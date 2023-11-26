Латвія пропонує посередництво у переговорах щодо розблокування польсько-українського кордону

Латвія офіційно закликала Польщу вирішити ситуацію з блокуванням польсько-українського кордону. Рига пропонує своє сприяння у цьому питанні.

Про це повідомили в МЗС Латвії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, 25 листопада міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш спілкувався із польським міністром у справах ЄС Шимонем Шинковським вель Секом та закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на польсько-українському кордоні через протест-блокаду польських перевізників.

"Міністр закордонних справ повідомив про готовність Латвії долучитися і сприяти пошуку виходу із ситуації", - зазначають у комюніке.

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Також міністри говорили про майбутній саміт Євроради, де мають розглянути питання щодо відкриття з Україною переговорів про вступ до ЄС.