Окупанти завдають ударів по Харкову
У Харкові лунають вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
"Увага! В місті чути вибухи. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
У поліції закликають мешканців не залишати укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога" і повідомляти про влучання ворожих снарядів і постраждалих на спецлінію поліції 102.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив про обстріл міста.
"Окупанти наносять удари!
До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях", - написав він.
Топ коментарі
+14 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар12.11.2023 20:12 Відповісти Посилання
+13 Игорь Кононенко #582939
показати весь коментар12.11.2023 19:51 Відповісти Посилання
+12 neverlok lok
показати весь коментар12.11.2023 19:44 Відповісти Посилання
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так от!!!
белгород на відстані пострілу гаубица або бм21 град
і це не не все що у нас є з свого,не імпортного...
вздовж кордону є близько сотні електростанцій та розподільчих станцій..
які на відстані від 5 до 100 км
і щось я нікуя не чув щоб орки на цих територіях купували генератори
Ти впевнений що звернувся за адресою?
Ху&ло бомбить Харків, тому що у України нема зброї яку б міг поставити Захід,
а ти звертаєшся не к ху&лу, не до НАТО-США,
…. а до Зеленского?
Держи фокус- та дивись у корінь, а не на наслідки.
Там будуть вирішувати низка питань:
-які області белгородьска, курська, чи ростовська ввійдуть до складу України.
- порядок стягнення репарацій з рф то восстоновлення України.
- покарання кацапських военних злочинцев,
та багато іншего.
Атаки на купянськ це підтверджують.
Вони хочуть зараз захвати більше теріторію, а після вже « виходити на мирні переговори».
Ясна річ що « переговори» це пастка, та тимчасове заморожування війни.
Параші потрібна уся Україна.
Це бій за Жіття та Свободу України
Бімб кацапи накліпали. І будуть нас всіх ними "радувати".
У WWII Харків німці брали два рази…
Віремо ЗСУ.
Віремо Залужному.
Усе для Перемоги!