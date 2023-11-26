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Новини Допомога Україні
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Чехія компенсуватиме брак зброї для передачі Україні видачею комерційних ліцензій приватним компаніям, - голова Міноборони Чернохова

чехія

На складах чеських збройних сил майже не лишилося зброї, яку можна було б надати Україні, однак чеський уряд компенсуватиме це видачею комерційних ліцензій приватним компаніям.

Про це міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила у ефірі чеського телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду

"Вже не так багато військової техніки, яку ми можемо відправити в Україну. З іншого боку, ми будемо намагатися компенсувати неможливість відправки озброєння з наших запасів, тому що ми не хочемо ставити під загрозу нашу обороноздатність, експортними ліцензіями, які ми надаємо приватним компаніям", – зазначила Чернохова.

За її словами, Чехія має вільні виробничі потужності, щоб допомогти Україні через приватні компанії, про що також знають партнери за кордоном.

Звичайно, деякі країни, які допомагають РФ, передають їй свою техніку, так само, як ми оснащуємо Україну. Наздогнати й перегнати іншу сторону в гонці озброєнь непросто, і для України це може означати, що деякі речі йдуть не так, як у Києві планували заздалегідь", – наголосила Чернохова.

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зброя (7430) Чехія (1602) допомога і підтримка (1154)


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Чехія - європейська зброярка !
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26.11.2023 20:28 Відповісти
Не так як планувалося в Києві, так про що безугла, звинувативши Генерала Залужного в тому,що він не виконав плани оп.
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26.11.2023 20:28 Відповісти
не згадуйте нечисту силу перед сном
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26.11.2023 20:43 Відповісти
Судячи по фото , будуть пропонувати купити танки разом з екіпажами .
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26.11.2023 21:05 Відповісти
Поки сонце зійде - роса очі виїсть
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26.11.2023 21:23 Відповісти
Нормальные страны давно передали права на выпуск вооружения частным компаниям и у них нет места барыгам с укроборонпрома.
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26.11.2023 21:54 Відповісти
Весь мир- театр...Чехия импортирует под 50% газа с рашки......
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27.11.2023 19:13 Відповісти
 
 