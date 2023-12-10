Кордон з Білоруссю продовжують мінувати та укріплювати, - Держприкордонслужба

З боку Білорусі наразі не фіксуються дії, які б створювали загрозу Україні зараз, проте кордон продовжують укріплювати.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Білоруський напрям пріоритетний для України в плані безпеки. На щастя, по той бік кордону не фіксується будь-яких дій, які б створювали загрозу Україні зараз. До того ж Росія не має в Білорусі достатньої кількості своїх підрозділів і техніки, щоб здійснити повторне вторгнення. Але ми розуміємо, що Білорусь продовжує підтримувати країну-агресора, тому цей напрям продовжує укріплюватися по всій лінії кордону і мінуватися", - розповів Демченко.

За його словами, пункти пропуску з Білоруссю закриті.

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