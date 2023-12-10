Протягом 9 грудня ракетні війська знищили 2 склади росіян, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів ракетних військ по російських окупантах протягом 9 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох складах паливно-мастильних матеріалів противника".

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