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450 млн доларів виділить ЮНІСЕФ на підтримку прифронтових регіонів наступного року

юнісеф

У 2024 році дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) планує наступного року виділити 450 млн доларів на підтримку прифронтових регіонів України.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ

"Виділені кошти будуть направлені на гуманітарні потреби. Зокрема, частину суми витратять на забезпечення ноутбуками дітей, які не мають змоги навчатися офлайн. Діти із сільських громад звільнених районів Харківської та Херсонської областей у 2023 році отримали 10 тисяч ноутбуків і тепер можуть повноцінно навчатись", - йдеться в повідомленні.

Серед інших важливих завдань – облаштування шкільних укриттів, відновлення водопостачання та підтримка центрів життєстійкості. Зокрема, у Харківській області ЮНІСЕФ допомагає реалізувати проєкти щодо створення шести таких центрів. Вони з'являться у Чугуївській, Балаклійській, Пісочинській, Кегичівській, Красноградській, Валківській громадах.

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Автор: 

допомога (8276) Україна (5852) ЮНІСЕФ (156)


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26.11.2023 08:47 Відповісти
... по мiзеру...
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26.11.2023 08:55 Відповісти
Копієчка до копієчки. Нічого діточкам депутатів у США на пару місяців вистачить. Вони там у такому жахливому становищі зараз, кажуть у США розгул злочинності, а вони змушені у Флориді стирчати
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26.11.2023 09:01 Відповісти
Зокрема, частину суми витратять на забезпечення ноутбуками дітей, які не мають змоги навчатися офлайн. Серед інших важливих завдань - облаштування шкільних укриттів, відновлення водопостачання та підтримка центрів життєстійкості
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Ясно. Зустрічайте через півроку ті півлярда на дубайських рахунках найкращих українських патріотів.

Это - не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города! (с) Вбити дракона
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26.11.2023 08:59 Відповісти
Якщо запланували ноутбуки то зразу їх і присилайте. Принаймі тоді зелені на ноутбуках не накрутять!
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26.11.2023 09:24 Відповісти
 
 