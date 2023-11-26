На Луганщині росіяни припинили фінансування шахт

На тимчасово окупованій Луганщині шахти, які російські окупанти ще не законсервували та не почали розбирати на металобрухт, залишилися без фінансування.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці року гірники у так званій "ЛНР" вже подумками готуються до завершення вугільної ери регіону. Так вирішили росіяни", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в окупованому Сорокиному нараховують лише по 15 % від належного грошового забезпечення. Луганське вугілля росіянам не потрібне.

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