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Новини
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На Луганщині росіяни припинили фінансування шахт

шахта

На тимчасово окупованій Луганщині шахти, які російські окупанти ще не законсервували та не почали розбирати на металобрухт, залишилися без фінансування.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ. 

"Наприкінці року гірники у так званій "ЛНР" вже подумками готуються до завершення вугільної ери регіону. Так вирішили росіяни", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в окупованому Сорокиному нараховують лише по 15 % від належного грошового забезпечення. Луганське вугілля росіянам не потрібне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях Луганщини зростає соціально-економічне напруження, - Центр нацспротиву

Автор: 

шахта (701) Луганська область (4868)


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Топ коментарі
+32
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26.11.2023 10:09
+16
Все йде своєю чергою. Хотіли-отримали.
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26.11.2023 10:13
+15
Та ти шо!!? "Бамбас корміт Украину!"

Яке фінансування? Самоокупність!!! Самозабезпечення!!!
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26.11.2023 10:11
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26.11.2023 10:09 Відповісти
Нарахував шістьох з одним мозком на всіх.)
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26.11.2023 10:19 Відповісти
Так то, орендованим на час проведення мітингу
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26.11.2023 11:11 Відповісти
Та ти шо!!? "Бамбас корміт Украину!"

Яке фінансування? Самоокупність!!! Самозабезпечення!!!
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26.11.2023 10:11 Відповісти
Так шо, кАрмільци уже нє кАрмільци?
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26.11.2023 10:11 Відповісти
А яким боком це має хвилювати Україну?Шкода "наших людей"?((((
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26.11.2023 10:13 Відповісти
Так точно-30 років різного роду фу..та нам казала даубас наш-наші люди-наші шахти-наші заводи.
На справді все те обернулося доя нас українців страшною війною.
Нехай вони там усі повиздихують від старого до малого.
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26.11.2023 10:32 Відповісти
Все йде своєю чергою. Хотіли-отримали.
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26.11.2023 10:13 Відповісти
А потім - на передову всіх шахтарів, аби зайве не сумували.
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26.11.2023 10:15 Відповісти
да и хрен с ними, с этими шахтами.
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26.11.2023 10:20 Відповісти
А ты хочешь всех в шахту под землю загнать? Ты знаешь, какой это тяжелый труд?
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26.11.2023 11:00 Відповісти
запишись в войско дыныры, мы постараемся, что бы деньги получили сполна.
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26.11.2023 11:47 Відповісти
Два кило пельменей и холодильник
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26.11.2023 11:48 Відповісти
А то тебе из Франции очень хорошо видно. Вернись - накорми детей. Хотя бы хлебушка им привези.
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26.11.2023 11:50 Відповісти
То то з французької шіхти шіхтьйор пішішь?😷
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26.11.2023 12:10 Відповісти
Малой, ******* не мешки ворочить )
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26.11.2023 16:59 Відповісти
Кому не насрать, малой? Назови мне хоть одну уникальную черту в твоей трудовой. Копал репу особым методом через очко что-ли? Нам это тут зачем, что бы ***** что?
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26.11.2023 17:24 Відповісти
Братушкі парєшалі.
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26.11.2023 10:22 Відповісти
А хто ж тепер танчиків накопає??
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26.11.2023 10:24 Відповісти
Ну шотам лугандони Г ГГ ГГГ а жізьн налажІваєца ЛУГАНДОНОМММ
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26.11.2023 10:27 Відповісти
Да і х з ними...
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26.11.2023 10:34 Відповісти
Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать. (с)
================
Це в точності про населення Луганська та Донецька
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26.11.2023 10:42 Відповісти
Вони не мовчали,вони волали "путін введи".
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26.11.2023 11:23 Відповісти
Зато без биндер
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26.11.2023 10:57 Відповісти
Ходили з плакатами ''путенпріді''. Ось він і ''прішьол''-тіштеся!
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26.11.2023 11:02 Відповісти
Ой, гореж то яке, лугадонців московити на*бали.
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26.11.2023 11:15 Відповісти
За что боролись на то и напоролись.
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26.11.2023 11:33 Відповісти
Хлавноє бєз біндер...
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26.11.2023 11:57 Відповісти
На Луганщине шахты глубоких горизонтов-- от 1000-1650 метров,
в мире такие капиталисты не эксплуатируют- не выгодно.
В СССР- были дотационные, а сейчас кто будет платить ?
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26.11.2023 12:02 Відповісти
Асвабадители асвабадили лугандон от шахт
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26.11.2023 12:24 Відповісти
 
 