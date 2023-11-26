Чехія компенсуватиме брак зброї для передачі Україні видачею комерційних ліцензій приватним компаніям, - голова Міноборони Чернохова

На складах чеських збройних сил майже не лишилося зброї, яку можна було б надати Україні, однак чеський уряд компенсуватиме це видачею комерційних ліцензій приватним компаніям.

Про це міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила у ефірі чеського телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Вже не так багато військової техніки, яку ми можемо відправити в Україну. З іншого боку, ми будемо намагатися компенсувати неможливість відправки озброєння з наших запасів, тому що ми не хочемо ставити під загрозу нашу обороноздатність, експортними ліцензіями, які ми надаємо приватним компаніям", – зазначила Чернохова.

За її словами, Чехія має вільні виробничі потужності, щоб допомогти Україні через приватні компанії, про що також знають партнери за кордоном.

Звичайно, деякі країни, які допомагають РФ, передають їй свою техніку, так само, як ми оснащуємо Україну. Наздогнати й перегнати іншу сторону в гонці озброєнь непросто, і для України це може означати, що деякі речі йдуть не так, як у Києві планували заздалегідь", – наголосила Чернохова.

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