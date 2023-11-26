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Новини
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Латвія пропонує посередництво у переговорах щодо розблокування польсько-українського кордону

кордон,польща

Латвія офіційно закликала Польщу вирішити ситуацію з блокуванням польсько-українського кордону. Рига пропонує своє сприяння у цьому питанні.

Про це повідомили в МЗС Латвії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як зазначається, 25 листопада міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш спілкувався із польським міністром у справах ЄС Шимонем Шинковським вель Секом та закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на польсько-українському кордоні через протест-блокаду польських перевізників.

"Міністр закордонних справ повідомив про готовність Латвії долучитися і сприяти пошуку виходу із ситуації", - зазначають у комюніке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через блокаду кордону в Україні почалися проблеми з постачанням пального, - Мінагрополітики

Також міністри говорили про майбутній саміт Євроради, де мають розглянути питання щодо відкриття з Україною переговорів про вступ до ЄС.

Автор: 

кордон (4748) Латвія (1341) Польща (8468)


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Топ коментарі
+11
Знайшов сторінку того у..бка , який керує блокуванням кордону , подивився на коментарі . І що ж ви думаєте , - знайшов там те чого й очікував .
В коментарях майже немає й натяку на те що блокада кордону пов'язана з відстоюванням інтересів польських перевізників , натомість повно коментарів типу - це їм за Волинь , за Бандеру , за убійства руцкіх на Донбасє , та інша муйня .
То ж - з цим все зрозуміло . За блокуванням "стирчать кацапські вуха " і більш нічого .
.
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26.11.2023 09:41
+6
Бандера Подільський
@bandera_khm
·
1 год
На протязі як мінімум доби 23.11.2023 на території урядового комплексу Білорусі "Лясковичі" ( на території Національного парку "Прип'ятський") перебував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
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26.11.2023 09:41
+5
Коли є конфлікт має бути присутня третя сторона, а то інформація різна,бо різні погляди на проблему.
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26.11.2023 09:28
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Коли є конфлікт має бути присутня третя сторона, а то інформація різна,бо різні погляди на проблему.
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26.11.2023 09:28 Відповісти
Хай закриють польським перевізникам кордон
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26.11.2023 09:29 Відповісти
для переговорів з "мітингувальниками" запросіть краще Тітушка, досвід у нього є
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26.11.2023 09:29 Відповісти
Не юродствуйте, бо він на фронті.
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26.11.2023 09:36 Відповісти
для переговорів з проплаченими рф польськими "перевізниками", це вже очевидно, фронтовий досвід сержанта Тітушка саме те що треба.
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26.11.2023 10:07 Відповісти
Бандера Подільський
@bandera_khm
·
1 год
На протязі як мінімум доби 23.11.2023 на території урядового комплексу Білорусі "Лясковичі" ( на території Національного парку "Прип'ятський") перебував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
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26.11.2023 09:41 Відповісти
Кацапи їм заплатили за блокування. Які можуть бути "шляхи вирішення" - заплатити більше?
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26.11.2023 09:41 Відповісти
Знайшов сторінку того у..бка , який керує блокуванням кордону , подивився на коментарі . І що ж ви думаєте , - знайшов там те чого й очікував .
В коментарях майже немає й натяку на те що блокада кордону пов'язана з відстоюванням інтересів польських перевізників , натомість повно коментарів типу - це їм за Волинь , за Бандеру , за убійства руцкіх на Донбасє , та інша муйня .
То ж - з цим все зрозуміло . За блокуванням "стирчать кацапські вуха " і більш нічого .
.
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26.11.2023 09:41 Відповісти
Поки поляки не отримають "цу" від США , які теж в курсі всього,що відбуваються на польсько-українському кордоні і лицемірно мовчать (виглядає так,ніби і вони зацікавлені в блокаді ) нічого не зміниться в кращу сторону.
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26.11.2023 10:09 Відповісти
Я нагадаю, що словацькій владі вистачило 20 хвилин аби розблокувати кордон. Тобто справа не у блокувальниках, а у польській владі яка не проти економічного і військового придушення України
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26.11.2023 10:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sHg0BPHpdhk&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=sHg0BPHpdhk&t=1s Алкодипломатія: поляки кажуть, Зеленський вміє!
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26.11.2023 12:00 Відповісти
 
 