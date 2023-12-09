Ввечері 9 грудня російські окупанти обстріляли Херсон, поранена жінка, - ОВА

Російська армія обстріляла центр Херсона, попередньо, одна людина дістала поранення,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

"Російська армія продовжує бити по Херсону. Є влучання в центральній частині міста. Попередньо, постраждала одна людина", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.

Як уточнили пізніше в ОВА, постраждала 61-річна жінка.

"У неї діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травму. "Постраждалу доставили в лікарню. Зараз їй надають медичну допомогу", - додали в ОВА.

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