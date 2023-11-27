Шістьох рашистів ліквідували в окупованому Маріуполі протягом кількох днів, - міськрада

Протягом кількох днів у тимчасово окупованому Маріуполі вбили шістьох російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

За даними росЗМІ, двох рашистів, зокрема одного офіцера, застрелили на вулицях окупованого міста. Їм стріляли у потилицю.

"Ще четверо військових знайшли мертвими на одному з пляжів Маріуполя. Їх зарізали, перед смертю всі загиблі вживали алкоголь. Поряд із тілами знайшли портрет путіна. На ньому кров'ю одного із вбитих було написано: "Йдіть!". Російські пропагандисти припускають, що в Маріуполі діє нова група партизанів", - йдеться в повідомленні.

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