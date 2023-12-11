Рашисти обстріляли понад 18 населених пунктів Харківщини, є пошкодження

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, артилерійських та мінометних ударів зазнали понад 18 населених пунктів області: Козача Лопань Харківського району, Графське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове Куп’янського району.

Авіаударів ворог завдав по околицях Петропавлівки, Піщаного, Першотравневого, Чернещини, Дружелюбівки.

"Близько 10:30 у с. Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, пошкоджено 4 гаража та приватний будинок", - інформує Синєгубов.

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Постраждалих протягом доби не зафіксовано.

Очільник регіону також зазначає, що за минулий тиждень вибухотехніки обстежили понад 80 гектарів території Харківщини та знешкодили більше 2100 вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування тривають.