Кордон з Білоруссю продовжують мінувати та укріплювати, - Держприкордонслужба
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З боку Білорусі наразі не фіксуються дії, які б створювали загрозу Україні зараз, проте кордон продовжують укріплювати.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Білоруський напрям пріоритетний для України в плані безпеки. На щастя, по той бік кордону не фіксується будь-яких дій, які б створювали загрозу Україні зараз. До того ж Росія не має в Білорусі достатньої кількості своїх підрозділів і техніки, щоб здійснити повторне вторгнення. Але ми розуміємо, що Білорусь продовжує підтримувати країну-агресора, тому цей напрям продовжує укріплюватися по всій лінії кордону і мінуватися", - розповів Демченко.
За його словами, пункти пропуску з Білоруссю закриті.
Будь ласка, зачекайте...
щоб НЕ повторився "Чонгар-2" я в 2022-му році...
а взагалі...просто "па-пріколу..."
і... все-одно "хуже нібудєт..."...
Рік тому ми вже чули цю «солодку пісеньку»про рашку.
Навесні 14-го прийняв країну з порожньою касою і сам вигріб економіку
Головне щоб ніскулілі в х..їлООНі за ніправільниє карти мінування.