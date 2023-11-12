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Байден налаштований відновити військову співпрацю з Китаєм найближчим часом, - Салліван

байден,сі,цзіньпін

Президент США Джо Байден вважає, що необхідно відновити військову співпрацю з Китаєм, щоб уникнути "помилок, прорахунків чи непорозумінь".

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  CBS News.

"Президент рішуче налаштований відновити зв'язки між військовими (США та Китаю. - Ред.), тому що він вважає, що це піде на користь національній безпеці США. Нам потрібні ці лінії зв'язку, щоб не було помилок, прорахунків чи непорозумінь", - заявив Салліван.

За його словами, відновлення співпраці між військовими може відбуватися на всіх рівнях – від найвищого керівництва до тактично-оперативного рівня, "на воді та повітрі в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Салліван також зазначив, що Байден обговорюватиме це питання під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"Китайці переважно розірвали ці комунікаційні зв'язки. Президент Байден хотів би їх відновити. Думаю, що це головне питання порядку денного", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білому домі підтвердили, що Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться 15 листопада

Байден Джо (2893) Китай (4737) США (23598) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+16
Не треба загравати з китайозами!!! Вже набудували їм заводи і фабрики, зараз це виходи боком!!! Китайозів треба тримати на короткому проводку, і не давати їм розгорнутися!!!!
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13.11.2023 00:28 Відповісти
+13
вже один довбень робив перезагрузку з ****** .
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13.11.2023 00:19 Відповісти
+4
На раССею підуть??
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13.11.2023 00:11 Відповісти
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На раССею підуть??
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13.11.2023 00:11 Відповісти
Ну, це …. повний добрий вечір!
«Военне співробітнецтово на всіх рівнях»?!

Китайці ще не все встигли вкрасти з военних технологій?

Демократ Ненсі Пілозі літала на Тайвань проти окриків з Китаю,

а Саліван підставляє Байдена під удар!

Республиканці будуть рвати демократів, бо вони вважають що головна загроза це Кітай.
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13.11.2023 01:59 Відповісти
вже один довбень робив перезагрузку з ****** .
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13.11.2023 00:19 Відповісти
Салліван - це мозок Байдена, і цей мозок написав за кілька днів до вторгнення Хамас в Ізраїль статтю про те, що Хамас не є небезпечним, тому що Білий Дім (тобто сам Салліван) зумів його умиротворити).
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13.11.2023 01:41 Відповісти
та я бачу в Білому домі з розумом біда ... як наче Ковід забрав з собою .
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13.11.2023 05:13 Відповісти
Не треба загравати з китайозами!!! Вже набудували їм заводи і фабрики, зараз це виходи боком!!! Китайозів треба тримати на короткому проводку, і не давати їм розгорнутися!!!!
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13.11.2023 00:28 Відповісти
Саліван підставив Байдена двічі:

Один раз коли вклав в его голову про цю можливість « порозуміння « з кітаем.

Другий раз- кели оприлюднив цю інформацію до візіту. Та вказав шо
ціллю перемовин буде заохочення Китаю.
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13.11.2023 02:03 Відповісти
Цю позицію США до Китаю можно б було вважати « тактичною хітрістью» щоб перетягнути Китай на бок США /України в агресивній війні РФ проти України.

Але це припущення не схоже на правду, враховуючи « політику Салівана»,

який до тепер не сформулював американськи параметри перемоги України.

Та вік президента Байдена.
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13.11.2023 02:10 Відповісти
Да ну, нах. С какого бодуна? Мачьоную лабуду экономически от них импортировать?
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13.11.2023 07:39 Відповісти
Байден уже необучаем в таком возрасте - ни на своих, ни на чужих ошибках необучаем.
А значит опять на те же грабли в который раз...
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13.11.2023 05:37 Відповісти
Ага, треба заглянути в очечо. Десь я вже це-е-е чув.
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13.11.2023 07:29 Відповісти
Мабуть, будет от Штатов отмашка на исторические территории.
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13.11.2023 07:41 Відповісти
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13.11.2023 07:45 Відповісти
Це сунути руку у гніздо гадюки
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13.11.2023 08:19 Відповісти
Відновлювати військову співпрацю з країною, проти якої доведеться воювати у найближцій перспективі. Бо ж війна в Україні не зняла тайваньске питання, а тільки відтермінувала його рішення, військове рішення. До нього додалися ще Корея з Японією.
Все логічно-дідусь у маразмі.
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13.11.2023 08:43 Відповісти
з ****** вже відновив. двічі на одні й ті ж граблі?
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13.11.2023 09:02 Відповісти
Дорогой Лєонід Ільїч 2
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13.11.2023 10:08 Відповісти
Так уже був один афроамериканець-нобелівський лауреат, який поступками і поблажками приваблював китайців на свій бік.Тепер все по другому колу..?Безглузда витівка
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13.11.2023 12:24 Відповісти
 
 