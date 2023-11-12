Окупанти завдають ударів по Харкову

У Харкові лунають вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

"Увага! В місті чути вибухи. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

У поліції закликають мешканців не залишати укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога" і повідомляти про влучання ворожих снарядів і постраждалих на спецлінію поліції 102.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив про обстріл міста.

"Окупанти наносять удари!



До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - написав він.

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