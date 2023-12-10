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Протягом поточного року припинено 438 спроб дати хабаря прикордонникам на загальну суму 3,87 млн грн, - ДПСУ
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У 2023 році в Держприкордонслужбі запобігли 438 спробам дати працівникам відомства хабарі на загальну суму 3,87 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Одним із показників ефективності реалізації антикорупційних заходів є припинення протягом поточного року 438 спроб надання прикордонникам неправомірної вигоди на суму 3 877 204 грн. Загалом від початку дії правового режиму воєнного стану зафіксовано 858 таких спроб на суму понад 8 млн 800 тис. грн", - заявили у Прикордонній службі.
Як уточнюється, у більшості випадків підкупити вартових кордону намагалися чоловіки призовного віку.
Топ коментарі
+8 svetoslav17
показати весь коментар10.12.2023 01:45
+4 Олександр ВАЛОВИЙ
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+3 Виктор Бос
показати весь коментар10.12.2023 01:57
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Будь ласка, зачекайте...
Нацбанк та Мінфін знають, але чомусь соромляться оголосити цю цифру!
Стидаються….
Ну що ж,не дивно - хто за хабар у 220 євро буде ризикувати.
а про зерно на 130 ярдів вже забули???
чи воно не через митницю виїхало???
може 31 млн баксів в чемоданах затримали???
можу 17 млн баксів затримали???
нас вважають за ідіотів, тому й виділяють на марафон 2 ярда
умовно так це десь 1,290 грн хабаря з фури.
ділимо на курс гривні, умовно так на 36 получяємо 35.83333333333333
з фури - $35
цікава інфа....
А от "акторам" Кварталу, Ліги Сміху, зе-владним стендаперам - не принесли!
Дійсно, навіщо нам культура?
Всіх акторів - на смерть!
Бо майбутнє України - самодіяльні клоуни, що прославляють свого кумира!😕