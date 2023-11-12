Шольц виступив проти "негайного" припинення вогню в Секторі Гази
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у неділю, що виступає проти "негайного" припинення вогню у секторі Газа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times of Israel.
"Я не думаю, що заклики до негайного припинення вогню або тривалої паузи – що означатиме одне й те саме – правильні". Зрештою, це означало б, що Ізраїль залишає "Хамасу" можливість відновитися та отримати нові ракети", – сказав Шольц.
Канцлер Німеччини натомість закликав до "гуманітарних пауз".
Позиція Шольца суперечить позиції багатьом арабським країнам, президенту Туреччини Реджепу Ердогану. Наступного тижня Ердоган має зустрітися з лідером Німеччини у Берліні.
Топ коментарі
+20 сергей юрко
показати весь коментар12.11.2023 22:44 Відповісти Посилання
+11 Urs
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+11 Виталий #548501
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Кандидат від правопопулістської партії https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BD/t-19101002 "Альтернатива для Німеччини" (АдН) переміг у другому турі виборів голови району Зоннеберг у федеральній землі Тюрингія на сході Німеччини. Під час голосування, що відбулося у неділю, 25 червня, представник АдН Роберт Зессельманн (Robert Sesselmann) набрав, 52,8 відсотка голосів.
На севере становится жарковато. Видимо, Насралла обиделся, как его "опустили" после второй части речи (Держитесь, братья-палестинцы, душой я с вами в Газе, но телом по-прежнему в бункере в Бейруте) и решил чуток повоевать. Наши отвечают, довольно сильно и активно, но пока обе стороны придерживаются неких рамок.
Мы не бомбим Бейрут. Они не используют свои ракетные арсеналы на всю катушку. Если завтра пойдет на спад, значит, Насралла решил не начинать войну, а просто отрабатывает повестку. Если нет - нам придется снести Ливан. Если подключатся американцы (а вроде клятвенно обещали), то мало не покажется никому по периметру, включая Иран и Сирию.
Нетаньягу жде коли прийде в Білий дім Трамп.
3 листопада Палата представників США у четвер схвалила пакет військової допомоги Ізраїлю на 14,3 мільярда доларів. Документ отримав 226 голосів «за» і 196 - «проти». Майже всі демократи проголосували проти, за винятком 12-х, які приєдналися до республіканців, які висловились за.
Сенат США 7 листопада не підтримав законопроєкт Палати представників про https://www.radiosvoboda.org/a/news-usa-israel-golosuvannia-dopomoga/32667973.html надання надзвичайної допомоги Ізраїлю , що не передбачає допомоги Україні.
Демократи, які складають більшість у Сенаті, наголосили на важливості надання https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilyy-dim-dopomoha-********-konhres/32670191.html допомоги і Україні , і Ізраїлю, а також на фінансуванні гуманітарної допомоги, безпеки кордону і надання коштів Тайваню - про що йдеться у запиті, який Білий дім надіслав Конгресу минулого місяця розміром https://www.radiosvoboda.org/a/news-baiden-konhres-zapyt-dopomoha-ukraini/32647031.html у 106 мільярдів доларів .
Грізні фанати британських футбольних клубів спробували втихомирити макак і швидко отримали від них - "на горіхи " .
Ще на горе і мер Лондона - пакистанець . Цим до речі і пояснюють такі мляві дії місцевої поліції .
до травня наступного року.