Рашисти протягом доби завдали 109 ударів по Сумщині

Упродовж минулої доби військові РФ обстрілювали територію Сумської області, зафіксовано 109 ударів.

Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Через обстріли пошкоджено три приватні житлові будинки, приміщення агролісгоспу та адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.

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