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На Таврійському напрямку за добу ліквідували 337 окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сау,війна,зсу,артилерія

Минулої доби ворог на Таврійському напрямку завдав 6 авіаударів, провів 33 бойових зіткнення та здійснив 512 артобстрілів.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак окупантів східніше Новобахмутівки та в районах Авдіївки, Тоненького і Первомайського. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки - відбито 8 атак. На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області. На Запоріжжі відбито 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальні втрати ворога за добу становлять 337 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відбито атаки ворога біля Авдіївки, Мар’їнки, Старомайорського та Роботиного. Упродовж доби - 60 боєзіткнень, - Генштаб

Знищено 9 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 ББМ та 1 артсистема. Також було знищено склад боєприпасів та 2 склади з пально-мастильними матеріалами. Ще 5 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Автор: Марина Макєєва
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Напиши правду , диванний херой 😠
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10.12.2023 10:06 Відповісти
правда така - пікуй 300 чи 3000 це їх не зупинить. ну може на день затримає
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10.12.2023 10:20 Відповісти
зрозуміло...Тарнавський доповідає.
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10.12.2023 11:10 Відповісти
 
 