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У ЄС побоюються, що прихід Трампа до влади може розвалити НАТО, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трамп

В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Американська газета The New York Times з посиланням на європейських дипломатів та посадовців пише, що у ЄС не знають, як поводитись з 45 президентом США Дональдом Трампом у разі його перемоги на виборах у 2024 році, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Низка європейських політиків вважає, що прихід Трампа до влади може фактично "розвалити НАТО".

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Декілька нинішніх і колишніх європейських посадовців, з якими поспілкувалися журналісти, заявили, що серед урядів їхніх країн зростає тривога.

На їхню думку, повернення Трампа може означати не тільки відмову від допомоги Україні, а й "віддалення США від Європи і знищення НАТО".

"В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО", – сказав Джеймс Ставрідіс, колишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу з 2009 по 2013 роки.

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У зв'язку з цим європейські посли і представники аналітичних центрів здійснюють таємні візити до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри, пише видання.

На думку NYT, країни, які є "найбільш уразливими до нападу з боку Росії" намагатимуться завоювати прихильність Трампа за допомогою збільшення замовлень американської зброї або символічних кроків, спрямованих на його вихваляння.
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Топ коментарі
+31
Прихід трампа розвалить пів планети..
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09.12.2023 19:48
+28
Америка деградувала, вибір Трампа яскравий доказ
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09.12.2023 19:51
+15
Прихід Трампа, може розвалити все!
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09.12.2023 19:49
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Ну ну у ситої Європки фактично немає армії, ну крім жабоїдів, час трохи "викидати" гроші на оборону шановні європейчики, так було сказано рижим ******* за минулої каденції, як бачимо не дійшло з першого разу.
Ховатись за плечами США, якось воно цейво не личить богатому ЄС, ту не те що кацапи, а Турки можуть спокійно весь континет захопити.
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09.12.2023 20:49 Відповісти
"Мы потратили на Украину больше, чем тратим на все наши дороги и мосты в США, - заявил член палаты представителей США, республиканец Томас Мэсси. По его словам, США больше не могут себе позволить поддерживать Украину.
Хотелось бы, чтобы для Зеленского отказ США поддерживать Украину не стал внезапным сюрпризом.
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09.12.2023 20:54 Відповісти
пуйло також впарює своїм рабам різні бездоказові твердження
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09.12.2023 21:25 Відповісти
Все ж добрі брати та сестри в Христі з республіканської партії не відмовлять в допомозі, принаймні своїм по вірі. Можливо, епоха людей з "широкими "поглядами не така й тривала.
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09.12.2023 20:55 Відповісти
Из телеграмм канала:

Любопытное. Штаты одобрили продажу пакета вооружений для южнокорейских F-35. Туда входит, всего-навсего, 39 AIM-120D (С8), дальнобойных американских ракет воздух-воздух с дальностью 180+км. У нас их принято считать панацеей. Действительно, наличие таких ракет и истребителей, способных их эффективно применять, позволит уравнять шансы в бою с сушками и мигами, вооруженными Р-37М. Но этих ракет мало даже в самих США, которые, насколько известно, пока поставляют их только на флот. Корейцам продали в этом пакете несчастные 39 ракет. Дальше идут банальные ФАБы разных видов. ФАБы для F-35! Из высокоточки только SDB, обладающие большой дальностью и малой боевой частью. КНДР это не сектор Газа, который можно будет безопасно бомбить ФАБами. Там скоро (или уже) и JDAMы не помогут, если там получат от россиян глушащий GPS РЭБ. И ПВО там не самое слабое, а скоро может стать еще сильнее, как и боевая авиация. Чем дольше идет война у нас, тем больше возникает вопросов к реальной боеспособности ВВС США и их союзников в Европе и Азии, включая адекватность тактики их применения.
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09.12.2023 20:56 Відповісти
Из этого можно сделать вывод,
что обещанные Украине устаревшие F16 - кардинально ничего не решат
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09.12.2023 21:03 Відповісти
Не зрозуміло, що він зробив поганого коли був президентом?

Те, що він каже зараз - це просто слова кандидата.
У нас також, багато чого обіцяли кандидати, а що вийшло в результаті, коли стали президентом?

А от що зробила поточна адміністрація - можна перевірити, наприклад
конгрес надав адміністрації 25.5млрд на PDA на 2022-2023 роки, в пакеті як вони хотіли
в результаті пакети використані, а PDA для України не використаний.
1.6млрд втратили в 2022, 5.4млрд ще не використали за 2023
Тобто з наданих грошей, не використали 27%

Конгрес надав 20млрд на USAI - за 1.5 роки, освоїли 10%.
Термін виготовлення решти - не відомий

Конгрес надав адміністрації право паралельно з PDA використати лендліз - за 1.5 роки слово лендліз, ні разу не згадали, та поставок на 0$

Демкорати під впливом адміністрації допомогли завалити бюджет з допомогою Україні.
А потім разом з 8ма республіканцями зняли за це спікера.
Вина котрого в тому, що поставив на голосування бюджет без "хотелок" демократів, проте з допомогою Україні.

А на словах все красиво: "будемо стільки скільки потрібно", "гори перевернем", "санкції із ада", та інші обіцянки
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09.12.2023 20:58 Відповісти
В ситій Європі є країна , яку за десь сто останніх років двічі всім світом утихомирювали. Чи дешево то було для США?
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09.12.2023 21:00 Відповісти
ага то не байден не давав вам грошей а Трамп? Нащадки корупционерив навить не розумиють що не Трамп. а Байден i корумповане украiньске суспiльство .яке не розумiе що таке справедливiсть i правда .привели до таких сумних перспектив, чому ? тому що Украiнцi ,будують дороги в той час коли йде вiйна. тому що розкрадають армiю в той час за це ще нiхто не вiдповiв i не сiв до вязницi/ байден лише вiдмивав свою частину грошей . вiдкривайте очi
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09.12.2023 21:04 Відповісти
Хто буде президент США це спрва їх громадян. Нам вони не вказували хто їм вигодний був кучма янукович чи Зе ,громадяни самі обрали ото і мають.
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09.12.2023 21:15 Відповісти
Прихід Трампа це війна на всій території ЄС !
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09.12.2023 21:35 Відповісти
Прихід Трампа це війна на всій території твоєї Лахти!
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09.12.2023 22:18 Відповісти
Чому наукова фантастика справджується , стає реальною ? Літаки , підводні човни , смартфони , телевізори....купа всього вже є . А що буде після третьої світової , до якої ми несемося зі швидкістю світла ? Піля всього почнеться - епоха Кіберпанк . До речі ця епоха вже почалась . Хто знає про що я , мабудь будуть згодні зі мною І це не відворотне .
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09.12.2023 21:38 Відповісти
Боюсь, що все закінчиться поверненням людства (точніше, того, що від нього лишиться) до печер. А найкращою зброєю буде дебелий дрючок.
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10.12.2023 08:25 Відповісти
Це найстрашніше ,що може очікувати людство (((
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10.12.2023 09:41 Відповісти
Сумніваюсь, що трамп настільки популярний кандидат в США, щоб з легкістю виграти вибори.
Але постійні згадки про трампа, показують що у республіканців назріла колосальна криза, бо якщо крім трампа, в них немає жодного пристойного кандидата, справи республіканців йдуть так собі.
Звісно, трамп - президент буде колосальним ударом по Україні, але навряд чи це означатиме кінець для НАТО.
Кінець для НАТО настане тоді, коли у випадку збройної агресії проти країни-члена НАТО, інші учасники альянсу почнуть закликати до миру та засудджувати агресію.
От тоді НАТО можна буде відправити на звалище.
Але я сумніваюсь що така ситуація буде мати місце.
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09.12.2023 21:43 Відповісти
НАТО - це не США і США, це не НАТО, тому навіть вихід США з НАТО має тільки згуртувати інші країни всередині НАТО. А те, що говорять зараз - визнання того, що досі всі жили за рахунок США і самі не витрачали на оборону.
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09.12.2023 22:16 Відповісти
Іспанський сором
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09.12.2023 22:17 Відповісти
Я б не драматизував, трампампам вже було. Чоловік заявляв, що якби він був головним, то Крим кацапи не взяли б. Він в перший раз коли був, то постійно вимагав щоб на оборону тратилися всі разом, а не тільки Штати все тягнули і мав рацію. Час покаже, але я сумніваюсь, що людина, яка досягла таких висот може бути *********.
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09.12.2023 22:45 Відповісти
Яких "висот"? Це попугай отримав бабло від батька, все життя займався мутками і був постійним банкротом! поперло йому тільки після вербовки гебньой, яка через нього почала відмивати бабло крім іншого. "Висот" мля
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10.12.2023 00:01 Відповісти
Так путінські ракети і безпілотники вже падали на територію НАТО і люди загинули...
Обіс.... Ралось вже НАТО давно!!!
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09.12.2023 23:19 Відповісти
А що вони повинні були зроббити?
Нанести ракетний удар по території рашки, чи може розірвати дипломатичні відносини?
За часів холодної віни вистачало прецедентів: збивали літаки, заходили в чужі теріторіальні води, влаштовували різні провокації.
Але реакція не дуже відрізнялась від ********.
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10.12.2023 00:04 Відповісти
Повна маячня.
По-перше одна людина не вирішує все у США це вам не засрашка.
По-друге вихід США з НАТО не означає розвал.
По-третє США не вийде з НАТО бо це просто не вигідно й небезпечно.
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09.12.2023 23:48 Відповісти
Очередное тупая "ипсо" или вброс чепухи от противников по выборной компаний.
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10.12.2023 01:11 Відповісти
не може, а розвалить i тут не треба вдягати розові окуляри.
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10.12.2023 03:43 Відповісти
Україна не залишиться без допомоги, про це будуть менше ******* зелені і не все будуть знати в Конгресі але Україна не залишиться без підмоги...
як варіант - тиск на европейських та азіатських партнерів щодо прикрити цю диру принаймні на час поки,
рамазвами з руднею в Конгресі біснуються..
особливо цікаво, шо та рамазнами є прихильником ідеї білої супрімосі, мабуть мавпа не товаришує з дзеркалом - чорніше тільки в Нігерії і то не факт.
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10.12.2023 04:30 Відповісти
Спершу наші голосують по приколу. Тепер америкоси вирішили приколотися. Лицеміри
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10.12.2023 11:01 Відповісти
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