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Новини Війна
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На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни за добу застосували 26 дронів-камікадзе

війна,зсу

Російські загарбники на Лимано-Куп’янському напрямку спробували чотири рази штурмувати позиції ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ.

"Армія РФ на Лимано-Куп’янському напрямку застосувала 26 дронів-камікадзе, завдала вісім авіаційних ударів та спробували чотири рази штурмувати наші позиції. За добу зафіксовано 758 ворожих обстрілів із різних видів озброєння", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ за добу ліквідували 158 окупантів, знищили або пошкодили 39 одиниць техніки ворога. Зокрема, два танки, дві броньованих бойових машини та вісім артилерійських систем.

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Автор: 

бойові дії (3666) Фітьо Володимир (81)


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А ось і наші дрони!!!

https://youtu.be/ee7meZog7kM?si=9ah01jVj4YrheV6l
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26.11.2023 11:15 Відповісти
 
 