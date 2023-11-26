Латвія пропонує посередництво у переговорах щодо розблокування польсько-українського кордону
Латвія офіційно закликала Польщу вирішити ситуацію з блокуванням польсько-українського кордону. Рига пропонує своє сприяння у цьому питанні.
Про це повідомили в МЗС Латвії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як зазначається, 25 листопада міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш спілкувався із польським міністром у справах ЄС Шимонем Шинковським вель Секом та закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на польсько-українському кордоні через протест-блокаду польських перевізників.
"Міністр закордонних справ повідомив про готовність Латвії долучитися і сприяти пошуку виходу із ситуації", - зазначають у комюніке.
Також міністри говорили про майбутній саміт Євроради, де мають розглянути питання щодо відкриття з Україною переговорів про вступ до ЄС.
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@bandera_khm
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На протязі як мінімум доби 23.11.2023 на території урядового комплексу Білорусі "Лясковичі" ( на території Національного парку "Прип'ятський") перебував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
В коментарях майже немає й натяку на те що блокада кордону пов'язана з відстоюванням інтересів польських перевізників , натомість повно коментарів типу - це їм за Волинь , за Бандеру , за убійства руцкіх на Донбасє , та інша муйня .
То ж - з цим все зрозуміло . За блокуванням "стирчать кацапські вуха " і більш нічого .
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https://www.youtube.com/watch?v=sHg0BPHpdhk&t=1s Алкодипломатія: поляки кажуть, Зеленський вміє!