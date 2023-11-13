Сапери обстежили майже 20% правобережжя Херсонщини

На Херсонщині сапери обстежили майже 20% правобережжя - 133,5 тисяч гектарів територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила на брифінгу, оприлюдненому в Телеграмі Херсонською ОВА, заступниця начальника ОВА Ольга Малярчук.

"Також зупинюся на питанні розмінування регіону. Над цим щодня працюють до 140 груп саперів з низки відомств. Загалом це близько 800 фахівців", - каже Малярчук.

За її словами, завдяки цій роботі майже 20% правобережжя Херсонщини очищено від "російського небезпечного сміття". Йдеться про понад 133,5 тисяч гектарів територій, з яких майже 112 тис. гектарів – землі сільськогосподарського призначення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція має конкретні пропозиції для України щодо посилення співпраці у сфері гуманітарного розмінування