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Доба на Донеччині: під вогнем Красногорівка та Авдіївка, є жертви

донеччина

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, на Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці, обстріляна Новомихайлівка. В Очеретинській громаді під вогнем Степове і Новокалинове. Авдіївка зазнала поодиноких обстрілів. У Калиновому Новогродівської громади поранено людину.

"На Горлівському напрямку 2 людини загинули у Васюківці Соледарської громади. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Званівці, обстріляні 3 вулиці Сіверська. Торське Лиманської громади зазнало 5 обстрілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авдіївка зазнала двох ракетних ударів, під вогнем Красногорівка і Торецьк. ФОТО

В ОВА також інформують, що за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще одного.

Автор: 

обстріл (28156) Донецька область (8278)


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Новый президент Аргентины объявил всех ротсиян персонами нон-грата, а их там не мало прячется от мобилизации

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26.11.2023 11:08 Відповісти
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26.11.2023 12:40 Відповісти
Що там з авдіївською промзоною?
Слухаємо уважно!
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26.11.2023 12:58 Відповісти
😪😪😪
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26.11.2023 14:13 Відповісти
 
 