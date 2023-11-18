Рашисти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровщини, Нікополь атаковано дроном-камікадзе

Напередодні увечері наші оборонці неба знищили БпЛА агресора над Павлоградським районом Дніпропетровщини. "Долітався", ймовірно, ворожий "Шахед".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі загарбники вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.

"По тамтешньому селу вгатили з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. На ранок російська армія атакувала Нікополь дроном-камікадзе. Наслідки утрочнюються", - йдеться у повідомленні.

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