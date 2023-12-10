Угорські перевізники анонсували протест на кордоні з Україною
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У понеділок, 11 грудня, угорські перевізники проведуть акцію протесту на кордоні з Україною, вимагаючи скасування "транспортного безвізу". Він відбудеться біля пункту пропуску "Загонь-Чоп".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію угорських підрядників автоперевезень MKFE.
В Асоціації повідомили, що поліція дозволила демонстрацію, оголошену угорськими перевізниками.
"Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками", - йдеться в повідомленні.
Протестувальники заявляють, що вони хочуть привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення і ставить багато угорських підприємств у критичну ситуацію, що викривляє ринок.
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Деркачі та бананів, можуть це підтвердити !
В них маса територіальних претензій до сусідів і вони цим скористаються
не ображали і не притискали так, як вони наразі роблять з нами!😠
І все відбувається при фінансовій піддтримці , так званих,
перевізників ФСБшним кремлем ,
який ( крім москви ) сидить в дупі і нас намагається туди затягти !!😡
Война когда-нибудь закончится, а "дырки в заборе" останутся на всю жизнь
чем же заняты все разведывательные службы США и стран Европы?!
А в даному випадку про всіх не йдеться. Бо через таємні домовленості можна трішки повиховувати венгрів, які вибирають весь час прокацапське бидло. А запаси європейського газу викуплені і розподілені наперед. Якби у нас була дійсно влада, то вона б працювала і в цьому напрямі, виховуючи орбанюків кнутом і пряником разом з іншими європейськими країнами. У нас кнут - нафта і газ. У них пряник - кошти яких орбанюки можуть не отримати.
Оцього бедламу би не було на кордоні, якби наші чиновники (митники в тім числі) все робили по закону та по правилам. але випускникам трускавецького кулінарного училища налагодити хоч щось в країні не під силу.
А українських пустили вимушено в Європу через війну. А ці й зраділи і показали себе з найгіршого боку. Знову ж держава повинна бачити ці тенденції і регулювати їх, так як я вище описав. Але один із ... прямо сказав, що вони вирішують всі проблеми при їх виникненні. Тобто вони звикли так як в їх бізнесі, а в справді економіці і політиці це так не працює.
До України можна везти все і в необмеженій кількості,а з України до ЄС тільки те,щовони дозволять і скільки дозволять.