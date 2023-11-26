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На тракторному заводі в російському Челябінську виникла масштабна пожежа. ВIДЕО

У Росії на Челябінському тракторному заводі ввечері 256 листопада виникла масштабна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

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Автор: 

пожежа (4310) росія (64846)


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Топ коментарі
+37
Суровые челябинские трактора в броне горят даже при сборке.
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26.11.2023 20:02
+36
Тракторний завод у срср означало танковий завод, що виробляє танки, бмп, БТР і подібну техніку.

Тому щось там палає. І дуже сильно.

Можливо танки і бмп, а можливо нові Шахеди/Герані.

Дай бог вижити тим, хто наближає перемогу України в глибокому тилу у росіян через такі акції.
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26.11.2023 20:06
+29
То фсьо Дулін. Взарвался ат любві к Міхаличу
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26.11.2023 20:06
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Суровые челябинские трактора в броне горят даже при сборке.
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26.11.2023 20:02 Відповісти
ох не трактора там збирали. Чи може відновленням убитої техніки займались. Горить дуже правильно.
Це добре.
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26.11.2023 20:26 Відповісти
Там таки трактори збирали, як телевізори на КРЗ))

На челябі завжди твнки збирали.
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26.11.2023 20:33 Відповісти
Так, дуже добре
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26.11.2023 21:09 Відповісти
хай горять всі в аду підари
всі, без посилання на вік та стать
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26.11.2023 21:44 Відповісти
Це горить трансформаторне мастило. Навряд чи техніка
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26.11.2023 21:49 Відповісти
Курильщикам респект !
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26.11.2023 21:12 Відповісти
В данном случае этот "бывший" завод был самым крупным по изготовлению танковых двигателей.... *****, и это хорошо!!!
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27.11.2023 01:06 Відповісти
Рузьге ********** вихвалятись, що "работают с огоньком"!
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26.11.2023 20:05 Відповісти
..нравиццца
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26.11.2023 20:06 Відповісти
Лінза апять знатна пакуріла дє іщьо нє куріла...
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26.11.2023 20:06 Відповісти
256 листопада
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26.11.2023 20:06 Відповісти
65536 года 😁
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26.11.2023 20:10 Відповісти
*Тобто року
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26.11.2023 20:11 Відповісти
32 місяця
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26.11.2023 20:31 Відповісти
Тушить будут примерно до 283-го
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26.11.2023 20:43 Відповісти
То фсьо Дулін. Взарвался ат любві к Міхаличу
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26.11.2023 20:06 Відповісти
Згорів на роботі
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26.11.2023 20:08 Відповісти
********** дешевий кацапський гумор?
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26.11.2023 20:31 Відповісти
То стьоб ))
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26.11.2023 20:34 Відповісти
та ні, про червоні труселя то файно
як і карати геів москалів - про геїв націоналістів з притулою
це смішно
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27.11.2023 08:59 Відповісти
Тракторний завод у срср означало танковий завод, що виробляє танки, бмп, БТР і подібну техніку.

Тому щось там палає. І дуже сильно.

Можливо танки і бмп, а можливо нові Шахеди/Герані.

Дай бог вижити тим, хто наближає перемогу України в глибокому тилу у росіян через такі акції.
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26.11.2023 20:06 Відповісти
Ну сейчас подобные заводы скорей всего используются для ремонта техники, восстановления после расконсервации.
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26.11.2023 20:10 Відповісти
А Т -90 де клепають ? А апгрейд Т-80 ,Т-62 ? Ну вибух же зачьотний
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26.11.2023 20:16 Відповісти
Точно не уверен, но Т-90 на Уралвагон делают.
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26.11.2023 20:24 Відповісти
ЧТЗ сейчас это подразделений Уралвагона, вроде как там дизеля для танков делают
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26.11.2023 20:52 Відповісти
Н. Тагіл.
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26.11.2023 20:24 Відповісти
То не на заводі рвонуло, а на підстанції, але теж добре. Завод без електрики - купа брухту
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26.11.2023 20:40 Відповісти
Завод без електрики - купа брухту

Это не кукольный завод или шариковых ручек. Там в каждом производственном цехе наверняка есть свой генератор. Хотя соляру завхозы могли и пропить.
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26.11.2023 20:50 Відповісти
Всё стреляющее говно при совке делали на этих самых трактор-маш, вагон-завод, урал-маш и т.п. Южмаш наш - не исключение. Так что любой (!!!!) завод в кацапии - это звено военного производства. ОТсюда - куда не кинули спичку - всегда хорошо
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26.11.2023 21:12 Відповісти
Челябінські шашличники настільки суворі...
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26.11.2023 20:07 Відповісти
Ничего особенного, просто запустили отопление.
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26.11.2023 20:07 Відповісти
Ага, воздух стравили...
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26.11.2023 20:13 Відповісти
Ніфігіво так "тракторні" боєклмплекти у них вибухають 😄
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26.11.2023 20:08 Відповісти
Тили-бом! Тили-бом!
ЧТЗ сгорел, как дом!
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26.11.2023 20:10 Відповісти
Замечательно и шота мне подсказывает, что это не удар молнии.
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26.11.2023 20:10 Відповісти
Мабуть долетів той чорноморський шторм. ...шедоу)))
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26.11.2023 20:26 Відповісти
Та не, метеорит очередной
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26.11.2023 20:52 Відповісти
митягорит
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26.11.2023 22:25 Відповісти
Ну а нам нравицця як воно горить, кацапи бігають, суєтяться, а нам нравицця😃
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26.11.2023 20:11 Відповісти
Це ми,ще не починали....Гойда,в гораде известних лаптєногіх пі@дарасов
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26.11.2023 20:13 Відповісти
Якщо так горять тракторні заводи, то як тоді будуть горіти танкові і ракетні?
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26.11.2023 20:15 Відповісти
Спробую "угадать з трьох разів" - на завод привезли побиті танки з України набиті боєкомплектом (бо евакуатори полінилися витягти б/к перед завантаженням на платформу) А на заводі інші придурки почали їх різать автогеном (Або підключили електрозварювальний апарат І там "коротнуло"
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26.11.2023 20:22 Відповісти
Челяба завжди танки виготовляла..і була славна рукожопами))
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26.11.2023 20:36 Відповісти
У молодості (1980-й) я на тому заводі був Отримували та охороняли в дорозі ешелон з танками Тоді там ще подекуди стояли станки з клеймом орла зі свастикою Не здивуюся якщо вони там досі стоять
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26.11.2023 20:51 Відповісти
Приєднуюсь до нездивованих.
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26.11.2023 21:03 Відповісти
Тракторні заводи мають спец цехи по виробництву бмп і іншої такої фігні.
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26.11.2023 20:28 Відповісти
Тракторні заводи совдепії мають окремі цехи по виробництву тракторів) а головне виробництво танки і бмп
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26.11.2023 20:32 Відповісти
Головне, що капітан Палій та майор Безсмертний не постраждали і безпечно повернулись до України !
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26.11.2023 20:18 Відповісти
Що горить, то не згніє..
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26.11.2023 20:20 Відповісти
ТраХтАрісти кацапсячі многА курят...
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26.11.2023 20:21 Відповісти
Impressive, pilot! (c)
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26.11.2023 20:26 Відповісти
Навіщо використовувати соскову маркировку? Немає ніякого Челябінського тракторного заводу, як і Уралвагонзаводу. А от танкові завод є. Сподіваюсь невдовзі небуде.
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26.11.2023 20:29 Відповісти
А казали "Не долітає"..
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26.11.2023 20:30 Відповісти
Я сомневаюсь что это "прилет", скорее уж "рукожопость"...
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26.11.2023 20:31 Відповісти
Продукція ЧТЗ:

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26.11.2023 20:31 Відповісти
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26.11.2023 20:32 Відповісти
Ніфіга собі трансформатор! Просто якийсь... термінатор! Або трансформер...
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26.11.2023 20:37 Відповісти
Там може бути більше сотні тон мастила всередині.
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26.11.2023 20:39 Відповісти
Челябинские трансформаторы настолько суровые...
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26.11.2023 20:48 Відповісти
Карма))) то наші трансформатори відповіли))
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26.11.2023 20:38 Відповісти
То трансформаторний вірус, з України перекинувся ))
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27.11.2023 09:17 Відповісти
Тротилу для виготовлення того трансформатора не пожаліли. )
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27.11.2023 10:33 Відповісти
в криму зараз самий сильний шторм за останні 100років. Висота хвиль сягає 9метрів.
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26.11.2023 20:34 Відповісти
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26.11.2023 20:45 Відповісти
а вдруг впаде ??
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27.11.2023 01:18 Відповісти
Знову Ярошу стало нудно. Знову розважається...
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26.11.2023 20:35 Відповісти
Карабас,єнот-ви де?
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26.11.2023 20:36 Відповісти
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26.11.2023 20:39 Відповісти
Схоже рвонув трансформатор на електропідстанції. Там багато мастила)
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26.11.2023 20:37 Відповісти
...багато мастила було.
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26.11.2023 20:44 Відповісти
Броня крепка и танки наши быстры. 😀
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26.11.2023 20:42 Відповісти
Камент про сдетонувавше жопне повітря Дуліна під час ємлі вже був?Мужики з ЧТЗ настількі сурові, що додали свої перді до вогню.
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26.11.2023 20:44 Відповісти
Севастополь Мемориал на мысе Хрустальный

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26.11.2023 20:46 Відповісти
Що в них там горіло. Не цікаво. Цей жах в наших окопах, ця вода з глиною, що вже замерзла, цей холод, від якого ніколи не нагрієшся.
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26.11.2023 20:48 Відповісти
Иван Дулин отжарил Михалыча....
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26.11.2023 20:50 Відповісти
Мабуть "тракторні скрепні сидіння загорілись"
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26.11.2023 20:50 Відповісти
Дуже добра вечірня новина ,побільше такого на расеї.
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26.11.2023 20:58 Відповісти
Я знаю. Это мармеладные заводы!
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26.11.2023 20:58 Відповісти
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26.11.2023 20:59 Відповісти
ввечері 256 листопада виникла масштабна пожежа.
------
Цей грьобаний листопад колись вже скінчиться?..
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26.11.2023 21:13 Відповісти
Вибух викликав зсув у часі.
У Челябінську тепер вічний листопад - назавжди.
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26.11.2023 21:35 Відповісти
День бабака чи бабаху
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27.11.2023 02:09 Відповісти
"...заводі ввечері 256 листопада..." - ЦЕНЗОР, ну як так?
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26.11.2023 21:26 Відповісти
8-бітний лічильник хотів переповнитися, але не зміг 😂
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26.11.2023 22:35 Відповісти
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26.11.2023 23:01 Відповісти
Не строй мирный советский трактор другому - сам пострадаешь.
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26.11.2023 21:32 Відповісти
Япона МАМА трахтор горить, ***.
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26.11.2023 21:52 Відповісти
Челябинский метеоризм - 2.0
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26.11.2023 21:57 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
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26.11.2023 22:18 Відповісти
По ходу короткнул высоковольтный трансформатор. Там внутри дофига хорошо горящего масла. Взбурлило и пукнуло.
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26.11.2023 22:22 Відповісти
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26.11.2023 22:31 Відповісти
Таки да , в рот таки **..й .
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26.11.2023 22:37 Відповісти
Даже если это не дрон, а перегрузка трансформатора, то это ещё хуже., т.к. потушить пожар мало - им придется менять всю проводку, подстанции, заземление и т.п. А это не быстрое дело...
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27.11.2023 06:14 Відповісти
В Челябі зараз дуже холодно, то кацапи хоч погріються при такій нагоді.
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27.11.2023 08:19 Відповісти
 
 