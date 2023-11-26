УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10805 відвідувачів онлайн
Новини
4 588 14

ППО знищила 8 "шахедів" з 9, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 26 листопада окупанти атакували територію України 9 ударними БпЛА типу "Shahed". Ворог запускав їх з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників "Shahed-131/136", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено 74 із 75 ударних "Шахедів", - Повітряні сили (оновлено)

ППО знищила 8 шахедів з 9, - Повітряні сили 01

Автор: 

ППО (3137) Повітряні сили (2579)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
мабуть в її уяві зеля вдягає костюм супермена і відбиває атаки шахедами своїми сталевими бомбонами
показати весь коментар
26.11.2023 10:08
+4
показати весь коментар
26.11.2023 08:10
+3
👹 На росії заявили про масовану атаку безпілотниками. Тула вибухає. Калуга вибухає. Брянськ вибухає. Москва вибухає.

показати весь коментар
26.11.2023 08:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От козли. Киньте грошей на цих сраних шахедiв, поки не пiзно, бо раша закидае нас ними й ппо буде в срацi.
показати весь коментар
26.11.2023 07:52 Відповісти
👹 На росії заявили про масовану атаку безпілотниками. Тула вибухає. Калуга вибухає. Брянськ вибухає. Москва вибухає.

показати весь коментар
26.11.2023 08:09 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2023 08:10 Відповісти
Авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.
За минувшие сутки украинские военные отразили десятки атак российских агрессоров, в том числе восемь штурмов на село Рабитино в Запорожской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 26 ноября
показати весь коментар
26.11.2023 08:13 Відповісти
відповімо на атаки шахедів серіалами!!
показати весь коментар
26.11.2023 09:41 Відповісти
Та ,що там те ППО, зельонскій нас рятує, ночами не спить..
показати весь коментар
26.11.2023 10:03 Відповісти
мабуть в її уяві зеля вдягає костюм супермена і відбиває атаки шахедами своїми сталевими бомбонами
показати весь коментар
26.11.2023 10:08 Відповісти
Безмозглій потрібно терміново викликати санітарів , бо вона хвора
на всю голову і не дікується , дурепа 😠
показати весь коментар
26.11.2023 10:19 Відповісти
Вона виконує важливу функцію - відтягує на себе весь негатив від зеленого лайна. Для того, щоб порівняно з цією дурепою, говнокомандуючий виглядав дуже розумним.
показати весь коментар
26.11.2023 10:33 Відповісти
 
 