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Внаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі Києва загинуло дві особи, - Нацполіція

граната

Ввечері 19 листопада у Дніпровському районі Києва стався вибух гранати, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція. 

У повідомленні зазначається: "Внаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі загинуло двоє осіб. На місці події працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.

Сьогодні ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі.

Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік - брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі. На місці продовжують працювати профільні служби.

Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через вибух гранати на Київщині загинув чоловік, ще один дістав поранення. ФОТО

Автор: 

вибух (4445) граната (788) Київ (19445)


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Топ коментарі
+12
Природній відбір в дії

========

Це ненормально.., але нормально.

Тільки ідіоти з собою возять в відпустку гранати, потім бухають і показують собутильникам, як знімається чека. Мавпи, блин.

Бачив таких не раз.
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20.11.2023 00:19
+6
і чисто випадково серед загиблих опинився полковник, що він ******** дарувати гранати - ось до чого доводять погані звички (нацполіція не дасть збрехати)
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20.11.2023 01:25
+5
Дуже прикро, що до втрат на фронті додаються ще втрати в тилу. Але на фронті втрати можна пояснити тим, що ворог хоче тебе вбити. А от як пояснити такі випадки?
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20.11.2023 05:51
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день народження святкували?
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20.11.2023 00:15 Відповісти
Ага, шоб на пам'ятнику все красиво було - день народження/день смерті
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20.11.2023 05:54 Відповісти
Природній відбір в дії

========

Це ненормально.., але нормально.

Тільки ідіоти з собою возять в відпустку гранати, потім бухають і показують собутильникам, як знімається чека. Мавпи, блин.

Бачив таких не раз.
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20.11.2023 00:19 Відповісти
і чисто випадково серед загиблих опинився полковник, що він ******** дарувати гранати - ось до чого доводять погані звички (нацполіція не дасть збрехати)
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20.11.2023 01:25 Відповісти
Та є питання до дарувальників, але яке ж дебільне розпаковкою займається...
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20.11.2023 05:57 Відповісти
Дуже прикро, що до втрат на фронті додаються ще втрати в тилу. Але на фронті втрати можна пояснити тим, що ворог хоче тебе вбити. А от як пояснити такі випадки?
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20.11.2023 05:51 Відповісти
є пояснення
того хто на фронті зрадили або кинули а може грали подвійну гру
це припущення...
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20.11.2023 09:20 Відповісти
И такое І таке буде роками. Через кілька років рахунок піде вже на сотні самопідривів гранатами. А все тому, що на руках величезна кількість ***********.
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20.11.2023 08:50 Відповісти
полицейские установили, что в результате детонации гранаты ... Источник:
А від чого ж вона здетонувала???
Бо детонація це вибух ********** в резуьтаті дії другого сторонньго вибуху, удару, обо дії на вибухівку вибухової хвилі.
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20.11.2023 09:06 Відповісти
Сам придумав? Глянь хоча б Вікипедію:

Детона́ція (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. détoner - «вибухати» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. detonare - «гриміти») - процес хімічного перетворення вибухових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 речовин , що супроводжується вивільненням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F енергії і поширюється по речовині у вигляді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F хвилі з постійною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C швидкістю , яка перевищує швидкість звуку в цій речовині.
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20.11.2023 09:46 Відповісти
У військово-підривній справі, коли проводяться підривання зарядів, детонацією ще прийнято називати передачу вибуху від одного заряду (активного) до іншого (пасивного).
Але справа навіть не в тім.
Я мав на увазі, що автор назвав причиною цієї біди фізико-хімічний процес, а не те, що якісь два мабуть нетверезі дУрні бавлячись тупо висмикнули з гранати кільце (після чого спрацював запал від вибуху якого здетонував тротил в тій клятій гранаті)
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20.11.2023 14:00 Відповісти
Вот идиоты..
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20.11.2023 09:47 Відповісти
 
 