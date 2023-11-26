У Херсоні лунають вибухи

Російські війська обстрілюють Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Херсоні чутно потужний вибух", - йдеться в повідомленні.

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