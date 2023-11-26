На тракторному заводі в російському Челябінську виникла масштабна пожежа. ВIДЕО

У Росії на Челябінському тракторному заводі ввечері 256 листопада виникла масштабна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

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