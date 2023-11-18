Фінляндія вперше як член НАТО очолить великі морські навчання

У період з 20 листопада по 1 грудня у Фінській затоці та Архіпелаговому морі під керівництвом ВМФ Фінляндії відбудуться військово-морські навчання "Freezing Winds 23".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Зазначається, що навчання "Freezing Winds 23" – це перші великі військово-морські навчання під керівництвом Фінляндії як члена НАТО.

Крім ВМФ Фінляндії, у них візьмуть участь військовослужбовці сухопутних військ, ВПС та ВМФ Швеції.

Також будуть задіяні постійний загін кораблів НАТО SNMG1 та постійний загін протимінних кораблів НАТО SNMCMG1, до складу яких входять кораблі Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції.

Загалом у навчаннях беруть участь 30 бойових кораблів та понад 4 тисячі осіб особового складу.

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