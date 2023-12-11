Японія планує підтримати Маріуполь у проєктах відбудови міста після деокупації
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Планується, що Японія доєднається до проєкту Mariupol Reborn та до реконструкції тимчасового житла для переселенців.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада із посиланням на проєкт "Mariupol Reborn", інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі ми у пошуках партнерів для ремонту і реконструкції п’яти гуртожитків у різних містах України, де живуть маріупольці. Житло буде надаватися людям з-поміж найвразливіших категорій населення, переважна більшість - мами з маленькими дітьми. Ворог свідомо знищив Маріуполь. Понад 200 тисяч людей покинули окуповане росіянами місто. З них просто зараз на підконтрольній території України щонайменше 120 тисяч. Тому я дуже вдячний посольству Японії та представникам японської спільноти з міжнародної співпраці за увагу до проблем маріупольців та підтримку наших проєктів", - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) має на меті сприяти розвитку міжнародного співробітництва, а також здоровому розвитку японської та світової економіки шляхом підтримки соціально-економічного розвитку, відновлення або економічної стабільності регіонів, що розвиваються.
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