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Новини Агресія Росії проти України
9 051 28

Окупанти завдають ударів по Харкову

харків

У Харкові лунають вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

"Увага! В місті чути вибухи. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

У поліції закликають мешканців не залишати укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога" і повідомляти про влучання ворожих снарядів і постраждалих на спецлінію поліції 102.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Будівля одного з навчальних закладів Харкова зазнала серйозних пошкоджень під час нічних обстрілів. ФОТОрепортаж

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив про обстріл міста.

"Окупанти наносять удари!

До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - написав він.

Читайте: Унаслідок російських обстрілів у Харкові знищено 70% комунальних автобусів, 50% трамваїв і понад 25% тролейбусів

Автор: 

обстріл (29517) Харків (5740)


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Топ коментарі
+14
а вже заібала ця тактика тіпа нізя, бо нема своїх ракет
так от!!!
белгород на відстані пострілу гаубица або бм21 град
і це не не все що у нас є з свого,не імпортного...
вздовж кордону є близько сотні електростанцій та розподільчих станцій..
які на відстані від 5 до 100 км
і щось я нікуя не чув щоб орки на цих територіях купували генератори
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12.11.2023 20:12 Відповісти
+13
Зеленський де наша відповідь за яку ти постійно пис...ш
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12.11.2023 19:51 Відповісти
+12
по белгороду неззя ...трусы союзники запретили
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12.11.2023 19:44 Відповісти
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И опять тревога после бабахов. Вот какой смысл в этой тревоге?
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12.11.2023 19:41 Відповісти
А вдруг ще?
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12.11.2023 19:49 Відповісти
******
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12.11.2023 19:43 Відповісти
по белгороду неззя ...трусы союзники запретили
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12.11.2023 19:44 Відповісти
Можно. Неизвестными БПЛА.
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12.11.2023 19:46 Відповісти
а вже заібала ця тактика тіпа нізя, бо нема своїх ракет
так от!!!
белгород на відстані пострілу гаубица або бм21 град
і це не не все що у нас є з свого,не імпортного...
вздовж кордону є близько сотні електростанцій та розподільчих станцій..
які на відстані від 5 до 100 км
і щось я нікуя не чув щоб орки на цих територіях купували генератори
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12.11.2023 20:12 Відповісти
***** ,шоб ты подох,тварюка
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12.11.2023 19:50 Відповісти
Зеленський де наша відповідь за яку ти постійно пис...ш
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12.11.2023 19:51 Відповісти
Ігорек, хлопчик.

Ти впевнений що звернувся за адресою?

Ху&ло бомбить Харків, тому що у України нема зброї яку б міг поставити Захід,

а ти звертаєшся не к ху&лу, не до НАТО-США,

…. а до Зеленского?
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12.11.2023 20:09 Відповісти
Ти так до свого тата говори хлопчик
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12.11.2023 20:19 Відповісти
Ігорек, не зливайся з теми.

Держи фокус- та дивись у корінь, а не на наслідки.
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12.11.2023 21:14 Відповісти
Він нетямущий балабол.
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12.11.2023 20:18 Відповісти
Свинособачие недочеловеки.
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12.11.2023 19:52 Відповісти
Які накуй перемовини....
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12.11.2023 19:53 Відповісти
А вони будуть.
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12.11.2023 20:05 Відповісти
Перемовини будуть після перемоги України.

Там будуть вирішувати низка питань:

-які області белгородьска, курська, чи ростовська ввійдуть до складу України.

- порядок стягнення репарацій з рф то восстоновлення України.

- покарання кацапських военних злочинцев,
та багато іншего.
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12.11.2023 20:14 Відповісти
Так, не взявши навіть Токмак, мріяти про Ростовську область - це сама адекватна оцінка подій. Мрії, мрії.
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12.11.2023 20:19 Відповісти
Ху&ло рветься до Харків.
Атаки на купянськ це підтверджують.

Вони хочуть зараз захвати більше теріторію, а після вже « виходити на мирні переговори».

Ясна річ що « переговори» це пастка, та тимчасове заморожування війни.
Параші потрібна уся Україна.

Це бій за Жіття та Свободу України
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12.11.2023 20:44 Відповісти
Повторні пуски С300 по Харкову.
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12.11.2023 20:03 Відповісти
https://www.niknews.mk.ua/2023/11/12/okkupant-sluchajno-snjal-na-video-unichtozhenie-rossijskih-pvo-raketoj-storm-shadow/ Оккупант случайно снял на видео уничтожение российских ПВО ракетой Storm Shadow
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12.11.2023 20:08 Відповісти
***. Я в поїзді. Їду в Харків.
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12.11.2023 20:09 Відповісти
Стоп-кран
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12.11.2023 20:16 Відповісти
Зарано Харків викреслили з прифронтових міст.
Бімб кацапи накліпали. І будуть нас всіх ними "радувати".
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12.11.2023 20:18 Відповісти
Тільки не зрячій не бачить Загрози для харківа.

У WWII Харків німці брали два рази…

Віремо ЗСУ.
Віремо Залужному.
Усе для Перемоги!
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12.11.2023 20:48 Відповісти
зелені мразі вже очманіли від своїх рейтінгів,в московії по арбату гуляють,а вони по нас луплять,зелені фсбешники де дрони на тисячу километрів,де удари по кацапських інфраструктурах,ви суки зелені вже догралися вам скоро в сраку ці дрони будуть вставляти,безмозглі ідіоти.
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12.11.2023 21:20 Відповісти
А когда организуют ПВО Харькова ? Что для этого надо.
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12.11.2023 21:36 Відповісти
Якщо розбити станції в Бєлгороді, ми, звісно, отримаємо задоволення від помсти, але витратимо ракети, яких потім може не вистачити на їхні війська. Якщо ми розіб'ємо їхні війська, ми отримаємо ще більше задоволення, а потім із вже беззахисними станціями Бєлгорода ми як-небудь впораємося.
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12.11.2023 21:44 Відповісти
Брєд ……
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13.11.2023 06:51 Відповісти
 
 