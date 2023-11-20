Внаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі Києва загинуло дві особи, - Нацполіція

Ввечері 19 листопада у Дніпровському районі Києва стався вибух гранати, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.

У повідомленні зазначається: "Внаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі загинуло двоє осіб. На місці події працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.

Сьогодні ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі.

Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік - брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі. На місці продовжують працювати профільні служби.

Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію".

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