У ЄС побоюються, що прихід Трампа до влади може розвалити НАТО, - The New York Times

В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Американська газета The New York Times з посиланням на європейських дипломатів та посадовців пише, що у ЄС не знають, як поводитись з 45 президентом США Дональдом Трампом у разі його перемоги на виборах у 2024 році, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Низка європейських політиків вважає, що прихід Трампа до влади може фактично "розвалити НАТО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що буде диктатором "тільки в перший день" у разі повторного обрання на пост президента США

Декілька нинішніх і колишніх європейських посадовців, з якими поспілкувалися журналісти, заявили, що серед урядів їхніх країн зростає тривога.

На їхню думку, повернення Трампа може означати не тільки відмову від допомоги Україні, а й "віддалення США від Європи і знищення НАТО".

"В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО", – сказав Джеймс Ставрідіс, колишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу з 2009 по 2013 роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведєв: Пряме зіткнення РФ та НАТО ще ніколи не було таким реальним

У зв'язку з цим європейські посли і представники аналітичних центрів здійснюють таємні візити до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри, пише видання.

На думку NYT, країни, які є "найбільш уразливими до нападу з боку Росії" намагатимуться завоювати прихильність Трампа за допомогою збільшення замовлень американської зброї або символічних кроків, спрямованих на його вихваляння.