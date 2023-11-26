Доба на Донеччині: під вогнем Красногорівка та Авдіївка, є жертви
Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Як зазначається, на Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці, обстріляна Новомихайлівка. В Очеретинській громаді під вогнем Степове і Новокалинове. Авдіївка зазнала поодиноких обстрілів. У Калиновому Новогродівської громади поранено людину.
"На Горлівському напрямку 2 людини загинули у Васюківці Соледарської громади. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Званівці, обстріляні 3 вулиці Сіверська. Торське Лиманської громади зазнало 5 обстрілів.
В ОВА також інформують, що за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще одного.
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