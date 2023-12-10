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хабар (3992) Держприкордонслужба (4342)

Протягом поточного року припинено 438 спроб дати хабаря прикордонникам на загальну суму 3,87 млн грн, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Події

У 2023 році в Держприкордонслужбі запобігли 438 спробам дати працівникам відомства хабарі на загальну суму 3,87 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Одним із показників ефективності реалізації антикорупційних заходів є припинення протягом поточного року 438 спроб надання прикордонникам неправомірної вигоди на суму 3 877 204 грн. Загалом від початку дії правового режиму воєнного стану зафіксовано 858 таких спроб на суму понад 8 млн 800 тис. грн", - заявили у Прикордонній службі.

Як уточнюється, у більшості випадків підкупити вартових кордону намагалися чоловіки призовного віку.

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Протягом поточного року припинено 438 спроб дати хабаря прикордонникам на загальну суму 3,87 млн грн, - ДПСУ 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
3,87 млн на 438 хабарів?)) 8835 грн на хабар?)
Ну що ж,не дивно - хто за хабар у 220 євро буде ризикувати.
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10.12.2023 01:45
+4
А скільки млрд грн виведено з України, через кордон, за 2022-23 роки??
Нацбанк та Мінфін знають, але чомусь соромляться оголосити цю цифру!
Стидаються….
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10.12.2023 01:35
+3
Да невже? Устилуг. Кожен ловетчик дає 100євро за кожну машину на ловеті. При оформлені звичайного вантажа так звані митники не соромлясь вирищать .-чому в паспорті ні чого не лижить. КОРУПЦИЯ БІЛЬШ,АНІЖ БУЛА ПРИ професорі😂😂😂
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10.12.2023 01:57
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Не ті і не тим хабарі давали!
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10.12.2023 01:17 Відповісти
А скільки млрд грн виведено з України, через кордон, за 2022-23 роки??
Нацбанк та Мінфін знають, але чомусь соромляться оголосити цю цифру!
Стидаються….
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10.12.2023 01:35 Відповісти
3,87 млн на 438 хабарів?)) 8835 грн на хабар?)
Ну що ж,не дивно - хто за хабар у 220 євро буде ризикувати.
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10.12.2023 01:45 Відповісти
Саме так. Такий дрібняк - для статистики. Все інше по кишенях.
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10.12.2023 08:35 Відповісти
це пісдес, яке досягнення.
а про зерно на 130 ярдів вже забули???
чи воно не через митницю виїхало???
може 31 млн баксів в чемоданах затримали???
можу 17 млн баксів затримали???
нас вважають за ідіотів, тому й виділяють на марафон 2 ярда
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10.12.2023 09:42 Відповісти
Да невже? Устилуг. Кожен ловетчик дає 100євро за кожну машину на ловеті. При оформлені звичайного вантажа так звані митники не соромлясь вирищать .-чому в паспорті ні чого не лижить. КОРУПЦИЯ БІЛЬШ,АНІЖ БУЛА ПРИ професорі😂😂😂
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10.12.2023 01:57 Відповісти
можу уявити скільки спроб не було припинено!
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10.12.2023 03:36 Відповісти
Це відсів тих хто демпінгує по 200$, гниди заважають чесному бізнесу, так і на віллу не заробиш
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10.12.2023 05:17 Відповісти
Протягом поточного року припинено 438 спроб дати хабаря прикордонникам на загальну суму 3,87 млн грн - "не зійшлися в ціні" або не було телефонного дзвінка з Києва!
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10.12.2023 05:19 Відповісти
Берут по 10-15 тысяч баксов,а все кто попались это просто халявщики.
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10.12.2023 08:10 Відповісти
3,87 млн грн ділимо на 3000 заблокованих фур,
умовно так це десь 1,290 грн хабаря з фури.
ділимо на курс гривні, умовно так на 36 получяємо 35.83333333333333
з фури - $35
цікава інфа....
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10.12.2023 05:35 Відповісти
па божескі прикордонникі грабують, па божескі...
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10.12.2023 05:37 Відповісти
Так фури заблокувала польща зі своєї сторони, а не Україна 😆
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10.12.2023 09:22 Відповісти
У 2023 році в Держприкордонслужбі запобігли 438 спробам дати працівникам відомства хабарі на загальну суму 3,87 млн грн. Але 438000 спробам на загальну суму 3,87 млрд. грн. працівникам відомства запобігти не вдалось.
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10.12.2023 06:18 Відповісти
А скільки не припинено??
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10.12.2023 07:56 Відповісти
Редакція, а де статистика про спроби взяти хабарі на митниці?
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10.12.2023 08:37 Відповісти
220 євро то не хабар,а образливий плювок в обличчя святій людині.
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10.12.2023 08:37 Відповісти
У перші тижні війни, знайомий із Харкова дав прикордоннику $500 і спокійно виїхав з країни.
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10.12.2023 09:21 Відповісти
Актор Михайло Кукуюк розповів, що акторам театру Франка принесли повістки.

А от "акторам" Кварталу, Ліги Сміху, зе-владним стендаперам - не принесли!

Дійсно, навіщо нам культура?

Всіх акторів - на смерть!

Бо майбутнє України - самодіяльні клоуни, що прославляють свого кумира!😕
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10.12.2023 09:47 Відповісти
Да уж, всей Украине известные «отказыватели»)))), наверное третьи в табели о рангах «отказывателей»))). Фразу «а шо ти нам привіз» на погранперехрдах уже воспринимают граждане просто, как с добрым утром….Первые судьи, вторые таможенники, третьи погранцы, потом с большим отрывом менты, прокуроры и остальная «шушура»….
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10.12.2023 11:18 Відповісти
Надіюсь це за один день?
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10.12.2023 12:35 Відповісти
Poka polovina Ukraini geroicheski vojujut, a vtoraja polovina zanjata korrupcijei i vorovstvom (njeshchitaja geroicheskih voinov 'bataljona Monaco', kotorih ja v svojom Bavarskom gorodke vizhu kazhdij djenj), njekakih 'Gripenpv', F15 i tjem boljeje F35 u Ukraini njebudjet! Ot slovo 'sovsem njebudjet'! Opomnjitjesj, Ukrainci, vi stoitje na rubezhe razvala svojeij Strani, kak uzhe bilo - v nachalje 20-stoljetjija, kak uzhe bilo potom. Izz-za njesposobnoistji ilji njezhelanjija konsoljidacii vokrug svojeij Strani - Ukraini! Odjin za Zeljenskovo, drugaoij za ..., tretjij za 'poljskih bratjev - sam spekuljant zernom i avtoperevozkami, chetvjertij za 'voljnuju kazahskuju, nu a skoljko ostajotsja 'za Ukrainu'????
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10.12.2023 17:23 Відповісти
 
 