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обстріл (21149) Запорізька область (2564)

У Запорізькій області минулої доби окупанти обстріляли 20 населених пунктів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,запорізька

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 78 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбники обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та атакували 7 БПЛА Гуляйполе, Новодарівку, Чарівне, Червоне й Малу Токмачку.

По території Залізничного, Роботиного, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Щербаків, Приютного, Малинівки, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 70 артударів.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок та автівку. Мирні жителі не постраждали.

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Автор: Марина Макєєва
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Половина из них уже не населенные.
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10.12.2023 09:35 Відповісти
 
 