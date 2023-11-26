Рашисти обстріляли 4 райони Харківщини, пошкоджено будинки та ЛЕП

Ворог продовжує обстрілювати територію Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулої доби ворог з артилерії та мінометів та іншого озброєння обстріляв населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Внаслідок артилерійського обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки та приватні автомобілі. У с. Баранівка Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено 2 приватних будинки та лінії електропередач.

"Також під ударами ворога перебували Уди Богодухівського району, Алісівка Харківського району, Бочкове, Мала Вовча Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, задобу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Очільник регіону також інформує, що триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,1 га території та знешкодили 113 вибухонебезпечних предметів.