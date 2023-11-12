У Дарницькому районі Києва виникла масштабна пожежа, відомо про одного постраждалого, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про те, що ввечері 12 листопада у Дарницькому районі Києва виникла масштабна пожежа на складі будматеріалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличчко написав у телеграмі.

Він зазначив: "Пожежа в Дарницькому районі столиці, на вулиці Бориспільській. Горить склад з будматеріалами. Всі служби працюють на місці. Наразі виявили одного постраждалого. Розвідка триває. Рятувальники просять не заважати їх роботі, аби служби могли оперативно ліквідувати пожежу. Не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поруч з місцем пожежі автівки".

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