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Росіяни запустили "Шахеди" з півдня: летять у напрямку Миколаївщини, - Повітряні сили
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У суботу ввечері на півдні України зафіксовано рух російських ударних безпілотників типу "Shahed".
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
"Ударні БпЛА типу "Shahed" в Бериславському районі Херсонської області у напрямку Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.
У цих регіонах оголошено повітряну тривогу.
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