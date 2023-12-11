Доба на Миколаївщині: артобстріли Очакова, ППО збила 13 "шахедів"

Протягом доби армія РФ тричі обстріляла Очаків. Вночі сили ППО знищили 13 ударних БпЛА "Shahed-131/136"

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 10 грудня, о 08:20, 17:38, 22:45 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та м. Очаків Очаківської громади.

Також вчора, 10 грудня, в м. Очаків внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджень зазнав житловий будинок. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Вночі, 10 грудня, в населеному пункті Куцурубської громади, також внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" виникла пожежа складського приміщення з сільськогосподарською технікою, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

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Під час нічної атаки, 10 грудня, в м. Снігурівка Снігурівської громади внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу "Shahed-131/136" виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

"У ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-131/136", - зазначив Кім.