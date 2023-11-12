УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6244 відвідувача онлайн
Новини
6 504 28

Японія припинить компенсувати вартість квитків українцям, які евакуюються до країни

біженці

Програма уряду Японії з компенсації вартості проїзду для українських біженців, які евакуюються до країни, припинить дію в листопаді. Її замінить інша програма.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK та Економічну правду. 

Зазначається, що програма стартувала у квітні минулого року. Уряд Японії один раз на тиждень забезпечував місця на комерційних рейсах з Польщі для евакуйованих з України.

Відповідно програмою вже скористалися понад 270 людей.

Припинення програми відбувається через перегляд японським урядом міграційного законодавства, буде задіяна нова система.

Згідно з новою системою, люди, які виїхали з районів конфлікту, але не відповідають критеріям Японії щодо статусу біженця, отримають гарантії, подібні до тих, які отримують біженці.

Читайте: Зеленський провів розмову з прем’єром Японії Кісідою: Домовилися розширити роботу над безпековими гарантіями

"Система зосереджена на допомозі людям оселитися в Японії. Люди, визнані такими, що мають право на участь у цій системі, отримають той самий статус резидента, що й ті, хто визнаний біженцями", – йдеться я в повідомленні.

Крім того, їм буде дозволено отримувати уроки японської мови та підтримку працевлаштування. Також одним з чинників припиненням підтримки перельоту є зниження попиту. Кількість людей, які користуються програмою, останнім часом зменшилася приблизно до однієї людини на рейс.

Додається, що агентство імміграційної служби зосередиться на допомозі евакуйованим з України оселитися в Японії за новою системою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Японії Кісіда занепокоєний спільними польотами бомбардувальників Китаю та Росії поблизу його країни

біженці (1911) Японія (1213) допомога і підтримка (1170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
гоніть їх додому! хай подивляться на результати свого голосування за зеленського.
показати весь коментар
12.11.2023 18:51 Відповісти
+9
те,що було в 2022 вже закінчилося. за кордон кинулися всі любителі халяви з України (сам особисто знаю таких в Києві),всі країни вже роздивилися на цих "знедолених біженців від війни" і стали обрізати халяву,очевидно й мешканці місцеві теж озлобилися....поки що лише сентиментальні німці продовжують годувати наших "знедолених війною" з бездонними гаманцями і шлунками...
показати весь коментар
12.11.2023 18:59 Відповісти
+7
добратися, як не дивно - це найпростіше в такій епопеї... а ось далі... мова, робота, проживання. Японія - не сама дешева країна, аби бути там німим безробітним...
показати весь коментар
12.11.2023 18:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де та Японія? Туди ще добратися треба постаратися і як це зробити не через Росію навіть не знаю. Дивно що приймають українців взагалі.
показати весь коментар
12.11.2023 18:42 Відповісти
добратися, як не дивно - це найпростіше в такій епопеї... а ось далі... мова, робота, проживання. Японія - не сама дешева країна, аби бути там німим безробітним...
показати весь коментар
12.11.2023 18:57 Відповісти
там нужно язык учить сложный. Это в Украине можно жить и говорить на каком хочешь
показати весь коментар
12.11.2023 18:45 Відповісти
А ты на каком хочеш?
показати весь коментар
12.11.2023 19:26 Відповісти
270 людей захотіло евакуюватися і емігрувати у таку передову і багату країну. Бачимо, що матеріальні речі таки не основні.
показати весь коментар
12.11.2023 18:47 Відповісти
Слишком культурно от нас далеки.
показати весь коментар
12.11.2023 20:45 Відповісти
Це у польщу можна евакуюватися без мізків, без мови, без освіти, і роботу у прибиранні туалетів завжди знайдеш.
Японія - діаметрально протилежна країна.
показати весь коментар
12.11.2023 22:07 Відповісти
гоніть їх додому! хай подивляться на результати свого голосування за зеленського.
показати весь коментар
12.11.2023 18:51 Відповісти
мабуть. тебе в цивілізовану краї ну не пускають, бо не відповідаєш критеріям цивілізації
показати весь коментар
12.11.2023 19:06 Відповісти
++++++
показати весь коментар
12.11.2023 19:15 Відповісти
те,що було в 2022 вже закінчилося. за кордон кинулися всі любителі халяви з України (сам особисто знаю таких в Києві),всі країни вже роздивилися на цих "знедолених біженців від війни" і стали обрізати халяву,очевидно й мешканці місцеві теж озлобилися....поки що лише сентиментальні німці продовжують годувати наших "знедолених війною" з бездонними гаманцями і шлунками...
показати весь коментар
12.11.2023 18:59 Відповісти
Я таких знаю особисто навіть з тернопільщини, не те шо з Києва.
показати весь коментар
12.11.2023 20:07 Відповісти
ЗеКодломойськие чуваки не пустили в Брюссель народного депутата України Мустафу Джемілєва на Конгрес народов Мира пострадавших от ГУЛАГа товариства Сралина... На заре советского Быдла краснопузого...Дожили...Банда путлера аплодируют Стоя...🤢🤑👏👏👏Стадо идиотов...
показати весь коментар
12.11.2023 19:12 Відповісти
жуйте 73%....не обожритесь.... обезьяны Вермахта дЕрмака....а зеле дайте новую погремушку зеля Вселенский ..Хоть поржем....🤑😜
показати весь коментар
12.11.2023 19:16 Відповісти
Сумно це все... але не дуже так і щоб.
показати весь коментар
12.11.2023 19:21 Відповісти
Ой в Японію простий ''пилип'' не поїде, туди грошовиті їздять
показати весь коментар
12.11.2023 19:26 Відповісти
«Також одним з чинників припиненням підтримки перельоту є зниження попиту.»
Звичайно не користується попитом, бо ще треба знайти гаранта, щоб дали візу. Це не Європа. Було в тому році навесні зробили вони таку помилку - почали пускати біженців, їх родичів, друзів, друзів друзів, тощо, просто по паспорту. Але за місяця два схаменулися. Скасували. Тепер знову потрібен гарантом хтось з місцевих.

Думаю, далеко не всі будуть «відповідати критеріям» - це в них запросто робиться. Працевлаштування на повний робочий день - потрібен мовний рівень N2. Що далеко не всі можуть, навіть з тих, хто знає мову. А на неповний потрібен N3, або гуд бай май лав. Хіба що шукати міжнародну фірму, де канає англійська. Але ж треба заявити, що «не переймайтеся, це майже одне й те саме». ))) Політики.

Доречі, так, міграційну політику в Японії дійсно дуже сильно порізали з початку цього року. Тому навіть статус біженця тепер отримати ще складніше, аніж було до сих пір (а отримати статус біженця в Японії і до того було ой як складно). Дякуємо курдам та китайцям. Але, як на мене, все вони правильно зробили.
показати весь коментар
12.11.2023 19:56 Відповісти
При ПОРОХУ я двічі на рік безкоштовно літав в Японію. А потім зебіли повибирали. Думай -Те.
показати весь коментар
12.11.2023 20:11 Відповісти
За кордон виїхали й халявщики і ні, шкода про одне, що халявщики повернуться, а РУКИ Й РОЗУМ - НІ. Америку будували не індіанці з неграми і не конкістадори, а ті, хто їхав в новий світ БУДУВАТИ СВІТ і віз з собою мізки та руки, зерно та приладдя будівництва. такий весь шлях мами Історії - ЗАХІД БУДУЮТЬ БУДІВНИЧІ на шляхху на Захід, а розрушають руйнівники на шляху на Схід, тому завжди буде протистояння між Сходом та Заходом, якщо воно виражене поверненням в минуле(переселенці та біженці Сходу що бажають жити в країнах Заходу ЗА СВОЇМИ ЗАКОНАМИ). Якщо такі помилки буде допускати Україна(негр чи інший з правом виду на жительство) то отримає те ж саме, включно з 11 вересня. Тупий раб вигідний тільки тупому царю бо йому платять менше, або кидають миску баланди. Світ двигається в розвитку за часовою стрілкою, феномен Японія(Нова Японія та інші) це коли стрілка завершила коло. АРХ М
показати весь коментар
13.11.2023 02:35 Відповісти
Для того, щоб Україні стати УКРАЇНОЮ потрібно вчитись послідовності будівництва: Европа-Америка-Японія-Дубай, бо з Египту БОГ вивів Ізраїль і все закінчиться Египтом та поверненням БОГА на нове коло розвитку. ЦЕ НЕЗМІННЕ І ІСНУЄ ЗА ВСІХ ЧАСІВ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. АРХ М
показати весь коментар
13.11.2023 02:42 Відповісти
Халява закінчується. Час додому захищати і відбудовувати свою Батьківщину. Паразити срані.
показати весь коментар
13.11.2023 13:39 Відповісти
 
 