Протягом доби росіяни завдали 3 ракетних та 27 авіаударів, - Генштаб ЗС
Ворог завдав 3 ракетних та 27 авіаційних ударів по території України, здійснив 43 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.
Загалом ворог завдав 3 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 складах боєприпасів противника".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль