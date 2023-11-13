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Сапери обстежили майже 20% правобережжя Херсонщини

міна,міни,розмінування

На Херсонщині сапери обстежили майже 20% правобережжя - 133,5 тисяч гектарів територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила на брифінгу, оприлюдненому в Телеграмі Херсонською ОВА, заступниця начальника ОВА Ольга Малярчук.

"Також зупинюся на питанні розмінування регіону. Над цим щодня працюють до 140 груп саперів з низки відомств. Загалом це близько 800 фахівців", - каже Малярчук.

За її словами, завдяки цій роботі майже 20% правобережжя Херсонщини очищено від "російського небезпечного сміття". Йдеться про понад 133,5 тисяч гектарів територій, з яких майже 112 тис. гектарів – землі сільськогосподарського призначення.

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розмінування (1007) сапер (206) Херсонська область (5937)


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Сьогодні літак ЗСУ низько пролетів над хатою сестри. Був страх,неміччя, безпорадність...вона не змогла піднятися,не знала зо робити, а як Херсон....кожний день, кожна ніч як остання версія життя.
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13.11.2023 18:51 Відповісти
 
 