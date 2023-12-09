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Над Кривим Рогом збили російську ракету, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Увечері в суботу, 9 грудня, пролунали вибухи у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Сили протиповітряної оборони збили ракету.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Дякую!" - розповів він.

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"Вдень ворог вдарив по Нікополю. Атакував місто двома дронами-камікадзе. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, складська будівля та п'ятиповерхівка. Загиблих та постраждалих немає", - додав Лисак.
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якісь неоднозначні відчуття...
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09.12.2023 19:22 Відповісти
Супер!!!!!
Надо ,чтобы киевское ППО
Передавало свой опыт
Киевское ППО - крутое
Такого сегодня нет ни в Париже
Ни в Брюсселе
Ну может есть в Лондоне
И то я не была бы так уверена
В Вашингтоне - точно есть
Надо бы проверить - что там в москве с ппо
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09.12.2023 19:46 Відповісти
Теперь понятно, какой следующий город усилили западным.
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09.12.2023 19:57 Відповісти
Усi звернули увагу на низку відео з-під Кринок, опублікованих командиром підрозділу аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр". На записі видно масове ураження російських бронемашин біля Кринок та сусідніх сіл: щоб це зрозуміти, експерти провели геолокацію відповідних точок.
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10.12.2023 08:05 Відповісти
На тлі невдалого літнього контрнаступу та проблем із постачанням західної зброї Україна змушена перейти до оборони, щоб зупинити подальше просування російського агресора. Якщо все піде добре, Україна зможе знову просунутися вперед лише навесні 2025 року, йдеться у статті The Wall Street Journal.

Зараз є кілька негативних факторів: провал літнього контрнаступу, на який покладалися великі надії, і ймовірне призупинення американської допомоги через внутрішньополітичні чвари
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10.12.2023 08:21 Відповісти
 
 