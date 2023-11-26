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Новини
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У Херсоні лунають вибухи

херсон,обстріл

Російські війська обстрілюють Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Херсоні чутно потужний вибух", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28156) Херсон (3321)


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А що уже кореспонденти суспільного, а не ППО повідомляють про вибухи, атаки і інше? Хіба їм можна поперед військових?
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26.11.2023 09:01 Відповісти
їм все можна
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26.11.2023 09:05 Відповісти
Чому в Херсоні до сіх пір нема , таких ПВО, як в Києві⁉️Чи відпрацьовивуеться ДОГОВОРНЯК ЗЕЕРМАКА в Омані - « дагавариться ПАСЕРЕДИНЕ» Після откровеній МАРОДЕРА-СЕПАРАТЮГИ ОДАРЧЕНКО , який був ЧЛЕНОМ «СТАВКИ « , що треба віддавати , навіть Харков ‼️МАФІЯ ЗЕ ВЖЕ ВСТАНОВИЛА ПОВНУ ДИКТАТУРУ І ЗНУЩАЮТЬСЯ НАД УКРАЇНЦЯМИ , ВІЙСЬКОВИМИ !
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26.11.2023 10:17 Відповісти
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26.11.2023 11:18 Відповісти
Ці кликушества кацапам як мертвому гірчичник. Більш переконливо діє не Господі, а ЗСУ із янголом Хаймарсом вогнепальним.
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26.11.2023 12:08 Відповісти
Із Херсонського чату.

Київ співає, Херсон догорає,
Все то в одній країні буває.
Стелять бруківку, дерева саджають,
А десь,в Бериславі люди вмирають.
У Львові салюти, весілля до ранку,
А там,десь на півдні
Гради і танки ...
Десь приховали гум. допомогу,
А мати хоронить дитя під тривогу ...
Простим українцям підняли квартплату,
За те зарплатня підросла в депутата.
Країна одна,та начебто дві,
Хтось казиться з жиру,
А хтось у крові ...
Хтось пикою світить на телеекрані,
А хтось у окопах,а хтось у вигнанні ...
Людей із полону не можуть звільнити,
І тільки базікають-
Треба терпіти ...
Якась не весела картина буття,
Та справа у тім,то є наше життя ...
Чому ж у нас бидло приходить до влади?
Чому 30 років усе не до ладу?
Чому ж навіть зараз,
В криваву годину,
Безжально грабують свої ж Україну???
Мальдіви вам рідні,
Майорка,Балі?
Чому ж вам плювати на сльози людські???
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26.11.2023 16:08 Відповісти
 
 