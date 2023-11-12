Байден налаштований відновити військову співпрацю з Китаєм найближчим часом, - Салліван
Президент США Джо Байден вважає, що необхідно відновити військову співпрацю з Китаєм, щоб уникнути "помилок, прорахунків чи непорозумінь".
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.
"Президент рішуче налаштований відновити зв'язки між військовими (США та Китаю. - Ред.), тому що він вважає, що це піде на користь національній безпеці США. Нам потрібні ці лінії зв'язку, щоб не було помилок, прорахунків чи непорозумінь", - заявив Салліван.
За його словами, відновлення співпраці між військовими може відбуватися на всіх рівнях – від найвищого керівництва до тактично-оперативного рівня, "на воді та повітрі в Індо-Тихоокеанському регіоні".
Салліван також зазначив, що Байден обговорюватиме це питання під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
"Китайці переважно розірвали ці комунікаційні зв'язки. Президент Байден хотів би їх відновити. Думаю, що це головне питання порядку денного", - додав він.
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«Военне співробітнецтово на всіх рівнях»?!
Китайці ще не все встигли вкрасти з военних технологій?
Демократ Ненсі Пілозі літала на Тайвань проти окриків з Китаю,
а Саліван підставляє Байдена під удар!
Республиканці будуть рвати демократів, бо вони вважають що головна загроза це Кітай.
Один раз коли вклав в его голову про цю можливість « порозуміння « з кітаем.
Другий раз- кели оприлюднив цю інформацію до візіту. Та вказав шо
ціллю перемовин буде заохочення Китаю.
Але це припущення не схоже на правду, враховуючи « політику Салівана»,
який до тепер не сформулював американськи параметри перемоги України.
Та вік президента Байдена.
А значит опять на те же грабли в который раз...
Все логічно-дідусь у маразмі.