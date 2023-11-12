У Дарницькому районі Києва виникла масштабна пожежа, відомо про одного постраждалого, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про те, що ввечері 12 листопада у Дарницькому районі Києва виникла масштабна пожежа на складі будматеріалів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличчко написав у телеграмі.
Він зазначив: "Пожежа в Дарницькому районі столиці, на вулиці Бориспільській. Горить склад з будматеріалами. Всі служби працюють на місці. Наразі виявили одного постраждалого. Розвідка триває. Рятувальники просять не заважати їх роботі, аби служби могли оперативно ліквідувати пожежу. Не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поруч з місцем пожежі автівки".
Топ коментарі
+2 Boruh Zackelberger
показати весь коментар12.11.2023 20:50 Відповісти Посилання
+2 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар12.11.2023 21:06 Відповісти Посилання
+1 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар12.11.2023 20:36 Відповісти Посилання
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не мер, не депутат, не ОПа і не президент
РЕСНИКИ відповідних відомств!!!!
а як що це роблять вище перераховані то це означає що їм більше нєкуй чим зайнятися
хай звільняються накуй і йдуть в журналістику
А кирпич, цемент, прокат -- не горит.