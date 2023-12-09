Росіяни запустили "Шахеди" з півдня: летять у напрямку Миколаївщини, - Повітряні сили

У суботу ввечері на півдні України зафіксовано рух російських ударних безпілотників типу "Shahed".

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

"Ударні БпЛА типу "Shahed" в Бериславському районі Херсонської області у напрямку Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

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У цих регіонах оголошено повітряну тривогу.