Внаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі Києва загинуло дві особи, - Нацполіція
Ввечері 19 листопада у Дніпровському районі Києва стався вибух гранати, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція.
У повідомленні зазначається: "Внаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі загинуло двоє осіб. На місці події працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.
Сьогодні ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі.
Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік - брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі. На місці продовжують працювати профільні служби.
Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію".
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Це ненормально.., але нормально.
Тільки ідіоти з собою возять в відпустку гранати, потім бухають і показують собутильникам, як знімається чека. Мавпи, блин.
Бачив таких не раз.
того хто на фронті зрадили або кинули а може грали подвійну гру
це припущення...
А від чого ж вона здетонувала???
Бо детонація це вибух ********** в резуьтаті дії другого сторонньго вибуху, удару, обо дії на вибухівку вибухової хвилі.
Детона́ція (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. détoner - «вибухати» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. detonare - «гриміти») - процес хімічного перетворення вибухових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 речовин , що супроводжується вивільненням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F енергії і поширюється по речовині у вигляді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8F хвилі з постійною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C швидкістю , яка перевищує швидкість звуку в цій речовині.
Але справа навіть не в тім.
Я мав на увазі, що автор назвав причиною цієї біди фізико-хімічний процес, а не те, що якісь два мабуть нетверезі дУрні бавлячись тупо висмикнули з гранати кільце (після чого спрацював запал від вибуху якого здетонував тротил в тій клятій гранаті)