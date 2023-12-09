Зеленський дорогою до Аргентини зустрівся з прем’єром Кабо-Верде Коррея-і-Сілвою

Дорогою до Аргентини для участі в інавгурації новообраного Президента Хав’єра Мілея Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин із цією країною.

Як повідомляє сайт президента, глава держави відзначив важливість принципової позиції Кабо-Верде на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, засудження російської агресії, а також конкретні кроки Кабо-Верде щодо підтримання українських міжнародних ініціатив, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Кабо-Верде підтримала резолюцію 11-ї надзвичайної сесії Генеральної Асамблеї ООН від 2 березня 2022 року щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України, а також вимоги до Росії припинити агресивні дії та вивести війська з території нашої держави. Раніше Кабо-Верде підтримала резолюцію Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року із закликом до країн світу не визнавати анексію Криму Росією.

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Президент подякував за підтримку, зокрема, на майданчику ООН: "Це голос демократії, який допомагає нам, підтримує резолюції, які є дуже важливими".

Глава держави запросив Прем’єра Кабо-Верде прилучитися до роботи з імплементації Української формули миру. Окрему увагу приділили реалізації її окремих пунктів, підготовці четвертої зустрічі на рівні радників із питань безпеки та зовнішньої політики, а також Глобального саміту миру.

Володимир Зеленський висловив вдячність Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, ознайомив його з роботою над розширенням нового експортного коридору та створенням зернових хабів в Африці.

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Глава держави поінформував співрозмовника про невдалі спроби Росії перешкодити цивільному судноплавству в Чорному морі, зауваживши, що після перезапуску альтернативного "зернового коридору" ним уже було транспортовано понад 7 млн тонн продовольства.

Лідери приділили увагу й активізації відносин України з країнами Африки, посиленню взаємодії в межах участі у міжнародних форумах, а також узгодили графік двосторонніх контактів на найближчу перспективу.

Президент України запросив очільника уряду Кабо-Верде відвідати Україну з візитом.