Окупанти використовують для виснаження української ППО ракети-приманки, - ISW
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Росіяни під час обстрілу Києва 8 грудня використовували ракети-приманки для того, щоб заплутати й виснажити українську протиповітряну оборону.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Один з російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання російськими військами крилатих ракет Х-55, що дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101. Метою було введення в оману та виснаження української протиповітряної оборони.
"Використання ракет-приманок стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Блогер поскаржився, що російським військам "практично неможливо" запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160", - йдеться у повідомленні.
Аналітики ISW зазначають, що раніше росіяни використали ракети Х-55 разом з іншими варіантами ракет та безпілотників як хибні цілі або ж "приманок" для перевантаження української ППО та провокування нестачі запасів високоточних ракет.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що перед масштабними ударами на великі відстані по цілях на сході та півдні України російські війська проводять посилену повітряну розвідку. 8 грудня перед ракетними ударами росіяни провели сім розвідувальних польотів, що значно більше порівняно з одним-двома польотами у попередні дні.
"Таким чином армія агресора, ймовірно, намагається протидіяти обмеженій системі ППО України напередодні очікуваної широкомасштабної зимової кампанії ракетних ударів", - додав експерт.
Українські сили поки не мають достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб закрити всю територію настільки щільно, наскільки закритий Київ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 8 грудня, після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Всі ракети було знищено на підльоті до Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Це аналог не дуже небезпечного Шахеду-131, а не нинішнього Шахеду 136, який несе уже до 50кг. вибухівки.
Взагалі, сама по собі така інформація не має сенсу, якщо її ніяк не використати. А як ми її застосуємо, з урахуванням чинного технічного оснащення дронів.
Набагато розумніше, взяти Бобер з його боєзарядом, і поставити туди наведення не лише по GPS, а і тепловізійне/радіолокаційну головку, або... Одним словом, виводити його на ті ж Панцирі, чи радари/пускові систем ППО. От там така боєголовка буде саме те що потрібно. Але поки що про таке не чув, звісно залишається мріяти про "таємничі розробки". Але про такі розробки в нас швидко розказують в відосиках, а тут тиша.
Це вже не кажучи, про варіант, що рашисти все таки не такі тупі, як про це кажуть на телемарафоні і приймуть міри - перебазують ППО, не вмикатимуть всі радари одночасно, тощо.
правда, шиби тамтим бобром побити можна - і не лише шиби (мабуть історія правдива - як от із тими славнозвісними 400+ кг, так би мовити: психологічний тиск замість фізичного, теж діло хороше)
Мова йде про різні дрони, з різними завданнями. Ніякий дрон за 1000 баксів, до заводу з виробництва ***********, не долетить. А дрон з декількома кілограмами вибухівки, шкоди там не нанесе. А от вартість дрона, що несе ці декілька кіло на 700+км...... свого дізнаєтесь, будете в шоці, обіцяю.
Потрібні різні дрони, для різних завдань. Для фронту одні, для ударів по ВПК ворога інші, за уже інші гроші і з великою кількістю вибухівки. І до речі, дроном за 1000 доларів з 1-2кг. вибухівки, бліндаж ворога не дістанеш, як не старайся.
Зверніть, взагалі, увагу на серію дронів HERO від ізраїльської Uvision, там чудово показано на різних їх видах, скільки і для чого потрібно вибухівки.
От і ******* війна. Війна економік, логістики та гнучкості управління. І з усім цим, в нас зараз проблеми.
Х-101 має таку саму БЧ - 400 кг. Різниця лише в тому, що 101 новіша і точніша.
х-55 як приманка для ППО получається тільки через те, що її легше вразити, а це трохи не те, що ракета-приманка. Вибачте за каламбур.
Якщо кацапи пускають в бій т-72 старіших модифікацій разом з т-90 нарив, получається, що т-72 - то танк-приманка
а що їх трохи більше збивають - теж не біда, бо знову ж: їх як лайна
загалом, усі ці балачки про "приманки" - просто шум у каналі зв'язку
а щодо машовця: десь улітку-навесні минулого року я трохи його почитав, потім побачив, що 100 відсотків його "передбачень" не здійснилося, тоді послав його писання до дідька: він-бо теж говорить про те, чого геть не знає - і знати в принципі не може, нестримний спікер)
поки що наші піzдуни виснажують їхніх піzдунів - і навпаки, і сам по собі цей стенд-ап не є цікавим провадженням часу
а про "виснаження" можна лише 1 зауважити: було би що виснажувати - то вже було би незле
Як українці з росіянами, хоч мова трохи й схожа на єзик
Є акти передачі в ЗСУ, підписані Арахамією та Федоровим з однієї сторони і колишнім воєнкомом, а тепер видатним військовим Борисовим з іншого. Про шкоду є підтвердження - відосик Самого. Є акти списання підписані кимось з нерозбірливим підписом.
Скоро буде ще 3 мільйона дронів. Епоха яєць минула, наступає майбутнє - дрони.
а це вже третє кільце?
Скорее непонятно про кольцо А