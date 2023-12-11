Армія РФ за добу здійснила три ракетні та 61 авіаційний удар

Ворог завдав 3 ракетних і 61 авіаційний удар, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, за даними Генштабу, минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони України всі 18 ворожих дронів знищено.

Також, поточної доби російські окупанти завдали чергового удару по Києву. Наслідки атаки уточнюються.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернещина, Дружелюбівка Харківської області; Твердохлібове, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Часів Яр, Торецьк, Калинове, Очеретине, Новопокровське, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.