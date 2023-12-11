Японія планує підтримати Маріуполь у проєктах відбудови міста після деокупації

Планується, що Японія доєднається до проєкту Mariupol Reborn та до реконструкції тимчасового житла для переселенців.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада із посиланням на проєкт "Mariupol Reborn", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ми у пошуках партнерів для ремонту і реконструкції п’яти гуртожитків у різних містах України, де живуть маріупольці. Житло буде надаватися людям з-поміж найвразливіших категорій населення, переважна більшість - мами з маленькими дітьми. Ворог свідомо знищив Маріуполь. Понад 200 тисяч людей покинули окуповане росіянами місто. З них просто зараз на підконтрольній території України щонайменше 120 тисяч. Тому я дуже вдячний посольству Японії та представникам японської спільноти з міжнародної співпраці за увагу до проблем маріупольців та підтримку наших проєктів", - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) має на меті сприяти розвитку міжнародного співробітництва, а також здоровому розвитку японської та світової економіки шляхом підтримки соціально-економічного розвитку, відновлення або економічної стабільності регіонів, що розвиваються.

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