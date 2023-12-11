Євросоюз продовжує підтримувати громадянське суспільство Білорусі, - Боррель

Війни в Україні та на Близькому Сході не відвертають увагу Євросоюзу від ситуації в Білорусі, тож він продовжить підтримувати громадянське суспільство й демократичні сили цієї країни.

Про це у Брюсселі перед робочим ланчем за участі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу та лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо багато проблем по усьому світу – війну у Газі, війну в Україні, - але ми не забули про Білорусь та її народ, які залишаються в наших думках… Ми добре обізнані з дуже важкою ситуацією в країні, і я переконаний, що міністри матимуть велике бажання почути від вас оцінку ситуації", - сказав Боррель, звертаючись до Тихановської.

Він зауважив. що зустріч європейських міністрів з лідеркою білоруської опозиції буде доброю нагодою засудити репресії, які режим Лукашенка продовжує проти власного народу, а також його дії на підтримку путінської війни проти України.

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"Завтра (11 грудня – ред.) наші міністри зустрічатимуться з міністрами країн Східного партнерства, але місце Білорусі знову буде порожнім. Тому що ми не визнаємо тих, хто вкрав вибори, та вчиняє репресії проти населення. Саме це зробив Лукашенко – вкрав вибори та розв’язав репресії проти народу Білорусі. Ми будемо говорити з вами, щоб продемонструвати зобов’язання перед народом Білорусі. Ми не можемо зробити це через білоруську владу, але я сподіваюся, що (майбутні – ред.) лідери Білорусі будуть демократично обрані, та представлятимуть весь білоруський народ", - заявив очільник європейської дипломатії.

Боррель наголосив, що Європейський Союз продовжить санкції проти режиму Лукашенка та водночас посилить допомогу громадянському суспільству й демократичним силам Білорусі.

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"Я зроблю оголошення про додаткову фінансову підтримку для білоруського громадянського суспільства та для демократичних сил Білорусі. Після цього оголошення ми досягнемо суми підтримки у 140 мільйонів євро з 2020 року. Ми знаємо, що це краплина в океані потреб білоруського народу та опозиції, але ми робимо все можливе, щоб їх підтримати", - запевнив Боррель.

Він ще раз наголосив, що ЄС та міжнародне співтовариство продовжують закликати режим в Білорусі негайно звільнити всіх політичних в’язнів, зупинити репресії, долучитися до інклюзивного діалогу у суспільстві та провести вільні й демократичні вибори.

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