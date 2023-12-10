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Права всіх українців сьогодні під постійною російською загрозою, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мзс

Наразі права всіх українців перебувають під постійною російською загрозою.

Про це заявили в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

У зовнішньополітичному відомстві нагадують, що сьогодні світ відзначає Міжнародний день прав людини. Цього дня 75 років тому Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини - основоположний правозахисний документ. Декларацією закріплено фундаментальні права і свободи кожної людини в світі, дотримання яких було нівельовано двома світовими війнами XX століття.

"В цей важливий для всього людства день змушені констатувати, що упродовж багатьох років Російська Федерація завдає безпрецедентної шкоди принципу поваги до всіх прав людини і основоположних свобод - як на власній території, так і на тимчасово окупованих нею територіях України, Грузії, Республіки Молдова", - акцентують у МЗС.

Своїми діями в Україні Російська Федерація демонструє відверту зневагу до принципів, закладених у Загальній декларації прав людини. На тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополь і частинах Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України держава-агресор наочно доводить світу всі "блага" так званого "русского міра": незаконна депортація та примусове переміщення українського цивільного населення, у т.ч. дітей, сексуальне насильство, тортури та нелюдське поводження з цивільними й військовополоненими, фільтраційні табори, повне беззаконня і відсутність правосуддя - все це злочини і приклади порушення міжнародного гуманітарного права, яким не місце в ХХІ столітті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції ЄС за порушення прав людини продовжено на три роки

Нещодавнє рішення Верховного суду РФ про оголошення так званого "міжнародного ЛГБТ-руху" "екстремістським" демонструє, з якою легкістю Кремль може маніпулювати правовими термінами задля придушення громадянських прав і свобод.

"Сьогодні права всіх українців перебувають під постійною російською загрозою. Щоденні терористичні атаки по українських містах позбавляють мирних українців найціннішого - права на життя.

На тлі російської агресії єдиний шлях до відновлення прав наших громадян, а також досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні - це втілення всіх пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського та примушення держави-агресора до дотримання міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Загальновизнано, що повага та дотримання прав людини є необхідною передумовою миру та безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку російського вторгнення зафіксовано смерть 10 тисяч цивільних українців, і зараз у країні немає повністю безпечних місць, - ООН

МЗС закликає міжнародну спільноту в рамках підготовки Пакту Майбутнього, схвалення якого планується в рамках Саміту у вересні 2024 року, посилити зобов’язання щодо захисту та просування всіх прав людини і основоположних свобод в усьому світі, зокрема шляхом належного реагування на серйозні і систематичні порушення прав людини, забезпечення відповідальності та попередження майбутніх порушень.

"Закликаємо розпочати серйозну дискусію щодо перегляду міжнародної системи захисту прав людини, аби наповнити її реальним змістом, трансформуючи політичні декларації в дієві механізми", - резюмують у МЗС.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Права всіх українців сьогодні не лише під постійною рашистською загрозою, а й під загрозою з боку ЗЕвлади та "силових" структур, які її обслуговують, використовуючи такі самі методи, як і кацапи та перетворюючи країну на ще одну тоталітарну помийку.
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10.12.2023 13:26
+18
Більшість прав українців порушують не москалі . Як казав Симон Петлюра : НАМ НЕ СТРАШНІ МОСКОВСЬКІ ВОШІ, НАМ СТРАШНІ УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ.
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10.12.2023 13:27
+12
Почему украинцы об этом не подумали
Весной 2019 ?
Когда голосовали по приколу и чтоб поржать?
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10.12.2023 13:22
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Почему украинцы об этом не подумали
Весной 2019 ?
Когда голосовали по приколу и чтоб поржать?
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10.12.2023 13:22 Відповісти
Бо немає чим. Атрофувалися мізки завдяки "Сватам" тощо...
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10.12.2023 13:44 Відповісти
І в Україні постійно порушують права українців, примушуючи українців в Україні знати державну мову російської федерації. Якби це було не так, то весь російськомовний контент озвучувався би українською мовою.
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10.12.2023 13:26 Відповісти
Права всіх українців сьогодні не лише під постійною рашистською загрозою, а й під загрозою з боку ЗЕвлади та "силових" структур, які її обслуговують, використовуючи такі самі методи, як і кацапи та перетворюючи країну на ще одну тоталітарну помийку.
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10.12.2023 13:26 Відповісти
я уявляю де зараз був би боневтік, як би не війна
яник курить бамбук.....
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10.12.2023 17:44 Відповісти
Більшість прав українців порушують не москалі . Як казав Симон Петлюра : НАМ НЕ СТРАШНІ МОСКОВСЬКІ ВОШІ, НАМ СТРАШНІ УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ.
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10.12.2023 13:27 Відповісти
А які ще гниди є в Україні - давай, по національностях.
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10.12.2023 13:31 Відповісти
Націоналість у гнид одна - москаль . Але при цьому гнида-москаль може бути поляком, українцем, угорцем , росіянином , білорусом
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10.12.2023 13:52 Відповісти
Трохи не так ,у гнид національність -кацап! А от кацапом може бути будь хто ! Наприклад Немцова я не можу назвати ні кацапом ні москалем , бо те що він говорив про Україну ,скоріше на бендерівщину тягне.А от Зеленський навіть не еврей , а точно кацап , а Дерьма - кацап у квадраті , і вся Зе-шобла теж кацапи!
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10.12.2023 14:10 Відповісти
Нємцов - молодець . Але його вбили - бо москалям в масі Нємцови не потрібні . А у всьому іншому погоджуюся з вами
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10.12.2023 14:16 Відповісти
Я сам пишу собі права і Сам їх відстоюю..
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10.12.2023 13:30 Відповісти
Треба відстоювати права українців, а не "себя любимого"
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10.12.2023 14:11 Відповісти
Як публічно і щиро дивувався один з наших Президентів про Конституцію (не Янукович) - ви вірите у цю казку?
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10.12.2023 13:43 Відповісти
ОГО, які права ??? Усе те, що наразі діється навколо то Не Правова ! Але це ж для тєлємарахвєту
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10.12.2023 13:43 Відповісти
Якщо буде загроза моїм правам - спалю, щоб ворог не захопив.
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10.12.2023 13:46 Відповісти
Блин, чья бы корова о правах мычала... . 2000 грн впл - это права? 50 евро в месяц, Карл...!!!
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10.12.2023 13:57 Відповісти
Права? А може життя? Декотрі зовсім не відчувають загрозу життю. Тому і черга до Буковелі.
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10.12.2023 14:02 Відповісти
Тим, котрі у черзі до Буковеля, є куди тікати і на кордоні їм відкрита дорога
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10.12.2023 14:30 Відповісти
Дальнобійники,які там застрягли з'їдять заживо цю всю сцикливу *****)
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10.12.2023 14:33 Відповісти
Вже хоч одного з"їли?
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10.12.2023 14:36 Відповісти
А хто втік? Призвіща?
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10.12.2023 14:49 Відповісти
Може тобы прізвища батальону "Монако" перерахувати?
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10.12.2023 14:59 Відповісти
Не вий@буйся. Хто тікав після того,як заблокували дальнобійників?
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10.12.2023 15:03 Відповісти
А чому їм було чекати після?
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10.12.2023 15:15 Відповісти
Тому що вони ЗАРАЗ у черзі до Буковелі.
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10.12.2023 15:25 Відповісти
Права всіх українців сьогодні під постійною російською загрозою, - МЗС

Аде наша МЗС? Як наша МЗС відстоює права українців?

МЗС немає, замість неї Єрмак
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10.12.2023 14:15 Відповісти
Де ви бачили, щоб Кулеба зробив хоч один самостійний крок без Єрмака?
Кулеба -це таке собі "Чего ізволітє?" при Єрмаку

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10.12.2023 14:24 Відповісти

Вгадайте хто тут "хазяїн"
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10.12.2023 14:28 Відповісти
ФСБ.
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10.12.2023 14:34 Відповісти
Права всіх українців сьогодні під постійною російською загрозою, - МЗС

А на кордоні з Польщею під чиєю загрозою права українців?

І як там відстоює права українців МЗС?
Може те МЗС вже треба розформувати?
За їхні зарплати може краще безпілотники купувати? Буде більше користі
Там всеодно один Єрмак усім керує
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10.12.2023 14:44 Відповісти
Ну якщо точнійше сказати свої права розміняли у 2019році,а російська загроза(війна) це наслідки того розміну на порожні обіцянки.
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10.12.2023 16:20 Відповісти
Права всіх українців сьогодні під постійною російською загрозою

Зовнішню загрозу хоч мочити можна всмак. За це навіть нагороди дають...
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10.12.2023 16:53 Відповісти
єдиний шлях до відновлення прав наших громадян, а також досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні - це втілення всіх пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського

 невже Володимир вже прикрутив МЗС дещо до сталінського рівня...
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10.12.2023 17:53 Відповісти
 
 