У Херсоні лунають вибухи
Російські війська обстрілюють Херсон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"У Херсоні чутно потужний вибух", - йдеться в повідомленні.
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Київ співає, Херсон догорає,
Все то в одній країні буває.
Стелять бруківку, дерева саджають,
А десь,в Бериславі люди вмирають.
У Львові салюти, весілля до ранку,
А там,десь на півдні
Гради і танки ...
Десь приховали гум. допомогу,
А мати хоронить дитя під тривогу ...
Простим українцям підняли квартплату,
За те зарплатня підросла в депутата.
Країна одна,та начебто дві,
Хтось казиться з жиру,
А хтось у крові ...
Хтось пикою світить на телеекрані,
А хтось у окопах,а хтось у вигнанні ...
Людей із полону не можуть звільнити,
І тільки базікають-
Треба терпіти ...
Якась не весела картина буття,
Та справа у тім,то є наше життя ...
Чому ж у нас бидло приходить до влади?
Чому 30 років усе не до ладу?
Чому ж навіть зараз,
В криваву годину,
Безжально грабують свої ж Україну???
Мальдіви вам рідні,
Майорка,Балі?
Чому ж вам плювати на сльози людські???