ППО знищила 8 "шахедів" з 9, - Повітряні сили

У ніч на 26 листопада окупанти атакували територію України 9 ударними БпЛА типу "Shahed". Ворог запускав їх з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників "Shahed-131/136", - йдеться в повідомленні.

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