованих з України.

Відповідно програмою вже скористалися понад 270 людей.

Припинення програми відбувається через перегляд японським урядом міграційного законодавства, буде задіяна нова система.

Згідно з новою системою, люди, які виїхали з районів конфлікту, але не відповідають критеріям Японії щодо статусу біженця, отримають гарантії, подібні до тих, які отримують біженці.

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"Система зосереджена на допомозі людям оселитися в Японії. Люди, визнані такими, що мають право на участь у цій системі, отримають той самий статус резидента, що й ті, хто визнаний біженцями", – йдеться я в повідомленні.

Крім того, їм буде дозволено отримувати уроки японської мови та підтримку працевлаштування. Також одним з чинників припиненням підтримки перельоту є зниження попиту. Кількість людей, які користуються програмою, останнім часом зменшилася приблизно до однієї людини на рейс.

Додається, що агентство імміграційної служби зосередиться на допомозі евакуйованим з України оселитися в Японії за новою системою.

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