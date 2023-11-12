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Протягом доби росіяни завдали 3 ракетних та 27 авіаударів, - Генштаб ЗС

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Ворог завдав 3 ракетних та 27 авіаційних ударів по території України, здійснив 43 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 складах боєприпасів противника".

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Генштаб ЗС (6869) обстріл (29517)


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