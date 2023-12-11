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Чехія (1002) членство в ЄС (932) Ліпавський Ян (46)

Чехія повністю підтримує вступ України до ЄС, - глава МЗС Ліпавський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прага,чехія

Чехія повністю підтримує українсько-європейську інтеграцію, однак застерігає, що процес вступу до Євросоюзу не буде "безболісним".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що, як показав звіт Єврокомісії, Україна доклала значних зусиль для виконання семи рекомендацій.

"Нині це політичне рішення, яке також може бути непростим, але Чехія повністю підтримує українсько-європейську інтеграцію", - зауважив Ліпавський.

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Водночас дипломат зауважив, що цей процес "не буде безболісним".

"Це спричинить ситуацію, яку ми спостерігали з українським зерном на європейському ринку. Зараз ми бачимо, як транспортні компанії блокують дороги в Польщі, тож проблеми будуть, і нам треба мати багато політичної волі, щоб подолати ці проблеми, знайти рішення для інтеграції України до європейських ринків, але я думаю, що загалом воля є", - додав глава МЗС Чехії.
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Вот она разница в памяти между 1956 (Венгрия) и 1968 (Чехословакия).
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11.12.2023 11:24 Відповісти
Так Чехія зробила висновки з 68 а венгри та словаки на жаль ні
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11.12.2023 11:50 Відповісти
У мене до Чехії особливе ставлення , тому я регулярно буваю у Празі !
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11.12.2023 12:01 Відповісти
 
 