Російський суд залишив громадянку України Умерову в СІЗО до 5 січня

Апеляційний суд РФ залишив незаконно затриману громадянку України Леніє Умерову в СІЗО до 5 січня 2024 року. Апеляційна скарга на рішення Лефортовського суду Москви про продовження утримання її під вартою на три місяці розглядалася 21 листопада.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає Цензор.НЕТ.

"Московський міський суд підтримав позицію слідства та залишив рішення Лефортовського суду чинним, відповідно, Леніє Умерова залишається її під вартою до 5 січня 2024", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють близькі, Леніє Умерову перевели в нову камеру, тепер вона вперше за весь цей термін сидить не одна, а із сусідкою.

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Нагадаємо, російські силовики затримали Леніє Умерову 4 грудня минулого року після перетину грузинсько-російського кордону, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком.

Умерову помістили до Центру тимчасового утримання іноземних громадян у Владикавказі. Російський суд визнав її винною у "порушенні режиму державного кордону" (ч. 1 ст. 18 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення) та оштрафував на дві тисячі рублів. У РФ їй декілька разів продовжували арешт.