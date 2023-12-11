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Новини Війна в Україні
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Маріуполь (2820) Японія (593)

Японія планує підтримати Маріуполь у проєктах відбудови міста після деокупації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Планується, що Японія доєднається до проєкту Mariupol Reborn та до реконструкції тимчасового житла для переселенців.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада із посиланням на проєкт "Mariupol Reborn", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ми у пошуках партнерів для ремонту і реконструкції п’яти гуртожитків у різних містах України, де живуть маріупольці. Житло буде надаватися людям з-поміж найвразливіших категорій населення, переважна більшість - мами з маленькими дітьми. Ворог свідомо знищив Маріуполь. Понад 200 тисяч людей покинули окуповане росіянами місто. З них просто зараз на підконтрольній території України щонайменше 120 тисяч. Тому я дуже вдячний посольству Японії та представникам японської спільноти з міжнародної співпраці за увагу до проблем маріупольців та підтримку наших проєктів", - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) має на меті сприяти розвитку міжнародного співробітництва, а також здоровому розвитку японської та світової економіки шляхом підтримки соціально-економічного розвитку, відновлення або економічної стабільності регіонів, що розвиваються.

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Автор: Марина Макєєва
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11.12.2023 12:47 Відповісти
Та вже москалі з чорножопими понаїхали - їх треба буде вигнати, врахуйте також.
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11.12.2023 12:55 Відповісти
Це що , так як у Ходжи Насреддина , або ішак здохне , або падішах? Яке відновлення? Задурив Зеленський усім голову! Перемогти спочатку треба! От куди гроші вкладати треба - в перемогу!!!! А то все інше не знадобиться якщо програємо!
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11.12.2023 13:09 Відповісти
Донецьк з Луганськом з 2014 року вже відновили. Скоріш за все те ж буде і Маріуполем
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11.12.2023 14:28 Відповісти
 
 