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обстріл (21149) ракети (2815) ISW (603)

Окупанти використовують для виснаження української ППО ракети-приманки, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

Росіяни під час обстрілу Києва 8 грудня використовували ракети-приманки для того, щоб заплутати й виснажити українську протиповітряну оборону.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Один з російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання російськими військами крилатих ракет Х-55, що дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101. Метою було введення в оману та виснаження української протиповітряної оборони.

"Використання ракет-приманок стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Блогер поскаржився, що російським військам "практично неможливо" запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160", - йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW зазначають, що раніше росіяни використали ракети Х-55 разом з іншими варіантами ракет та безпілотників як хибні цілі або ж "приманок" для перевантаження української ППО та провокування нестачі запасів високоточних ракет.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що перед масштабними ударами на великі відстані по цілях на сході та півдні України російські війська проводять посилену повітряну розвідку.  8 грудня перед ракетними ударами росіяни провели сім розвідувальних польотів, що значно більше порівняно з одним-двома польотами у попередні дні.

"Таким чином армія агресора, ймовірно, намагається протидіяти обмеженій системі ППО України напередодні очікуваної широкомасштабної зимової кампанії ракетних ударів",  - додав експерт.

Українські сили поки не мають достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб закрити всю територію настільки щільно, наскільки закритий Київ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 8 грудня, після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Всі ракети було знищено на підльоті до Києва.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
Недавно один "стратиг" мене критикував саме за це : я спробував пояснить чому деякі наші БПЛА "в Москві тільки вікна б"ють" на прикладі тактики нанесення ядерного удару полком бомбардувальників І я тоді йому пробував пояснить шо більша частина ЛА використовуються як "приманки" та для подавлення ППО І лише один чи два літаки б"ють безпосередньо по цілі Так він мені "очі видирать" кинувся : "Це дурна витрата БПЛА!" А кацапи саме так і роблять - щоб виснажить нашу ППО та розконцентрувать її увагу при нальоті!
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10.12.2023 09:12
+7
Причому тут обманки та вікна. Славнозвісні "Бобри" несуть слабкий боєзаряд, не знаю, чи будуть до мене претензії від правоохоронців, якщо напишу який, але 5 секунд пошуку і Ви будете вражені, правда не скажу, що приємно. Такий заряд разом з GPS навігацією та вкрай незначною кількістю дронів, дає результат саме у вигляді вибитих вікон та розбитого шиферу, а не виснаження їх ППО.
Це аналог не дуже небезпечного Шахеду-131, а не нинішнього Шахеду 136, який несе уже до 50кг. вибухівки.
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10.12.2023 09:47
+6
На офшорні рахунки літають
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10.12.2023 09:42
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Недавно один "стратиг" мене критикував саме за це : я спробував пояснить чому деякі наші БПЛА "в Москві тільки вікна б"ють" на прикладі тактики нанесення ядерного удару полком бомбардувальників І я тоді йому пробував пояснить шо більша частина ЛА використовуються як "приманки" та для подавлення ППО І лише один чи два літаки б"ють безпосередньо по цілі Так він мені "очі видирать" кинувся : "Це дурна витрата БПЛА!" А кацапи саме так і роблять - щоб виснажить нашу ППО та розконцентрувать її увагу при нальоті!
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10.12.2023 09:12 Відповісти
Причому тут обманки та вікна. Славнозвісні "Бобри" несуть слабкий боєзаряд, не знаю, чи будуть до мене претензії від правоохоронців, якщо напишу який, але 5 секунд пошуку і Ви будете вражені, правда не скажу, що приємно. Такий заряд разом з GPS навігацією та вкрай незначною кількістю дронів, дає результат саме у вигляді вибитих вікон та розбитого шиферу, а не виснаження їх ППО.
Це аналог не дуже небезпечного Шахеду-131, а не нинішнього Шахеду 136, який несе уже до 50кг. вибухівки.
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10.12.2023 09:47 Відповісти
Надіюся в доповнення до "Бобрів" літають і якісь інші - навіть як "бойові випробування" На місці СБУ я-б "язики повідрізав" та "пальці поламав" отим "балаболам" що язиками чешуть в Інтернет з приводу того що саме і в якій кількості нами застосовується Бо треба пам"ятать римський крилатий вислів: "Попереджений - озброєний!" Але у нас і СБУ перетворилося значною мірою на "********- балаболів"
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10.12.2023 10:14 Відповісти
Хоча рашисти і брешуть безупинно, але ряд викладених ними фото дронів, що впали і не підірвались, більш чим наочно показує їх "начинку". І мовчати про це можна, що і робиться тим же телемарафоном, але наступні наші дрони від цього кращі не стають.
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10.12.2023 10:35 Відповісти
Російські "обманки" теж "падають і не вибухають"
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10.12.2023 10:41 Відповісти
Російські, як правило вибухають, якщо звісно там не інертна бойова частина з імітатора ядерної боєголовки. А от наші.... в принципі зрозуміло, чому вони періодично не вибухають. На відміну від рашистів, ми не можемо собі дозволити купу жертв серед мирних людей. По перше, ми не тварини, як вони, а по друге, Захід не зрадіє з такого (он приклад Ізраїль, як уже забули про 1400 вбитих євреїв, зате купа народу переживає за палестинців). Тому в наших дронів, начебто детонатор активується, отримавши сигнал з GPS про вихід в зону цілі, відповідно бувають випадки коли вибухівка не спрацьовує, коли задавлять РЄБом, тощо. Але це досить зрозуміла причина, а от рашистам плювати, що там вибухне в результаті - підстанція, чи дитячий садок.
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10.12.2023 10:50 Відповісти
А як щодо використання БПЛА у "рої", як розвідувальні"? Фіксація частот РЛС, із "прив"язкою до місцевості", і ретранслювання цих даних оператору? Тоді там стоїть не боєзаряд, а приймально-передаюча апаратура Такий собі "одноразовий "мікро-Іл-20"
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10.12.2023 10:56 Відповісти
Можна, але для чого? Чи точніше, для якого застосування? На фронті? Чи в Москві? В Москві це простіше зробити агентурою, яка зніме квартиру повище і зафіксує, які хочеш частоти.
Взагалі, сама по собі така інформація не має сенсу, якщо її ніяк не використати. А як ми її застосуємо, з урахуванням чинного технічного оснащення дронів.
Набагато розумніше, взяти Бобер з його боєзарядом, і поставити туди наведення не лише по GPS, а і тепловізійне/радіолокаційну головку, або... Одним словом, виводити його на ті ж Панцирі, чи радари/пускові систем ППО. От там така боєголовка буде саме те що потрібно. Але поки що про таке не чув, звісно залишається мріяти про "таємничі розробки". Але про такі розробки в нас швидко розказують в відосиках, а тут тиша.
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10.12.2023 11:18 Відповісти
Для чого? "Відпрацювання маршруту" і "виявлення вікон" в системі ППО
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10.12.2023 11:26 Відповісти
Ну гаразд, "відпрацювали маршрути", "виявили вікна", скажімо на Факел в Хімках, і що далі? Бобер туди? З його боєзарядом.
Це вже не кажучи, про варіант, що рашисти все таки не такі тупі, як про це кажуть на телемарафоні і приймуть міри - перебазують ППО, не вмикатимуть всі радари одночасно, тощо.
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10.12.2023 11:36 Відповісти
Твоя пропозиція! Нічого не робить?
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10.12.2023 11:37 Відповісти
Тема дальніх безпілотників, уже описана десятками і сотнями раз, не бачу причин писати знову в подробицях. Скажу просто - в нас не такий великий ресурс, як в Росії, і фінансовий і промисловий, тому ми повинні бути ефективніші, більш гнучкі в створенні і застосуванні дронів і т.п. Наші дрони мають бути кращі та ефективніші, а не просто - дорожчі. А то іноді складається враження, що це на нас наклали санкції, а не на них.
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10.12.2023 11:49 Відповісти
Я не проти!
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10.12.2023 11:56 Відповісти
Тобто, ми тому і не запускаємо дрони по їх стратегічних та військових об"єктах, бо, не дай Бог, кацапи їх зіб"ють і уламки впадуть на який-небудь кацапський будинок або дитячий садок і вб"ють мирних кацапів? А ми ж не можемо собі цього дозволити. Я правильно зрозумів хід ваших думок?
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10.12.2023 11:47 Відповісти
Ні, це не так. Просто в рашистів ракета/дрон готові зірватись незалежно від місця падіння, хоч при попаданні в ціль, хоч при влучанні в багатоквартирний будинок. Наші дрони, активовуються (не дуже правильно сказано, але нехай буде) за декілька кілометрів від цілі. Умовно кажучи він не повинен рвонути потрапивши в рашистську школу, але якщо впаде вже на території військового об'єкту, то в цій зоні детонатор буде активний. Це має недоліки (коли їх GPS глушить РЕБ), але і переваги, коли західне суспільство не репетує про втрати серед мирних рабсеян.
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10.12.2023 11:55 Відповісти
я був вражений, як от тим дроном од малюка, що буцімто ніс 400+ кільо тнт)

правда, шиби тамтим бобром побити можна - і не лише шиби (мабуть історія правдива - як от із тими славнозвісними 400+ кг, так би мовити: психологічний тиск замість фізичного, теж діло хороше)
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10.12.2023 10:25 Відповісти
Нащо тобі дрони з великим зарядом? Достатньо мільйон маленьких по 1000 доларів за штуку для знищення живої сили противника. Всього один мільярд доларів на знищення мільйонної армії кацапів. Хіба це дорого?
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10.12.2023 10:45 Відповісти
Ну і де ж цей мільйон? Вже злетів в повітря?
Мова йде про різні дрони, з різними завданнями. Ніякий дрон за 1000 баксів, до заводу з виробництва ***********, не долетить. А дрон з декількома кілограмами вибухівки, шкоди там не нанесе. А от вартість дрона, що несе ці декілька кіло на 700+км...... свого дізнаєтесь, будете в шоці, обіцяю.
Потрібні різні дрони, для різних завдань. Для фронту одні, для ударів по ВПК ворога інші, за уже інші гроші і з великою кількістю вибухівки. І до речі, дроном за 1000 доларів з 1-2кг. вибухівки, бліндаж ворога не дістанеш, як не старайся.
Зверніть, взагалі, увагу на серію дронів HERO від ізраїльської Uvision, там чудово показано на різних їх видах, скільки і для чого потрібно вибухівки.
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10.12.2023 10:57 Відповісти
А вони що, постійно в бліндажах сидять? Он зараз йдуть в атаки на Авдіївку і на Марїнку, дроном-розвідником зафіксували висування ворожого підрозділу, запустили десяток дронів з 1 кг вибухівки на кожному, і за півгодини кожен дрон злився в екстазі зі своїм кацапом. Все. ******* війна. Кожен воїн повинен вміти керувати дроном.
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10.12.2023 11:10 Відповісти
Ну так де ж вони, такі дрони? А я скажу, в нас їх рівно скільки, скільки комплектуючих продали нам для них китайці. От тільки ращистам вони продають їх набагато інтенсивніше, і їх не доводиться купувати через зімбабвійсько-уругвайські фірми-прокладки, як нам. Окрім того, рашисти в себе не все під ніж пустили, як дехто, деякий дріб'язок вони роблять і самі.
От і ******* війна. Війна економік, логістики та гнучкості управління. І з усім цим, в нас зараз проблеми.
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10.12.2023 11:23 Відповісти
тільки в статті "приманкою" чомусь назвали х-55, з БЧ 410 кг...
Х-101 має таку саму БЧ - 400 кг. Різниця лише в тому, що 101 новіша і точніша.
х-55 як приманка для ППО получається тільки через те, що її легше вразити, а це трохи не те, що ракета-приманка. Вибачте за каламбур.
Якщо кацапи пускають в бій т-72 старіших модифікацій разом з т-90 нарив, получається, що т-72 - то танк-приманка
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10.12.2023 09:58 Відповісти
Я пишу про "тактику застосування" - а не про моделі ракет
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10.12.2023 10:08 Відповісти
звісно, тамтих х-55 в кацапів повно як лайна, тому й кидаються як лайном - було би надзвичайно важко не влучити в наземну стаціонарну ціль, що вона нікуди не рухається і завше "до послуг"

а що їх трохи більше збивають - теж не біда, бо знову ж: їх як лайна

загалом, усі ці балачки про "приманки" - просто шум у каналі зв'язку
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10.12.2023 10:21 Відповісти
С таким же успехом можно «петь» на марафоне, что мы своей ПВО сбивая "приманки" «выснажуемо» их дальнюю авиацию! Зачем кацапам расходовать ресурс самолетов, топливо просто так, если можно запустить х-55 по реальным целям (что они скорее всего и делают)?
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10.12.2023 11:12 Відповісти
"марафон" же треба чимось наповнювати, от і наповнюють, кожен у міру власних здібностей

а щодо машовця: десь улітку-навесні минулого року я трохи його почитав, потім побачив, що 100 відсотків його "передбачень" не здійснилося, тоді послав його писання до дідька: він-бо теж говорить про те, чого геть не знає - і знати в принципі не може, нестримний спікер)

поки що наші піzдуни виснажують їхніх піzдунів - і навпаки, і сам по собі цей стенд-ап не є цікавим провадженням часу
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10.12.2023 11:29 Відповісти
Аналогічно. Я забив їх усіх слухати. Включаю діда Славка з Броварів і той все по полочкам розкладе і покаже купу різних аналітиків, сайтів, карт. Причому дід хитрий - і не намагається корчить з себе бабу Вангу. Вклічив діп стейт - потім звірився з тортуга, там ще краща карта - і в цілому ситуація зрозуміла. І не треба ніяких експердів, можна потім спокійно подивитись, що там Мадяр нащьолкав за день зі своїми хлопцями.
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10.12.2023 22:55 Відповісти
Більше кіздіти треба по всім марафонам яким чином ми відбиваємо атаки і як влучно шахеди збиваємо, чекаємо тепер на шахеди з реактивними двигунами, чи є вже думки як їх знешкоджувати, тільки лоба не розбийте поспішаючи з доповіддю на етер.
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10.12.2023 09:15 Відповісти
Ми нічого не знаємо, після війни буде повна інформація. Думаю що буде багато сюрпризів
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10.12.2023 09:25 Відповісти
Або спишуть все на війну, тому зелені бояться втратити владу до перемоги. Хоча ніхто не знає, якою перемога може бути(
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10.12.2023 09:41 Відповісти
наше суцільне незнання (ігнатове - також) жодним чином не заважає нам пристрасно патякати на сайтах - мабуть, у говорінні люди знаходять своє покликання, що його не було знайдено в реальності їхнього життя

а про "виснаження" можна лише 1 зауважити: було би що виснажувати - то вже було би незле
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10.12.2023 09:44 Відповісти
звісно, тут мова про "умовного ігната", прізвище може бути яке-завгодно)
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10.12.2023 09:46 Відповісти
сюрпризы могут быть только в худшую сторону, потому как когда много говорят - обычно - ничего не делают (потому как если что-то делать, то времени тупо не хватает). в Израиле почему-то телемарафет за ******** не запустили (или запустили?).
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10.12.2023 15:08 Відповісти
Я б особливо на реактивні Шахеди не переймався, вони порушують головний принцип закладений в основу такого дрону - дешевизна і висока технологічність. Куди більше варто турбуватись виходу виробництва Шахедів 136 в Алабузі на максимальну кількість. От тоді буде не весело.
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10.12.2023 09:53 Відповісти
Тут потрібна потужна відповідь Кримських татар.
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10.12.2023 10:19 Відповісти
Кримські татари і поволзькі татари - це абсолютно різні народи.
Як українці з росіянами, хоч мова трохи й схожа на єзик
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10.12.2023 13:26 Відповісти
Це і ішаку зрозуміло. Де наші мільйон дронів?
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10.12.2023 09:26 Відповісти
На офшорні рахунки літають
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10.12.2023 09:42 Відповісти
Як це де? Полетів на ворога. Наніс максимальну шкоду. І відповідно їх списали.
Є акти передачі в ЗСУ, підписані Арахамією та Федоровим з однієї сторони і колишнім воєнкомом, а тепер видатним військовим Борисовим з іншого. Про шкоду є підтвердження - відосик Самого. Є акти списання підписані кимось з нерозбірливим підписом.
Скоро буде ще 3 мільйона дронів. Епоха яєць минула, наступає майбутнє - дрони.
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10.12.2023 10:00 Відповісти
Ціна "бобра"-108 тис.бакінских,свинособачий шахед-максілум 20 тис бакінских....Війна-це математика,як каже Світан...
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10.12.2023 11:16 Відповісти
Вокруг Масквы два СПЛОШНЫХ кольца ПВО, пролететь может только что-то маленькое низко...

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10.12.2023 11:54 Відповісти
Матіас Руст з Вами не погодиться. Воно завжди було діряве, це московське ППО.
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10.12.2023 12:01 Відповісти
Это я ошибся, это не ПВО, а ЗРВ. Оно устроено таким образом, что зоны поражения соседних полков слегка перекрываются по краям. Все станции ВЫКЛЮЧЕНЫ, и включаются по тревоге с вышестоящего КП. Была ли команда на поражение - вот в чём вопрос!
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11.12.2023 10:32 Відповісти
там ще є кільцева дорога теж, ні?

а це вже третє кільце?
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10.12.2023 13:31 Відповісти
На карте кольца В и С были уже в 80-х, когда я служил.
Скорее непонятно про кольцо А

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11.12.2023 10:37 Відповісти
По кольцу "В" точно дорога есть - бетонка по земле соединяет все части.
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11.12.2023 10:40 Відповісти
 
 