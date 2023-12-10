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Кордон з Білоруссю продовжують мінувати та укріплювати, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кордон,українсько-білоруський

З боку Білорусі наразі не фіксуються дії, які б створювали загрозу Україні зараз, проте кордон продовжують укріплювати.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Білоруський напрям пріоритетний для України в плані безпеки. На щастя, по той бік кордону не фіксується будь-яких дій, які б створювали загрозу Україні зараз. До того ж Росія не має в Білорусі достатньої кількості своїх підрозділів і техніки, щоб здійснити повторне вторгнення. Але ми розуміємо, що Білорусь продовжує підтримувати країну-агресора, тому цей напрям продовжує укріплюватися по всій лінії кордону і мінуватися", - розповів Демченко.

За його словами, пункти пропуску з Білоруссю закриті.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
Сумська,Чернигівська !!!!!!!
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10.12.2023 11:02
+3
«На щастя, по той бік кордону не фіксується будь-яких дій, які б створювали загрозу Україні зараз.»

Рік тому ми вже чули цю «солодку пісеньку»про рашку.
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10.12.2023 11:10
+2
А не буде як з ''чонгаром''?
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10.12.2023 11:17
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дуже прошу складати карти мінувань, одні мінували і пішли, другі, треті тепер там гороховий суп.
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10.12.2023 11:00 Відповісти
Там ходити вже років сто не буде
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10.12.2023 11:43 Відповісти
При зміні підрозділів карти мінувань передаються наступникам Копії передаються до "верхнього" штабу Паскудно те, що наші, відступаючи у лютому 2022 року, ставили міни як-попало Їх зрозуміть можна - вони хотіли будь-якою ціною зупинить кацапський наступ Але на них зараз наша ж цивільна техніка підривається
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10.12.2023 11:47 Відповісти
тільки НЕ давайте ці карти мінуваннь різним баканаФФим, кулінічам та єрмачкам з безуглими...

щоб НЕ повторився "Чонгар-2" я в 2022-му році...
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10.12.2023 15:06 Відповісти
Сумська,Чернигівська !!!!!!!
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10.12.2023 11:02 Відповісти
Харківська в першу чергу!
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10.12.2023 11:42 Відповісти
А в якому місці Харківська область межує з Білоруссю?
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10.12.2023 11:48 Відповісти
з такими питаннями може трапитися, що Харківська область буде межувати з Українорю.... тільки в складі кацапії!
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10.12.2023 12:34 Відповісти
І до чого тут це?
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10.12.2023 12:42 Відповісти
це все по-плану...по оманському плану....
а взагалі...просто "па-пріколу..."

і... все-одно "хуже нібудєт..."...
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10.12.2023 15:09 Відповісти
Війна закінчується?
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10.12.2023 11:17 Відповісти
Чи Росія кудись щезне?
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10.12.2023 11:18 Відповісти
«На щастя, по той бік кордону не фіксується будь-яких дій, які б створювали загрозу Україні зараз.»

Рік тому ми вже чули цю «солодку пісеньку»про рашку.
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10.12.2023 11:10 Відповісти
А не буде як з ''чонгаром''?
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10.12.2023 11:17 Відповісти
Не буде! Науку засвоїли Вгризаються в землю вже півтора року Фури з бетонними блоками погнали на кордон з Білоруссю відразу після втечі кацапів за кордон Знаю доволі - писать не можу і не хочу
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10.12.2023 11:51 Відповісти
Не буде! баканаФФ став ТЕПЕР Українським "юристом"...
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10.12.2023 15:10 Відповісти
Сєня Кролік там
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10.12.2023 11:20 Відповісти
Сєня Кролік, а Зєля хто?
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10.12.2023 11:33 Відповісти
Клован
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10.12.2023 11:54 Відповісти
Якби Яценюк мав ті гроші, що нам дають, він перевернув би Україну.

Навесні 14-го прийняв країну з порожньою касою і сам вигріб економіку
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10.12.2023 11:46 Відповісти
Якби...якби ще й не крали, як тоді так і зараз.
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10.12.2023 11:56 Відповісти
І яким був твій вибір у 2019?
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10.12.2023 15:27 Відповісти
Кордон з росією продовжують мінувати та укріплювати?
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10.12.2023 11:31 Відповісти
Ні, баканаФФ став ТЕПЕР Українським "юристом"... і сказав... :"...на раZZії тоже наші люді..."
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10.12.2023 15:12 Відповісти
Якщо зільють карти то для білорашістофашістов буде настаящій сюрприз...
Головне щоб ніскулілі в х..їлООНі за ніправільниє карти мінування.
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10.12.2023 11:55 Відповісти
Так за то время ,которое прошло после того как кацапню выгнали , можно было линию маннергейма построить и не одну.
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10.12.2023 12:13 Відповісти
может надо было ДО того как до Киева доехали ?
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10.12.2023 12:40 Відповісти
У Донецькій та Луганській областях позиціїї ЗСУ були теж забетоновані та заміновані,і хто догадайтеся з першого разу віддав наказ на відведення військ з цих укріплених позицій ? і що ми тепер маємо....фігвам.
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10.12.2023 12:44 Відповісти
а російський кордон ніхто не мінуе дрг заходять зі сторони росії
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10.12.2023 13:04 Відповісти
в оманських договорнячках...ЦЕ заборонено робити...
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10.12.2023 15:14 Відповісти
и че истинно русский фенцик в попку пуйла таеой влюбленный ?
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10.12.2023 17:58 Відповісти
 
 