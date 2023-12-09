У ЄС побоюються, що прихід Трампа до влади може розвалити НАТО, - The New York Times
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В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО.
Американська газета The New York Times з посиланням на європейських дипломатів та посадовців пише, що у ЄС не знають, як поводитись з 45 президентом США Дональдом Трампом у разі його перемоги на виборах у 2024 році, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Низка європейських політиків вважає, що прихід Трампа до влади може фактично "розвалити НАТО".
Декілька нинішніх і колишніх європейських посадовців, з якими поспілкувалися журналісти, заявили, що серед урядів їхніх країн зростає тривога.
На їхню думку, повернення Трампа може означати не тільки відмову від допомоги Україні, а й "віддалення США від Європи і знищення НАТО".
"В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО", – сказав Джеймс Ставрідіс, колишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу з 2009 по 2013 роки.
У зв'язку з цим європейські посли і представники аналітичних центрів здійснюють таємні візити до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри, пише видання.
На думку NYT, країни, які є "найбільш уразливими до нападу з боку Росії" намагатимуться завоювати прихильність Трампа за допомогою збільшення замовлень американської зброї або символічних кроків, спрямованих на його вихваляння.
Будь ласка, зачекайте...
Ховатись за плечами США, якось воно цейво не личить богатому ЄС, ту не те що кацапи, а Турки можуть спокійно весь континет захопити.
Хотелось бы, чтобы для Зеленского отказ США поддерживать Украину не стал внезапным сюрпризом.
Любопытное. Штаты одобрили продажу пакета вооружений для южнокорейских F-35. Туда входит, всего-навсего, 39 AIM-120D (С8), дальнобойных американских ракет воздух-воздух с дальностью 180+км. У нас их принято считать панацеей. Действительно, наличие таких ракет и истребителей, способных их эффективно применять, позволит уравнять шансы в бою с сушками и мигами, вооруженными Р-37М. Но этих ракет мало даже в самих США, которые, насколько известно, пока поставляют их только на флот. Корейцам продали в этом пакете несчастные 39 ракет. Дальше идут банальные ФАБы разных видов. ФАБы для F-35! Из высокоточки только SDB, обладающие большой дальностью и малой боевой частью. КНДР это не сектор Газа, который можно будет безопасно бомбить ФАБами. Там скоро (или уже) и JDAMы не помогут, если там получат от россиян глушащий GPS РЭБ. И ПВО там не самое слабое, а скоро может стать еще сильнее, как и боевая авиация. Чем дольше идет война у нас, тем больше возникает вопросов к реальной боеспособности ВВС США и их союзников в Европе и Азии, включая адекватность тактики их применения.
что обещанные Украине устаревшие F16 - кардинально ничего не решат
Те, що він каже зараз - це просто слова кандидата.
У нас також, багато чого обіцяли кандидати, а що вийшло в результаті, коли стали президентом?
А от що зробила поточна адміністрація - можна перевірити, наприклад
конгрес надав адміністрації 25.5млрд на PDA на 2022-2023 роки, в пакеті як вони хотіли
в результаті пакети використані, а PDA для України не використаний.
1.6млрд втратили в 2022, 5.4млрд ще не використали за 2023
Тобто з наданих грошей, не використали 27%
Конгрес надав 20млрд на USAI - за 1.5 роки, освоїли 10%.
Термін виготовлення решти - не відомий
Конгрес надав адміністрації право паралельно з PDA використати лендліз - за 1.5 роки слово лендліз, ні разу не згадали, та поставок на 0$
Демкорати під впливом адміністрації допомогли завалити бюджет з допомогою Україні.
А потім разом з 8ма республіканцями зняли за це спікера.
Вина котрого в тому, що поставив на голосування бюджет без "хотелок" демократів, проте з допомогою Україні.
А на словах все красиво: "будемо стільки скільки потрібно", "гори перевернем", "санкції із ада", та інші обіцянки
Але постійні згадки про трампа, показують що у республіканців назріла колосальна криза, бо якщо крім трампа, в них немає жодного пристойного кандидата, справи республіканців йдуть так собі.
Звісно, трамп - президент буде колосальним ударом по Україні, але навряд чи це означатиме кінець для НАТО.
Кінець для НАТО настане тоді, коли у випадку збройної агресії проти країни-члена НАТО, інші учасники альянсу почнуть закликати до миру та засудджувати агресію.
От тоді НАТО можна буде відправити на звалище.
Але я сумніваюсь що така ситуація буде мати місце.
Обіс.... Ралось вже НАТО давно!!!
Нанести ракетний удар по території рашки, чи може розірвати дипломатичні відносини?
За часів холодної віни вистачало прецедентів: збивали літаки, заходили в чужі теріторіальні води, влаштовували різні провокації.
Але реакція не дуже відрізнялась від ********.
По-перше одна людина не вирішує все у США це вам не засрашка.
По-друге вихід США з НАТО не означає розвал.
По-третє США не вийде з НАТО бо це просто не вигідно й небезпечно.
як варіант - тиск на европейських та азіатських партнерів щодо прикрити цю диру принаймні на час поки,
рамазвами з руднею в Конгресі біснуються..
особливо цікаво, шо та рамазнами є прихильником ідеї білої супрімосі, мабуть мавпа не товаришує з дзеркалом - чорніше тільки в Нігерії і то не факт.