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Над Кривим Рогом збили російську ракету, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Увечері в суботу, 9 грудня, пролунали вибухи у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Сили протиповітряної оборони збили ракету.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Дякую!" - розповів він.
"Вдень ворог вдарив по Нікополю. Атакував місто двома дронами-камікадзе. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, складська будівля та п'ятиповерхівка. Загиблих та постраждалих немає", - додав Лисак.
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Надо ,чтобы киевское ППО
Передавало свой опыт
Киевское ППО - крутое
Такого сегодня нет ни в Париже
Ни в Брюсселе
Ну может есть в Лондоне
И то я не была бы так уверена
В Вашингтоне - точно есть
Надо бы проверить - что там в москве с ппо
Зараз є кілька негативних факторів: провал літнього контрнаступу, на який покладалися великі надії, і ймовірне призупинення американської допомоги через внутрішньополітичні чвари