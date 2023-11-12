Шольц виступив проти "негайного" припинення вогню в Секторі Гази

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у неділю, що виступає проти "негайного" припинення вогню у секторі Газа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times of Israel.

"Я не думаю, що заклики до негайного припинення вогню або тривалої паузи – що означатиме одне й те саме – правильні". Зрештою, це означало б, що Ізраїль залишає "Хамасу" можливість відновитися та отримати нові ракети", – сказав Шольц.

Канцлер Німеччини натомість закликав до "гуманітарних пауз".

Позиція Шольца суперечить позиції багатьом арабським країнам, президенту Туреччини Реджепу Ердогану. Наступного тижня Ердоган має зустрітися з лідером Німеччини у Берліні.

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