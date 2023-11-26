На Луганщині росіяни припинили фінансування шахт
На тимчасово окупованій Луганщині шахти, які російські окупанти ще не законсервували та не почали розбирати на металобрухт, залишилися без фінансування.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Наприкінці року гірники у так званій "ЛНР" вже подумками готуються до завершення вугільної ери регіону. Так вирішили росіяни", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, в окупованому Сорокиному нараховують лише по 15 % від належного грошового забезпечення. Луганське вугілля росіянам не потрібне.
Топ коментарі
+32 Red_Sky_On
показати весь коментар26.11.2023 10:09
+16 Гордон Шамвей #584850
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+15 Gregory Mihelson
показати весь коментар26.11.2023 10:11
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Яке фінансування? Самоокупність!!! Самозабезпечення!!!
На справді все те обернулося доя нас українців страшною війною.
Нехай вони там усі повиздихують від старого до малого.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать. (с)
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Це в точності про населення Луганська та Донецька
в мире такие капиталисты не эксплуатируют- не выгодно.
В СССР- были дотационные, а сейчас кто будет платить ?