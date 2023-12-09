Над Кривим Рогом збили російську ракету, - ОВА

Увечері в суботу, 9 грудня, пролунали вибухи у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Сили протиповітряної оборони збили ракету.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Дякую!" - розповів він.

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"Вдень ворог вдарив по Нікополю. Атакував місто двома дронами-камікадзе. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, складська будівля та п'ятиповерхівка. Загиблих та постраждалих немає", - додав Лисак.