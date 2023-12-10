ЗСУ тримають позиції на лівому березі Дніпра, попри спроби РФ витіснити їх, - ISW

Українські сили продовжили утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області 9 грудня на тлі спроб Росії витіснити українські сили з позицій у Кринках.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ

За даними аналітиків, у Кринках (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро) Сили оборони утримують позиції.

Український Генеральний штаб повідомив 9 грудня, що українські війська утримують позиції на лівому березі Дніпра.

Російські військові блогери стверджували, що окупанти завдають ударів по українських позиціях і топлять човни, якими намагаються переправити український особовий склад до Кринків.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець раніше заявив, що російські війська намагаються просунутися на схід від Кринків і зміцнюють оборону на південний захід від Олешок (7 км на південь від Херсону і 4 км від Дніпра), біля Підлісного (8 км на південь від Херсону і 6 км від Дніпра) і біля Кардашинки (7 км на південь від Херсона і 2 км від Дніпра).

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