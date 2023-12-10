Права всіх українців сьогодні під постійною російською загрозою, - МЗС

Наразі права всіх українців перебувають під постійною російською загрозою.

Про це заявили в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

У зовнішньополітичному відомстві нагадують, що сьогодні світ відзначає Міжнародний день прав людини. Цього дня 75 років тому Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини - основоположний правозахисний документ. Декларацією закріплено фундаментальні права і свободи кожної людини в світі, дотримання яких було нівельовано двома світовими війнами XX століття.

"В цей важливий для всього людства день змушені констатувати, що упродовж багатьох років Російська Федерація завдає безпрецедентної шкоди принципу поваги до всіх прав людини і основоположних свобод - як на власній території, так і на тимчасово окупованих нею територіях України, Грузії, Республіки Молдова", - акцентують у МЗС.

Своїми діями в Україні Російська Федерація демонструє відверту зневагу до принципів, закладених у Загальній декларації прав людини. На тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополь і частинах Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України держава-агресор наочно доводить світу всі "блага" так званого "русского міра": незаконна депортація та примусове переміщення українського цивільного населення, у т.ч. дітей, сексуальне насильство, тортури та нелюдське поводження з цивільними й військовополоненими, фільтраційні табори, повне беззаконня і відсутність правосуддя - все це злочини і приклади порушення міжнародного гуманітарного права, яким не місце в ХХІ столітті.

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Нещодавнє рішення Верховного суду РФ про оголошення так званого "міжнародного ЛГБТ-руху" "екстремістським" демонструє, з якою легкістю Кремль може маніпулювати правовими термінами задля придушення громадянських прав і свобод.

"Сьогодні права всіх українців перебувають під постійною російською загрозою. Щоденні терористичні атаки по українських містах позбавляють мирних українців найціннішого - права на життя.

На тлі російської агресії єдиний шлях до відновлення прав наших громадян, а також досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні - це втілення всіх пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського та примушення держави-агресора до дотримання міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Загальновизнано, що повага та дотримання прав людини є необхідною передумовою миру та безпеки.

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МЗС закликає міжнародну спільноту в рамках підготовки Пакту Майбутнього, схвалення якого планується в рамках Саміту у вересні 2024 року, посилити зобов’язання щодо захисту та просування всіх прав людини і основоположних свобод в усьому світі, зокрема шляхом належного реагування на серйозні і систематичні порушення прав людини, забезпечення відповідальності та попередження майбутніх порушень.

"Закликаємо розпочати серйозну дискусію щодо перегляду міжнародної системи захисту прав людини, аби наповнити її реальним змістом, трансформуючи політичні декларації в дієві механізми", - резюмують у МЗС.