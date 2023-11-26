На тракторному заводі в російському Челябінську виникла масштабна пожежа. ВIДЕО
У Росії на Челябінському тракторному заводі ввечері 256 листопада виникла масштабна пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Топ коментарі
+37 govtva
показати весь коментар26.11.2023 20:02
+36 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар26.11.2023 20:06
+29 Олександр Томах
показати весь коментар26.11.2023 20:06
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Це добре.
На челябі завжди твнки збирали.
всі, без посилання на вік та стать
як і карати геів москалів - про геїв націоналістів з притулою
це смішно
Тому щось там палає. І дуже сильно.
Можливо танки і бмп, а можливо нові Шахеди/Герані.
Дай бог вижити тим, хто наближає перемогу України в глибокому тилу у росіян через такі акції.
Это не кукольный завод или шариковых ручек. Там в каждом производственном цехе наверняка есть свой генератор. Хотя соляру завхозы могли и пропить.
ЧТЗ сгорел, как дом!
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Цей грьобаний листопад колись вже скінчиться?..
У Челябінську тепер вічний листопад - назавжди.