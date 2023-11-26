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Новини Війна
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Окупанти продовжують наступ у районі Авдіївки, - ISW

зсу,авдіївка

ЗСУ відбили російські наземні атаки на кількох ділянках авдіївського напрямку. 25 листопада російські війська захопили нові позиції під Авдіївкою.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 листопада, вказують на те, що російські війська просунулися на північ від Красногорівки. Російські джерела запевняють, що російські війська просунулися в промисловій зоні та біля залізничної станції Ясинувата-2, в районі Кам'янки, а також біля Авдіївського коксохімічного заводу.

Російський мілітаристський ресурс заявив, що росіяни повністю захопили промзону біля залізничної станції Ясинувата-2, продемонструвавши "дуже високий рівень ведення штурмових дій". Росіяни опублікували кадри, на яких нібито видно, як деякі українські сили відходять з позицій у промзоні на південному фланзі Авдіївки. При цьому один із їхніх військових блогерів стверджував, що російські сили ще не повністю захопили промзону.

Втім, це не змінює ситуацію. "Немає сенсу гратися у відсотки, – каже український воєнний кореспондент Богдан Мірошников, – адже залишки промки втримати не зможемо".

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Мирошников зауважує, що це погіршує позиції на південному фланзі. Тепер є великий ризик початку міських боїв: "З тієї промки окупанти можуть зайти в місто з півдня, де будуть зточувати піхоту у космічних масштабах".

Російські джерела також стверджували, що російські сили просунулися вперед біля Степового і Новокалинового. ISW не знайшов підтверджень жодній з таких заяв. Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки на схід та південь від Новокалинового, а також поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного і Первомайського.

Речник Таврійського угруповання ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що росіяни знизили інтенсивність авіаударів та зменшили кількість бронетехніки на авдіївському напрямку, але їхні війська все ще проводять піхотні атаки.

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Автор: 

бойові дії (3666) Авдіївка (2341) ISW (653)


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Топ коментарі
+6
Херово. З 2014 року ту промку тримали...
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26.11.2023 07:52
+4
Новокалинове то таки так,є просування, по Степовому,то хотіли та ЗСУ стабізізували ситуацію. Не має того ні зі сторони русру ні зі сторони укрблогера. До речі,він сьогодні інший і з іншим поглядом. Залишить ЗСУ Авдіївку, то це сам Господь не знає, а ось 7 листопада ,вірніше 4 листопада,уже бай,бай. Наразі частоторки або самі тікають або в полон або в мішках. Усе буде Україна
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26.11.2023 08:01
+4
Невже й там нема в нас жодної лінії підготовленої,на випадок здачі Авдіївки((Якісь,курва,одні оптимісти та висміювачі лінії суровікіна керують((Доречі,лінію суровікіна вже скоро півроку шт урмують:дибіл не дибіл,а наробив будь здоров(((
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26.11.2023 08:43
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Херово. З 2014 року ту промку тримали...
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26.11.2023 07:52 Відповісти
Інженерія орків відносно укріплень є досить високою. Міністр оборони України має це взяти до уваги, промка з коксу мала міць тоді. Сьогодні її луплять в лобову і далеко не з рогатки і не асфальтом. Питання її здачі це питання часу.
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26.11.2023 08:16 Відповісти
Ні. Її взяли штурмом у 2016. Доти там були сепари. Тай не втрачена вона. Про це кажуть лише Z-блогери, а так підтверджень немає
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26.11.2023 08:31 Відповісти
Авдіївка, яку проросійські бойовики тримали під контролем з кінця квітня 2014 року, була звільнена Збройними силами України 28 липня 2014 року. До 21 січня 2015 року увага бойовиків була прикута до Донецького аеропорту, після знищення якого атак почали зазнавати передмістя Авдіївки - дачний сектор, вентиляційний ствол шахти «Бутівка-Донецька» і промзона на південних околицях міста. Бої за промзону досягли піку навесні 2016 року, після чого українська армія поступово відтіснила терористів на південь до автотраси (с)
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26.11.2023 08:36 Відповісти
Новокалинове то таки так,є просування, по Степовому,то хотіли та ЗСУ стабізізували ситуацію. Не має того ні зі сторони русру ні зі сторони укрблогера. До речі,він сьогодні інший і з іншим поглядом. Залишить ЗСУ Авдіївку, то це сам Господь не знає, а ось 7 листопада ,вірніше 4 листопада,уже бай,бай. Наразі частоторки або самі тікають або в полон або в мішках. Усе буде Україна
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26.11.2023 08:01 Відповісти
За Авдіївкою район данєцка Спартак?А цей район служить тилом окупантам,чи там нема логістичного підтримки?((А туди прилітають,дрони наприклад?((Чи там наші люди і мірная жизнь?
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26.11.2023 08:18 Відповісти
А перед Авдіївкою по трасі лише Покровськ, а за ним вже Дніпропетровщина без жодних природніх перешкод та агломерацій до самого Дніпра, найважливішого вузла Українського опору.
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26.11.2023 08:26 Відповісти
Невже й там нема в нас жодної лінії підготовленої,на випадок здачі Авдіївки((Якісь,курва,одні оптимісти та висміювачі лінії суровікіна керують((Доречі,лінію суровікіна вже скоро півроку шт урмують:дибіл не дибіл,а наробив будь здоров(((
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26.11.2023 08:43 Відповісти
За Авдеевкой возводят укрепления. Но как написали выше там только Покровск в 40 километрах. Могут быть проблемы с логистикой.
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26.11.2023 09:20 Відповісти
Людино добра, іноді треба на карту дивитись і не розганяти зраду. Чьото тіпа торішнього :
за Бахмутом тільки Слов'янськ, а за ним вже Полтавщина без жодних природніх перешкод та агломерацій до самого Києва, найважливішого вузла Українського опору. Логіка зашкалює
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26.11.2023 09:24 Відповісти
А що не так? Можете щось простими словами а не просто гавкатись як на Цензорі зараз чмусь *******? І до чого тут Бахмат, блд?
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26.11.2023 09:33 Відповісти
не неси херню, якщо простими словами. Коли янелохи здали Бахмут, тоді теж говорили, що ето наше всьо і після нього кацапам "откроєтса опєратівний простор", але орки далі літачка і досі не пройшли. Якщо кацапи таки зможуть додавити і Авдіївку, теж абсолютно нічого катастрофічного не станеться. Але для більшості наших людей твоє повідемлення може трактуватись як істина і знову почнуть старую пєсню о главном - всьо пропало, нада ідді на пєрєговори нада сдаватьса
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26.11.2023 09:51 Відповісти
Ясно, десь так я і думав. Простими словами дійсно. звичайне устозвонство. А ситуація зовсім різна. І де я казав, що треба здаватися?
До речі - ми з вами знаймі? Чи ви кацап (кацапка)?
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26.11.2023 10:07 Відповісти
Ну вибачте, що звернувся до Вас на ти, ми не знайомі.
Щодо решти - Ви подали інформацію, яка зовсім не відповідає дійсності і вона уже 3-м людям сподобалась
А перед Авдіївкою по трасі не лише Покровськ, а за ним не уже Дніпропетровщина без жодних природніх перешкод та агломерацій до самого Дніпра, найважливішого вузла Українського опору.
І чому на 500 км фронту Вам чомусь здалося, що тільки через Авдіївку кацапи зможуть вийти до Дніпра мені абсолютно незрозуміло.
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26.11.2023 10:29 Відповісти
звичайно, що не тільки через Авдіївку. , Найкоторше, мабуть, через Первомайське, за ним по трасі -Карлівка і вже той самий Покровськ. А що там є за Покровським до кордону з Дніпропетровщиною? Є ще Павлоград, але там чисті рівні поля і його не обов'зково штурмувати, а укріплень нормальних там немає, як у кацапів на Запоріжжі. Щось там Корбан планував, але де той Корбан зараз?
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26.11.2023 10:39 Відповісти
Я саме через Павлоград якраз торік і ганяв на Покровськ. Тому абсолютно відповідально заявляю, що навіть при абсолютній тупості наших можновладців, які кошти просирають на асфальт і бруківку, а не на будівництво укріплень, мінних полів і т.ін., на тому напрямку кацапам нічого не світить точно саме через особливості рельєфу, структури полів-лісосмуг і міської-сільської забудови.
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26.11.2023 10:51 Відповісти
дуже надіюся, що кацапи ще на Донбасі закінчаться! Хоча недооцінювати їх теж не потрібно, дурнуватих наголову...
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26.11.2023 12:28 Відповісти
Хреново
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26.11.2023 09:34 Відповісти
Кацапи вечером написали взяли промку........Але,один ресурс написав,рано радуватись.....ЗСУ почали контратаку!!!На данний момент хер шо вони взяли......З такими втратами,до пасхи не возьмуть!!
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26.11.2023 09:47 Відповісти
Рожин Ватостопольский написал один из первых
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26.11.2023 11:51 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.11.2023 11:40 Відповісти
(censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored) (censored)
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26.11.2023 12:13 Відповісти
 
 