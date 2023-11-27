Рашисти протягом доби завдали 109 ударів по Сумщині
Упродовж минулої доби військові РФ обстрілювали територію Сумської області, зафіксовано 109 ударів.
Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Через обстріли пошкоджено три приватні житлові будинки, приміщення агролісгоспу та адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.
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