У Запорізькій області минулої доби окупанти обстріляли 20 населених пунктів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 78 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Загарбники обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та атакували 7 БПЛА Гуляйполе, Новодарівку, Чарівне, Червоне й Малу Токмачку.
По території Залізничного, Роботиного, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Щербаків, Приютного, Малинівки, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 70 артударів.
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок та автівку. Мирні жителі не постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex Asd
показати весь коментар10.12.2023 09:35 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...