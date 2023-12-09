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Новини За кордоном
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Зеленський дорогою до Аргентини зустрівся з прем’єром Кабо-Верде Коррея-і-Сілвою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський

Дорогою до Аргентини для участі в інавгурації новообраного Президента Хав’єра Мілея Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин із цією країною.

Як повідомляє сайт президента, глава держави відзначив важливість принципової позиції Кабо-Верде на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, засудження російської агресії, а також конкретні кроки Кабо-Верде щодо підтримання українських міжнародних ініціатив, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Кабо-Верде підтримала резолюцію 11-ї надзвичайної сесії Генеральної Асамблеї ООН від 2 березня 2022 року щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України, а також вимоги до Росії припинити агресивні дії та вивести війська з території нашої держави. Раніше Кабо-Верде підтримала резолюцію Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року із закликом до країн світу не визнавати анексію Криму Росією.

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Президент подякував за підтримку, зокрема, на майданчику ООН: "Це голос демократії, який допомагає нам, підтримує резолюції, які є дуже важливими".

Глава держави запросив Прем’єра Кабо-Верде прилучитися до роботи з імплементації Української формули миру. Окрему увагу приділили реалізації її окремих пунктів, підготовці четвертої зустрічі на рівні радників із питань безпеки та зовнішньої політики, а також Глобального саміту миру.

Володимир Зеленський висловив вдячність Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, ознайомив його з роботою над розширенням нового експортного коридору та створенням зернових хабів в Африці.

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Глава держави поінформував співрозмовника про невдалі спроби Росії перешкодити цивільному судноплавству в Чорному морі, зауваживши, що після перезапуску альтернативного "зернового коридору" ним уже було транспортовано понад 7 млн тонн продовольства.

Лідери приділили увагу й активізації відносин України з країнами Африки, посиленню взаємодії в межах участі у міжнародних форумах, а також узгодили графік двосторонніх контактів на найближчу перспективу.

Президент України запросив очільника уряду Кабо-Верде відвідати Україну з візитом.
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Топ коментарі
+54
Ось такою фігнею він займався перші 3 роки свого президентства: кожен місяць робив по 2-3 таких абсолютно непотрібних командировок, які насправді були турпоїздками по екзотичним країнам разом з кількома сотнями прислуги за гроші платників податків
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09.12.2023 22:30
+47
виступити перед конгресом по вебкамері, від чого залежить 60 млрд $ - ні, навіщо .

поїхати на інаугурацію фріка - так, звичайно .

і саме цікаве, 73% все одно не побачать у цьому проблеми...
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09.12.2023 22:29
+45
О-то чувак затариться.
Ще до Колумбії раджу залетіти...
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09.12.2023 22:24
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Цицюрон....
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10.12.2023 07:41 Відповісти
Пятого президента з гімном мішали коли він вів переговори з лукой,назарбаєвим,сі-діктаторами.Бівень поперся в країну,яка не вилазе з криз.Тіки за 50років три дефолти.Мабуть поїхав переймати опит бо власник буратінки (коломой) казав що дефолт це нестрашно.
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10.12.2023 04:49 Відповісти
Там би і залишався.він
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10.12.2023 04:54 Відповісти
Хотілось би щоб дорогою додому Олександрович вертався фурою через Польський кордон
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10.12.2023 05:58 Відповісти
В Аргентині дика інфляція, потрібні гроші.

Новий президент проамериканський і готовий продати Україні значні запаси зброї і *********** (спонсори знайдуться).

Тому Зеленський і летить.
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10.12.2023 06:48 Відповісти
Aрсенал збройних сил Аргентини є сумішшю зброї вітчизняного виробництва та переважно старішої імпортної зброї, переважно з Європи та США; з 2010 року провідними постачальниками обладнання є Франція та США; Аргентина має місцеву оборонну промисловість, яка може виробляти повітряні, наземні та морські системи.
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10.12.2023 06:50 Відповісти
Проамериканський - послідовник Трампа.
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10.12.2023 07:46 Відповісти
Ну якого Трампа)) Трамп ніякий не лібертаріанець, а шістка гангстерів, і не більше того. При владі займався соціалбним популізмом.
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10.12.2023 09:22 Відповісти
Це не заважає президенту Аргентини бути послідовником Трампа
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10.12.2023 10:12 Відповісти
Навпаки - поки що так, а загалом - це міф NYT та DW, у яких Червінський підірвав СП-2)
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10.12.2023 10:28 Відповісти
Ви з ким говорите і про що? "Лібертаріанець, шістка гангстерів, NYT та DW, у яких Червінський підірвав СП-2..."
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10.12.2023 13:05 Відповісти
З Вами. Ви помиляєтеся стосовно Мілея. Так само "глобальна преса" очорнювала Джорджу Мелоні, а вона потужно допамагає Україні.
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10.12.2023 13:19 Відповісти
Аби ця поїздка не була на кшталт Оманської, бо щось далеченько Остапа занесло.
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10.12.2023 07:12 Відповісти
Потужна поїздка лідора ,ще й завгосп в тій стороні с компроматом оманським.
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10.12.2023 07:28 Відповісти
ТурІст...
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10.12.2023 07:39 Відповісти
сначала два дня на пляже, потом встреча с президентом страны, в которой нет посольства
и полетел дальше, за счёт Украины
такая у него война
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10.12.2023 07:47 Відповісти
Немає в нього війни, він ще наразу казав, що треба перестати стріляти і дивитись пуйлу в очі!
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10.12.2023 16:23 Відповісти
Кабо-Верде-це найбідніша країна планети і головний хаб "аргентинської муки",через який наркота потрапляє а Європу. Аргентина-Кабо-Верде-Зеленський
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10.12.2023 07:58 Відповісти
Блокуються шляхи з Европи до України, від Західу зменшилась допомога, немає часу на розмову із сенатом США, а час на пусте турне в Аргентину є.
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10.12.2023 08:59 Відповісти
Ну тепер Аргентина хай чекає на якийсь катаклізм. Куди наш "бідоносець" припреться - там біда:
приперся в Францію - згорів Собор Парижської Богоматері;
німеччину - залило небаченими повінями;
Саудівська Аравія - принц помер і т. п.
За Україну я вже мовчу - нам найбільше дісталося, наприклад "забіг" *********** фонтаном м. Маріуполь

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10.12.2023 09:27 Відповісти
В Аргентине победил какой-то безумный тип с бензопилой.
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10.12.2023 10:34 Відповісти
В Кабо-Верде,другий запасний аеродромчик мітить після Аргентини,мабуть ...чко рип-рип,підказує:"мамапапа,що ж я навояло,куди бігти?"
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10.12.2023 10:57 Відповісти
Ищет куда *********
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10.12.2023 11:24 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

Зеленський прямує до Аргентини. таки прямує... За кошти держави... до Аргентини... курва... В той же час - допомога Україні скоротилася на 87% - у США росте % тих, хто вважає, що більше не треба допомагати.
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10.12.2023 11:34 Відповісти
Нікчема поїхав до Аргентини, а виступити перед конгрессом, то ні! Вова,
ти **** кончена!!!!
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10.12.2023 16:20 Відповісти
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