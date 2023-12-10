Протягом 9 грудня ракетні війська знищили 2 склади росіян, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів ракетних військ по російських окупантах протягом 9 грудня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох складах паливно-мастильних матеріалів противника".
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Будь ласка, зачекайте...
що мені говорить про те, шо ваш допис було зроблено з ресурсу,
думаю кацапського,
який заблокований в Америці, але не заблокований в Україні...
це так вам на увагу - менше по кацапщіні шартеся..
людина яка пів року в окопах - це людина яка вижила і виснажена вщент.
це вже далеко не та людина яка була на початку того пів року....
навіть не хочу думати як це все буде вирішуваться - є стефан і є рада саме на такі питання їх і вигодовували....
Туди рази три прилетіло...