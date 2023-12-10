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Угорські перевізники анонсували протест на кордоні з Україною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

угорщина

У понеділок, 11 грудня, угорські перевізники проведуть акцію протесту на кордоні з Україною, вимагаючи скасування "транспортного безвізу". Він відбудеться біля пункту пропуску "Загонь-Чоп".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію угорських підрядників автоперевезень MKFE.

В Асоціації повідомили, що поліція дозволила демонстрацію, оголошену угорськими перевізниками.

"Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками", - йдеться в повідомленні.

Протестувальники заявляють, що вони хочуть привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення і ставить багато угорських підприємств у критичну ситуацію, що викривляє ринок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські вантажівки перетинають заблокований з боку Польщі кордон на залізничних платформах. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
совпадєніє? Нє думаю... рука путіна- ляльковода в сраках польских, угорських "первізників -петрушок"
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09.12.2023 22:11
+26
мадяри гандони і це не новина
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09.12.2023 22:13
+24
Обложили Украіну зі всіх сторін наші паскудні сусіди , яких ми ніколи
не ображали і не притискали так, як вони наразі роблять з нами!😠
І все відбувається при фінансовій піддтримці , так званих,
перевізників ФСБшним кремлем ,
який ( крім москви ) сидить в дупі і нас намагається туди затягти !!😡
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09.12.2023 22:24
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совпадєніє? Нє думаю... рука путіна- ляльковода в сраках польских, угорських "первізників -петрушок"
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09.12.2023 22:11 Відповісти
мадяри гандони і це не новина
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09.12.2023 22:13 Відповісти
Московська агентура працює в ЄС, як в Україні!
Деркачі та бананів, можуть це підтвердити !
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09.12.2023 22:12 Відповісти
Іуди скрізь…
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09.12.2023 22:15 Відповісти
фотографуйте покидьків і на миротворець , щоб ноги їхньої в Україні не було !
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09.12.2023 22:15 Відповісти
А якщо, припустімо, Пан Трамп зруйнує НАТО... ну от що ж тоді угорці? До кого есоес, калавур? Гіпотетично.
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09.12.2023 22:15 Відповісти
Традиційно, стануть союзниками ***** і відкриють другий фронт всередині Європи.
В них маса територіальних претензій до сусідів і вони цим скористаються
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09.12.2023 23:37 Відповісти
Наразі в Угорщини відсутній потенціал для імперської експансії, радше навпаки.
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10.12.2023 09:10 Відповісти
Приуральська азіопа бикує.
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09.12.2023 22:17 Відповісти
Підженіть БТР чи танк на кордон,направте гармату на них і нехай стоїть. Нехай постійно бояться. Протест держави Україна проти ущемлення національних інтересів може і так виглядати.
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09.12.2023 22:18 Відповісти
Дуже розумна пропозиція. Тягне на премію Дарвіна !
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09.12.2023 22:41 Відповісти
Чому розумне? Можливо і дурне. Придумайте краще я ж не проти.
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09.12.2023 22:52 Відповісти
А ви із боку Німеччини того БТР підженіть, та пулініть ще разок- це аналогічна пропозиція, також на премію Дарвіна тягне .
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09.12.2023 23:26 Відповісти
Придумайте краще я ж не проти.
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09.12.2023 23:27 Відповісти
Тому і заборонили Зеленського слуги Порху, зустріч з орбаном, що той устиг нагадити Україні! Єрмак з СБУ задоволений..
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09.12.2023 22:20 Відповісти
Проститутки протестують.
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09.12.2023 22:21 Відповісти
Обложили Украіну зі всіх сторін наші паскудні сусіди , яких ми ніколи
не ображали і не притискали так, як вони наразі роблять з нами!😠
І все відбувається при фінансовій піддтримці , так званих,
перевізників ФСБшним кремлем ,
який ( крім москви ) сидить в дупі і нас намагається туди затягти !!😡
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09.12.2023 22:24 Відповісти
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10.12.2023 00:56 Відповісти
А ви думали шо з таким політичним керівництвом буде щось по іншому. Вони ж всюди нагадили - як крок так і дерьмо. І якщо ця зелена погань не мала жодної уяви як це - керувати країною, тай ще під час війни і можливістю її великого загострення - то так і мудрий нарід шо обрав таку владу - рашисти давно думали та реалізовували свої плани. Докоряти - тіки собі, тай ще при умові що певна частина бажала тай продовжує бажати бути у рашці.
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10.12.2023 03:53 Відповісти
Я хоч не прихильник зепідрського шапіто, однак у тому свавіллі яке влаштували ляхи, клоуни якраз не винні.
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10.12.2023 08:17 Відповісти
Щось ці долбайоби запізнилися
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09.12.2023 22:29 Відповісти
интересно, этим гиенам европы (пшекам, словакам, венграм), когда-нибудь станет стыдно за свои действия?
Война когда-нибудь закончится, а "дырки в заборе" останутся на всю жизнь
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09.12.2023 22:30 Відповісти
Приїде Зе, обійме президента кожного з цих країни і українцям розкажуть, що народи завжди були братами навіки. Який сором?
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09.12.2023 23:26 Відповісти
Гітлер не мав стільки колаборантів як має ху@@ло- Польща, Словаччина, Угорщина і Республіканська партія Америки
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09.12.2023 22:31 Відповісти
Тай ще 73% українців.
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10.12.2023 03:54 Відповісти
Я так розумію що з мад'ярами у нас по переду " велике кохання"!!! Має ще одного сусіда мудака на роки!!!
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09.12.2023 22:32 Відповісти
У нас зараз велике кохання з польською курвою, яка все робить для знищення української економіки
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10.12.2023 08:14 Відповісти
У орбана мета дуже проста - шантажувати ЄС - Україною аби отримати свої мільярди від ЄС
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10.12.2023 08:15 Відповісти
"красиво" у рашистов разведка работает, на всех фронтах успевает...
чем же заняты все разведывательные службы США и стран Европы?!
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09.12.2023 22:32 Відповісти
Потрібно віддати належне москалям, що не вдалося армії, відрізати Україну від кордонів з ЄС. То вдалося зробити завдяки їхнім брудним грошам та за повної безпорадності керівництва ЄС.
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09.12.2023 22:33 Відповісти
Не вивозять сусіди конкуренції? (Маю на увазі не уйовбіків, а поляків). Чи що таке?
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09.12.2023 22:34 Відповісти
десь я читав, що ліцензії багатьох польських компаній автоперевізників закінчуються. І в багатьох країнах Європи починають розмірковувати про доцільність їх продовжувати. Угорці теж хочуть влізти в гімно? - то хай. І у нас є дуже сильний засіб тиску на орбанюків. Труба може пошкодитись і вимагатиме відключення на певний термін для обслуговування і ремонту. Скажімо кацапська ракета впаде чи плануюча бомба.
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09.12.2023 22:37 Відповісти
Там мала б бути якась угода на транзит і вона таки має кінцевий термін...
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09.12.2023 22:59 Відповісти
президент кацапії теж трубопровідні війни намагався вести, все замерзли без російського газу?
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09.12.2023 23:41 Відповісти
По-перше: він не просто намагався, він їх і вів підкупляючи європейських політиків. Особливо німців. Недарма ж позаминулий канцлер в грязьпромі засів. І північний потік недарма робили. аби німці разом з кацапами заробили, а Україна з Польщею - ні.
А в даному випадку про всіх не йдеться. Бо через таємні домовленості можна трішки повиховувати венгрів, які вибирають весь час прокацапське бидло. А запаси європейського газу викуплені і розподілені наперед. Якби у нас була дійсно влада, то вона б працювала і в цьому напрямі, виховуючи орбанюків кнутом і пряником разом з іншими європейськими країнами. У нас кнут - нафта і газ. У них пряник - кошти яких орбанюки можуть не отримати.
Оцього бедламу би не було на кордоні, якби наші чиновники (митники в тім числі) все робили по закону та по правилам. але випускникам трускавецького кулінарного училища налагодити хоч щось в країні не під силу.
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10.12.2023 08:53 Відповісти
Українські перевізники гарують, мов монстри, а східноєвропейські не витримують конкуренції.
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09.12.2023 22:38 Відповісти
Тільки у польщі 50+% місцевих перевізників це українці. Тобто гарувати за польщу - це нормально, а гарувати за Україну - це не ок.
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10.12.2023 08:12 Відповісти
наскільки я обізнаний, то у поляків перевізники відпочивають у дорозі скільки треба. І соляру купляють не ліву. Тож тонно-кілометри там коштують дорожче. А наші ведуть себе як в тій приказці: посади свиню за стіл, то вона і ноги на стіл. Польські перевізники вигравали у інших європейських саме на цьому - меншій оплаті праці. Якщо вже члени Євросоюзу, то встановіть однакові правила для всіх - водій, що їздить по всій Європі має отримувати почасову плату не меншу ніж з інших країн. І вся конкуренція буде знята.
А українських пустили вимушено в Європу через війну. А ці й зраділи і показали себе з найгіршого боку. Знову ж держава повинна бачити ці тенденції і регулювати їх, так як я вище описав. Але один із ... прямо сказав, що вони вирішують всі проблеми при їх виникненні. Тобто вони звикли так як в їх бізнесі, а в справді економіці і політиці це так не працює.
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10.12.2023 09:04 Відповісти
Тре нафту тим підорам з нафтопроводу дружба перекрити і словакам тоже
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09.12.2023 22:44 Відповісти
чи хоча б заявити про виявлені проблеми в обладнанні.
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10.12.2023 09:05 Відповісти
В нашій історії таке вже трапляється не вперше що на нас давляль зі всіх сторін
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09.12.2023 23:07 Відповісти
А що там робітники насосних станцій нафтогону Дружба? Не хочуть привернути увагу угорських автоперевізників попереджувальним страйком ?
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09.12.2023 23:12 Відповісти
мабуть однією із умов виплати для Угорщини затриманих 10 лярдів євро , керівництво ЄС рекомендовало мадярським ******* заблокувати границю ЄС і на угорському кордоні
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09.12.2023 23:17 Відповісти
Одна "Відьма" і протестанти поїдуть по домах.
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09.12.2023 23:18 Відповісти
По идее должны были быть первыми. Вот такой он мир, у украинцев спадают розовые очки. Каждый сам за себя и готов рвать глотку. Кто слаб тех рвут на части, как на зоне.
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09.12.2023 23:23 Відповісти
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10.12.2023 01:57 Відповісти
А взагалі ЄС ще те лайно.
До України можна везти все і в необмеженій кількості,а з України до ЄС тільки те,щовони дозволять і скільки дозволять.
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10.12.2023 04:48 Відповісти
Цікаво було б позбавити ліцензій перевізниками блокувальникам від ЄС /Єврокомісії. І поки не компенсують завдані збитки + штраф не допускати до перевезень по ЄС. Цікаво що б тоді було?
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10.12.2023 05:31 Відповісти
я надіюсь, що так і буде. це буде добрим уроком демократії, для тих хто неправильно нею користується.
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10.12.2023 09:07 Відповісти
Хто ще має сумнів у тому що оці "блокування" - не скоординована операція кацапів?
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10.12.2023 06:32 Відповісти
Вони, що не бояться Нашого найвеличнійшого лідера **********?...
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10.12.2023 06:55 Відповісти
Кляте шакальйо
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10.12.2023 08:09 Відповісти
Якби пропутінські блокувальники у польщі не закривали б український кордон для фур, то ні угорщина, ні словаччина не посміли зробити аналогічне. Тобто як і з блокуванням української агропродукції, ******** і словаччина діють виключно після того як побачили, що польській курві нічого не було від ЄС за таке свавілля. Вкотре подякуємо "братам полякам" за допомогу путіну у знищенню української економіки
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10.12.2023 08:10 Відповісти
про нічого не було ще рано заявляти. Можливо будуть і судові процеси і та партєйка із шести московських членів без фінансової підтримки вилетить із політичного поля назавжди.
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10.12.2023 09:10 Відповісти
Так ситуація не на користь України!Польща Венгрія ,Словаччина,Болгарія,Турція,Іран,Китай,Північна Корея ,цей тандем дуже небезпечний для нашої України а В США нехочуть виділяти нам фінансову допомогу це просто УЖАСНО!!!Так подолати нам самим агресію Росіян буде дуже важко!!!!
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10.12.2023 09:23 Відповісти
 
 