ППО знищила 8 "шахедів" з 9, - Повітряні сили
У ніч на 26 листопада окупанти атакували територію України 9 ударними БпЛА типу "Shahed". Ворог запускав їх з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ).
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ
"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників "Shahed-131/136", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
показати весь коментар26.11.2023 10:08
+4 Я ОДЕССИТ
показати весь коментар26.11.2023 08:10
+3 Pit #584755
показати весь коментар26.11.2023 08:09
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За минувшие сутки украинские военные отразили десятки атак российских агрессоров, в том числе восемь штурмов на село Рабитино в Запорожской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 26 ноября
на всю голову і не дікується , дурепа 😠