Чехія повністю підтримує вступ України до ЄС, - глава МЗС Ліпавський

Чехія повністю підтримує українсько-європейську інтеграцію, однак застерігає, що процес вступу до Євросоюзу не буде "безболісним".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що, як показав звіт Єврокомісії, Україна доклала значних зусиль для виконання семи рекомендацій.

"Нині це політичне рішення, яке також може бути непростим, але Чехія повністю підтримує українсько-європейську інтеграцію", - зауважив Ліпавський.

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Водночас дипломат зауважив, що цей процес "не буде безболісним".

"Це спричинить ситуацію, яку ми спостерігали з українським зерном на європейському ринку. Зараз ми бачимо, як транспортні компанії блокують дороги в Польщі, тож проблеми будуть, і нам треба мати багато політичної волі, щоб подолати ці проблеми, знайти рішення для інтеграції України до європейських ринків, але я думаю, що загалом воля є", - додав глава МЗС Чехії.