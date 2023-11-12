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Шольц виступив проти "негайного" припинення вогню в Секторі Гази

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у неділю, що виступає проти "негайного" припинення вогню у секторі Газа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє The Times of Israel.

"Я не думаю, що заклики до негайного припинення вогню або тривалої паузи – що означатиме одне й те саме – правильні". Зрештою, це означало б, що Ізраїль залишає "Хамасу" можливість відновитися та отримати нові ракети", – сказав Шольц.

Канцлер Німеччини натомість закликав до "гуманітарних пауз".

Позиція Шольца суперечить позиції багатьом арабським країнам, президенту Туреччини Реджепу Ердогану. Наступного тижня Ердоган має зустрітися з лідером Німеччини у Берліні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфлікт в Ізраїлі не впливатиме на підтримку України, - Шольц

Автор: 

Ізраїль (1792) Хамас (197) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+20
Невже німці знову становляться тими воїнами, якими були 100 років тому: допомогу України подвоїли, ліво-ліберальні соплі в Газі не підтримують. От би ще й японці відновили свій самурайський дух
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12.11.2023 22:44 Відповісти
+11
якби ж іще під це просвєтлєніє вирішив і питання з "таурусами"...
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12.11.2023 22:50 Відповісти
+11
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

На севере становится жарковато. Видимо, Насралла обиделся, как его "опустили" после второй части речи (Держитесь, братья-палестинцы, душой я с вами в Газе, но телом по-прежнему в бункере в Бейруте) и решил чуток повоевать. Наши отвечают, довольно сильно и активно, но пока обе стороны придерживаются неких рамок.

Мы не бомбим Бейрут. Они не используют свои ракетные арсеналы на всю катушку. Если завтра пойдет на спад, значит, Насралла решил не начинать войну, а просто отрабатывает повестку. Если нет - нам придется снести Ливан. Если подключатся американцы (а вроде клятвенно обещали), то мало не покажется никому по периметру, включая Иран и Сирию.
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12.11.2023 22:59 Відповісти
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Невже німці знову становляться тими воїнами, якими були 100 років тому: допомогу України подвоїли, ліво-ліберальні соплі в Газі не підтримують. От би ще й японці відновили свій самурайський дух
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12.11.2023 22:44 Відповісти
Дело в том, что Германия бюрократизированна. Это мешает быстрому принятию решений, но одновременно создаёт "принцип их неотвратимости". Поэтому все так медленно, но неизбежно.
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12.11.2023 22:50 Відповісти
Не треба ідеалізувати німців 20-го століття - вони привели до влади Гітлера та обожнювали його навіть після 1945.
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12.11.2023 23:18 Відповісти
Становляться... Ще трішки і путінська Альтернатива для Німеччини візьме владу в Німеччині. Результати опитування ARD 23 червня: ХДС/ХСС - 29%, АдН - 19%. Соціал-демократи 17% Зелені - 15%.

Кандидат від правопопулістської партії https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BD/t-19101002 "Альтернатива для Німеччини" (АдН) переміг у другому турі виборів голови району Зоннеберг у федеральній землі Тюрингія на сході Німеччини. Під час голосування, що відбулося у неділю, 25 червня, представник АдН Роберт Зессельманн (Robert Sesselmann) набрав, 52,8 відсотка голосів.
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13.11.2023 00:53 Відповісти
AfD ніколи влади не візьме, з цією партією ніхто не піде в коаліцію. Перемоги AfD в регіонах ніяк не вплинуть на зовнішню політику
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13.11.2023 01:09 Відповісти
Проблема в томн, що у Німеччині права партія на 2-му місті. У Франції на виборах президента друге місце взяла подруга путіна Марін Ле Пен - 42,46%. В Австрії вже давно при владі праві.
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13.11.2023 01:20 Відповісти
У Німеччині інша пролітсистема, главою уряду є глава коаліції - прем'єр, тобто лідера країни обирає парламент. У Франції прямі президентські вибори, президента, який править країною. AfD у Німеччині перебуває на ізгойських позиціях, з нею ніхто поруч не сяде, їх вважають гіршими за комуністів. AfD помилково вважають "правими", але вони соціалісти, тобто ліві. На зразок націонал-соціалістів.
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13.11.2023 01:29 Відповісти
якби ж іще під це просвєтлєніє вирішив і питання з "таурусами"...
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12.11.2023 22:50 Відповісти
За висилку з Німеччини палестинців-«квартирантів Меркель», мочить чомусь, чекає від них ПОГРОМІВ!
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12.11.2023 22:54 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

На севере становится жарковато. Видимо, Насралла обиделся, как его "опустили" после второй части речи (Держитесь, братья-палестинцы, душой я с вами в Газе, но телом по-прежнему в бункере в Бейруте) и решил чуток повоевать. Наши отвечают, довольно сильно и активно, но пока обе стороны придерживаются неких рамок.

Мы не бомбим Бейрут. Они не используют свои ракетные арсеналы на всю катушку. Если завтра пойдет на спад, значит, Насралла решил не начинать войну, а просто отрабатывает повестку. Если нет - нам придется снести Ливан. Если подключатся американцы (а вроде клятвенно обещали), то мало не покажется никому по периметру, включая Иран и Сирию.
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12.11.2023 22:59 Відповісти
Без выноса тыловых складов и военных объектов в Ливане и во всех соседних странах, которые смеют стрелять по Израилю, это скорее похоже в ту же игру на истощение, только Израиль в ней в невыгодном положении исходя из количества этих стран и арабов / персов и прочих.
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13.11.2023 00:06 Відповісти
Що ж, сподіваймося, Насраллі вистачить мудрости, як би це дивно не звучало.
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13.11.2023 00:08 Відповісти
"Если подключатся американцы (а вроде клятвенно обещали), то мало не покажется..."

Нетаньягу жде коли прийде в Білий дім Трамп.
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13.11.2023 00:57 Відповісти
Байден змушений підтримувати Ізраїль перед виборами - бо республіканці підтримують Ізраїль на всі 100
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13.11.2023 01:12 Відповісти
Пора уже миру просыпаться. Пока не стало слишком поздно. Даже не сомневаюсь что нападение террористов Хамаса на Израиль замутили ***** и Трамп. Трампу пожизненное светит и ему нечего терять. Особенно как трамписты заблокировали помощь Израилю, якобы из-за Украины.
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12.11.2023 23:06 Відповісти
Цікава думка в останньому реченні.
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12.11.2023 23:52 Відповісти
Трампісти заблокували допомогу саме Україні, а Ізраїлю допомогу виділили.

3 листопада Палата представників США у четвер схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів. Документ отримав 226 голосів «за» і 196 - «проти». Майже всі демократи проголосували проти, за винятком 12-х, які приєдналися до республіканців, які висловились за.

Сенат США 7 листопада не підтримав законопроєкт Палати представників про https://www.radiosvoboda.org/a/news-usa-israel-golosuvannia-dopomoga/32667973.html надання надзвичайної допомоги Ізраїлю , що не передбачає допомоги Україні.
Демократи, які складають більшість у Сенаті, наголосили на важливості надання https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilyy-dim-dopomoha-********-konhres/32670191.html допомоги і Україні , і Ізраїлю, а також на фінансуванні гуманітарної допомоги, безпеки кордону і надання коштів Тайваню - про що йдеться у запиті, який Білий дім надіслав Конгресу минулого місяця розміром https://www.radiosvoboda.org/a/news-baiden-konhres-zapyt-dopomoha-ukraini/32647031.html у 106 мільярдів доларів .
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13.11.2023 01:07 Відповісти
Политики играют более длинные и хитрые партии чем простое население. Политики хорошо умеют подставить оппонента и выйти сухим из говна. Так и здесь, трамписты приняли и проголосовали за заведомо непроходной закон зная наперед что Байден его заблокирует. В итоге трамписты и Израилю и Украине помощи не дали, и выслужились перед ****** еще и в глазах народа выставили Байдена виноватым который был вынуждет заблокировать етот маразматический законопроект.
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13.11.2023 10:20 Відповісти
Дядько увійшов у смак! Круто. Досить жувати соплі. Треба випрявляти помилки фрау попередниці.
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12.11.2023 23:08 Відповісти
Не тупи. Ізраїльські бабоси пахнуть не гірше ніж газпромівські.
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12.11.2023 23:28 Відповісти
Ахах))) и я
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12.11.2023 23:47 Відповісти
так звідки у хамаса ракети які на 300 км літають? Ізраїль контролював кордон Гази, то звідки компоненти двигунів?
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12.11.2023 23:30 Відповісти
Расіянскіє метробудівці, їздили до палестини, на роботу вахтовим методом, і отримували за ці "командіровкі" чималі гроші...
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12.11.2023 23:38 Відповісти
В Німеччині з мігрантами - проблеми - так , але як я бачу - ще більші з ними проблеми у Британії . Там поліція вже нічого не може вдіяти ,і подекуди навіть тікає , бо макаки її відкрито мутузять . А британці вже закликають владу - для наведення порядку задіяти армію . Вчора на мітинг у Лондоні проти Ізраїля , вийшло близько 500 тис мусульман .
Грізні фанати британських футбольних клубів спробували втихомирити макак і швидко отримали від них - "на горіхи " .
Ще на горе і мер Лондона - пакистанець . Цим до речі і пояснюють такі мляві дії місцевої поліції .
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12.11.2023 23:39 Відповісти
"...мер Лондона - пакистанець"
до травня наступного року.
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12.11.2023 23:58 Відповісти
НЕОБХОДИМО ТЕХНОКРАТАМ ПОМОЧЬ СТАТЬ ПРИ ВЛАСТИ В ТУРЦИИ !)
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12.11.2023 23:44 Відповісти
Коли вже вестерни зрозуміють, що старого способу заморозок конфліктів не буде. Буде вирішення, силою чи мирно, але всі конфлікти розморозяться.
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13.11.2023 01:36 Відповісти
Від евреїв Адама та Еви родове дерево цивілізації має назву "Евреї", але щоб розрізняти більш розумних та рукастих від більш тупих БОГ зробив відмінності кольором кожі, тарілками-територіями, та мовами ложками, а ще в кожну тарілку кожному індивіду й сипе індивідуально. Насипте з горщика борщ в тарілки - *** ви вгадаете, щоб кількість калорій у всіх була рівна: - НІКОЛИ Й НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН, ЗАКОН БОГА ТАКИЙ, - ВСЕ ПО ПОДІБНОСТІ І В ДУАЛЬНОСТІ. АРХ М
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13.11.2023 01:48 Відповісти
Кому потрібні нації та національності? Те й інше потрібно засновникам корит, щоб жерти "на шару", і між ними немає різниці, вожді племен то, чи царі, чи царі церков(сект), у всих їх одна ціль: - МАТИ РАБІВ ТА ЗМОГУ ВІДІБРАТИ ОСТАННЄ В ЛЮБИЙ ДОСТУПНИЙ ЗАСІБ. ВОВК ТАКОЖ МАЄ ВІРУ - ВОВЧУ. АРХ М
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13.11.2023 01:55 Відповісти
Шановний дописувачу вожді племен і нація річ не сумісна - такшо ви не попали , і ше дешо - ви перебільшуєте розумові здібності вождів племен - може якийсь вождь і придумав мову і культуру свого племені - але Енштейнів менше ніж племен на порядки.
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13.11.2023 02:34 Відповісти
Тупий лівак скажи, а на якій мові говорять "люди без національності"? Певно ти за Зе голосував
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13.11.2023 05:56 Відповісти
Боюсь, пане Шольц, це тільки початок. Вилізе боком Вам Ваша мігрантська політика
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13.11.2023 06:31 Відповісти
Она давно вылезла . А сейчас попрет сметая.
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13.11.2023 10:23 Відповісти
 
 