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Новини
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У Дарницькому районі Києва виникла масштабна пожежа, відомо про одного постраждалого, - Кличко

пожежа

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про те, що ввечері 12 листопада у Дарницькому районі Києва виникла масштабна пожежа на складі будматеріалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличчко написав у телеграмі.

Він зазначив: "Пожежа в Дарницькому районі столиці, на вулиці Бориспільській. Горить склад з будматеріалами. Всі служби працюють на місці. Наразі виявили одного постраждалого. Розвідка триває. Рятувальники просять не заважати їх роботі, аби служби могли оперативно ліквідувати пожежу. Не проїжджати вулицею Бориспільською та прибрати припарковані поруч з місцем пожежі автівки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про сильні вибухи на лівому березі Києва: сили ППО працювали поблизу столиці (оновлено)

Автор: 

Київ (19788) Кличко Віталій (3536) пожежа (4365)


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Топ коментарі
+2
Це мабуть склад кличка, а не речника дснс 😁
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12.11.2023 20:50 Відповісти
+2
справа рук рашистської агентури,котра пригрілася в столиці ,і не виключено при владі, в якому небуть офісному кабінеті
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12.11.2023 21:06 Відповісти
+1
керівники всіх міст, кабінетів, міністерств один з перед другого хочуть стати ще й речниками та журналістами, бо про це, ****, мав доповідати і висвітлювати речник ДСНС
не мер, не депутат, не ОПа і не президент
РЕСНИКИ відповідних відомств!!!!
а як що це роблять вище перераховані то це означає що їм більше нєкуй чим зайнятися
хай звільняються накуй і йдуть в журналістику
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12.11.2023 20:36 Відповісти
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керівники всіх міст, кабінетів, міністерств один з перед другого хочуть стати ще й речниками та журналістами, бо про це, ****, мав доповідати і висвітлювати речник ДСНС
не мер, не депутат, не ОПа і не президент
РЕСНИКИ відповідних відомств!!!!
а як що це роблять вище перераховані то це означає що їм більше нєкуй чим зайнятися
хай звільняються накуй і йдуть в журналістику
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12.11.2023 20:36 Відповісти
Це мабуть склад кличка, а не речника дснс 😁
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12.11.2023 20:50 Відповісти
справа рук рашистської агентури,котра пригрілася в столиці ,і не виключено при владі, в якому небуть офісному кабінеті
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12.11.2023 21:06 Відповісти
Пане Безфамільний,яка рашистська агентура?Ви просто перечитайте коментар марини нечаєвої-так ніякої агентури і не треба.Перефразуючи класичне-"писака на форумі-знахідка для ворожого кацапського шпигуна.Напевне по мобільному пришле і координати,чи просто локацію...Язик ,як помело.
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12.11.2023 21:29 Відповісти
Вона смішну пургу сморозила, яке СБУ на Бориспільскій?
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12.11.2023 21:38 Відповісти
СБУ на іншому березі взагалі😁
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12.11.2023 21:42 Відповісти
Язик ,як помело- пане Брус ,Ви ж мабуть не думаєте,що якийсь форумний писака підпалив склади з будівельними матеріалами???
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13.11.2023 01:22 Відповісти
Строй материалы просто так не горят. Их надо подпалить.
А кирпич, цемент, прокат -- не горит.
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12.11.2023 21:34 Відповісти
 
 