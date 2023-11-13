Сапери обстежили майже 20% правобережжя Херсонщини
На Херсонщині сапери обстежили майже 20% правобережжя - 133,5 тисяч гектарів територій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила на брифінгу, оприлюдненому в Телеграмі Херсонською ОВА, заступниця начальника ОВА Ольга Малярчук.
"Також зупинюся на питанні розмінування регіону. Над цим щодня працюють до 140 груп саперів з низки відомств. Загалом це близько 800 фахівців", - каже Малярчук.
За її словами, завдяки цій роботі майже 20% правобережжя Херсонщини очищено від "російського небезпечного сміття". Йдеться про понад 133,5 тисяч гектарів територій, з яких майже 112 тис. гектарів – землі сільськогосподарського призначення.
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valentyna #410470
показати весь коментар13.11.2023 18:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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