ЗСУ тримають позиції на лівому березі Дніпра, попри спроби РФ витіснити їх, - ISW
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Українські сили продовжили утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області 9 грудня на тлі спроб Росії витіснити українські сили з позицій у Кринках.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ
За даними аналітиків, у Кринках (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро) Сили оборони утримують позиції.
Український Генеральний штаб повідомив 9 грудня, що українські війська утримують позиції на лівому березі Дніпра.
Російські військові блогери стверджували, що окупанти завдають ударів по українських позиціях і топлять човни, якими намагаються переправити український особовий склад до Кринків.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець раніше заявив, що російські війська намагаються просунутися на схід від Кринків і зміцнюють оборону на південний захід від Олешок (7 км на південь від Херсону і 4 км від Дніпра), біля Підлісного (8 км на південь від Херсону і 6 км від Дніпра) і біля Кардашинки (7 км на південь від Херсона і 2 км від Дніпра).
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"Только за сегодня, на этом локальном участке фронта, где мы атаковали с трех сторон, нами было потеряно 4 танка, 2 БМД-4, 1 БТР-82А. Кроме того, у нас много погибших и раненных. Противник же не отошел ни на метр".
8:03 PM · Dec 9, 2023