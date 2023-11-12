Японія припинить компенсувати вартість квитків українцям, які евакуюються до країни
Програма уряду Японії з компенсації вартості проїзду для українських біженців, які евакуюються до країни, припинить дію в листопаді. Її замінить інша програма.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK та Економічну правду.
Зазначається, що програма стартувала у квітні минулого року. Уряд Японії один раз на тиждень забезпечував місця на комерційних рейсах з Польщі для евакуйованих з України.
Відповідно програмою вже скористалися понад 270 людей.
Припинення програми відбувається через перегляд японським урядом міграційного законодавства, буде задіяна нова система.
Згідно з новою системою, люди, які виїхали з районів конфлікту, але не відповідають критеріям Японії щодо статусу біженця, отримають гарантії, подібні до тих, які отримують біженці.
"Система зосереджена на допомозі людям оселитися в Японії. Люди, визнані такими, що мають право на участь у цій системі, отримають той самий статус резидента, що й ті, хто визнаний біженцями", – йдеться я в повідомленні.
Крім того, їм буде дозволено отримувати уроки японської мови та підтримку працевлаштування. Також одним з чинників припиненням підтримки перельоту є зниження попиту. Кількість людей, які користуються програмою, останнім часом зменшилася приблизно до однієї людини на рейс.
Додається, що агентство імміграційної служби зосередиться на допомозі евакуйованим з України оселитися в Японії за новою системою.
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Японія - діаметрально протилежна країна.
Звичайно не користується попитом, бо ще треба знайти гаранта, щоб дали візу. Це не Європа. Було в тому році навесні зробили вони таку помилку - почали пускати біженців, їх родичів, друзів, друзів друзів, тощо, просто по паспорту. Але за місяця два схаменулися. Скасували. Тепер знову потрібен гарантом хтось з місцевих.
Думаю, далеко не всі будуть «відповідати критеріям» - це в них запросто робиться. Працевлаштування на повний робочий день - потрібен мовний рівень N2. Що далеко не всі можуть, навіть з тих, хто знає мову. А на неповний потрібен N3, або гуд бай май лав. Хіба що шукати міжнародну фірму, де канає англійська. Але ж треба заявити, що «не переймайтеся, це майже одне й те саме». ))) Політики.
Доречі, так, міграційну політику в Японії дійсно дуже сильно порізали з початку цього року. Тому навіть статус біженця тепер отримати ще складніше, аніж було до сих пір (а отримати статус біженця в Японії і до того було ой як складно). Дякуємо курдам та китайцям. Але, як на мене, все вони правильно зробили.