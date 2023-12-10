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Генштаб ЗС (4520) ракети (2815)

Протягом 9 грудня ракетні війська знищили 2 склади росіян, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів ракетних військ по російських окупантах протягом  9 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох складах паливно-мастильних матеріалів противника".

Також читайте: Реактивна артилерія ЗСУ протягом 8 грудня уразила 3 райони скупчення окупантів та 1 станцію РЕБ, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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10.12.2023 02:18 Відповісти
нічого не бачу у вашому дописі - пусте місце, але бачу лайкі людей,
що мені говорить про те, шо ваш допис було зроблено з ресурсу,
думаю кацапського,
який заблокований в Америці, але не заблокований в Україні...
це так вам на увагу - менше по кацапщіні шартеся..
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10.12.2023 05:18 Відповісти
вашогj коменту не видно навіть через VPN
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10.12.2023 06:28 Відповісти
питання демобілізації дуже і дуже важливе...
людина яка пів року в окопах - це людина яка вижила і виснажена вщент.
це вже далеко не та людина яка була на початку того пів року....
навіть не хочу думати як це все буде вирішуваться - є стефан і є рада саме на такі питання їх і вигодовували....
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10.12.2023 07:03 Відповісти
Вчора палала нафтобаза в Макіївці....цілий день,не могли потушить.
Туди рази три прилетіло...
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10.12.2023 09:34 Відповісти
 
 