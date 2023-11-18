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Новини
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Фінляндія вперше як член НАТО очолить великі морські навчання

нато,фінляндія

У період з 20 листопада по 1 грудня у Фінській затоці та Архіпелаговому морі під керівництвом ВМФ Фінляндії відбудуться військово-морські навчання "Freezing Winds 23".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Зазначається, що навчання "Freezing Winds 23" – це перші великі військово-морські навчання під керівництвом Фінляндії як члена НАТО.

Крім ВМФ Фінляндії, у них візьмуть участь військовослужбовці сухопутних військ, ВПС та ВМФ Швеції.

Також будуть задіяні постійний загін кораблів НАТО SNMG1 та постійний загін протимінних кораблів НАТО SNMCMG1, до складу яких входять кораблі Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції.

Загалом у навчаннях беруть участь 30 бойових кораблів та понад 4 тисячі осіб особового складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Фінляндії розглядає можливість закриття всього кордону з Росією, - міністр фінансів Пурра

Автор: 

НАТО (6438) військові навчання (2775) Фінляндія (1303)


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Вітаю Фінів. Мешканців країни де до влади не приходять клоуни , що бачать мир в очах х@йла
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18.11.2023 02:34 Відповісти
Угу...
Я буду вправлятись в англійський, щоб згодом всіляко уникати розмовляти нею.
Вони буду проводити військові навчання (для цілої купи держав!!!), щоб потім всіляко уникати бойових дій.
Розумно!
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18.11.2023 06:35 Відповісти
Якось з-за поганої погоди ще при глибокому Совку летів перед Новим роком з Мінська в Одесу, приземлився в Сімферополі з-за туману в Одесі. Сидячи багато годин в Сімферополі познайомився з льотчиком морської авіації, який теж застряв. Серед іншого, пам*ятаю, він роказав, що у сересеру є один військовий флот - Північний. Тихоокеанський теж начебто флот, Чорноморський "бутилочний" (заткнув Босфор і нема флоту), а Балтійський взагалі не флот.
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18.11.2023 08:24 Відповісти
Для розминки варто довбанути по зимовому палацу і по смольному, щоб нікому не було ошкульно. Кацапи ********** таку метушню, коли у всіх сраки палають.
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18.11.2023 09:35 Відповісти
 
 