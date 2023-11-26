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Катар веде перемовини з РФ щодо повернення викрадених українських дітей, - прем’єр аль Тані

катар,єрмак

Катар намагається домовитися з РФ щодо повернення депортованих українських дітей до їхніх родин. Є надія, що ще одна група дітей повернеться додому до свят.

Про це заявив прем'єр-міністр Катару Джасім аль Тані в інтерв'ю телеканалу CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання ведучої Маргарет Бреннан, чи є надія, що українські діти скоро повернуться додому, аль Тані відповів, що зусилля тривають і для цього Катар використовує канали зв’язку та відносини, які ми маємо з Росією.

"Катар виступає посередником у різних конфліктах, які не стосуються лише регіону. Але навіть поза цим. І це те, що лежить в основі зовнішньої політики країни. І це... це основний елемент, на якому ми зосереджуємося. І це – ми бачимо, що це внесок такої маленької країни в міжнародний мир і безпеку. Ми виконували цю роль на основі запиту на початку, від українців у нашому постійному обміні та спілкуванні з ними, як ми можемо допомогти, і ми використовуємо канали зв’язку та відносини, які ми маємо з Росією, щоб забезпечити цих чотирьох діти. І ці зусилля тривають і тривають. І ми також сподіваємося, що ще одна група повернеться до своїх сімей перед святами", - відзначив аль Тані.

Називати конкрентну цифру він не став, "доки це не з'ясовано та не завершено". 

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депортація (719) діти (5035) Катар (240) росія (64846)


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Кончені падли, не повернули наших азовців, а дітей той взагалі їм посрати
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27.11.2023 00:31 Відповісти
Діти України, були викрадені ********* агентами КДБ, як у свій час, забирали дітей у жертв ГУЛАГУ! Московія це країна-привид!
ДУРАК - Фильм Юрия Быкова

https://www.youtube.com/watch?v=OrusrtlTHQA
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27.11.2023 00:54 Відповісти
Якщо вдасться, то це буде не чудо, але десь недалеко!

Катару велика подяка за допомогу в такій справі в любому випадку!
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27.11.2023 01:05 Відповісти
 
 