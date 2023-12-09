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Росіяни запустили "Шахеди" з півдня: летять у напрямку Миколаївщини, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

У суботу ввечері на півдні України зафіксовано рух російських ударних безпілотників типу "Shahed".

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

"Ударні БпЛА типу "Shahed" в Бериславському районі Херсонської області у напрямку Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

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У цих регіонах оголошено повітряну тривогу.
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09.12.2023 21:02 Відповісти
Може об'явити винагороду 1 млрд. дол. за спосіб пошахедити шахедів? Починаючи із навчених яструбів і закінчуючи лазерами зі супутників. А то вже дістали ...
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09.12.2023 21:04 Відповісти
Декілька десятків f16 і це стає приємним полюванням..
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09.12.2023 21:05 Відповісти
Только очень дорогим.
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09.12.2023 21:07 Відповісти
А один *приліт* за адресою призначення дешевий?
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10.12.2023 06:26 Відповісти
Найефективнішим методом боротьби з шахедами є ФЕЄРВЕРКИ в КОМБІНАЦІЇ З КАСЕТНИМИ НАБОЯМИ!
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10.12.2023 08:39 Відповісти
Сітки з армованого волокна ефективною поверхнею 100 -- 300 квадратних ментрів.
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10.12.2023 09:07 Відповісти
переместите в зону прилёта дохтора комаровского...
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09.12.2023 21:23 Відповісти
Єрмак умєров та стефанчук, зараз їх ЗУПИНЯТЬ, у мандрах по США!
Трус, бувалий і балбес…
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09.12.2023 22:15 Відповісти
 
 