Ще дві парафії УПЦ МП перейшли до ПЦУ на Хмельниччині

Релігійні громади сіл Новичі та Жолудки Шепетівського району Хмельницької області, які раніше підпорядковувалися УПЦ Московського патріархату, перейшли до Православної церкви України

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив благочинний Шепетівського округу Хмельницької єпархії ПЦУ Василь Павлюк.

"9 грудня в церковних громадах сіл Новичі та Жолудки Шепетівського району відбулися збори, під час яких було прийнято рішення приєднатися до Православної Церкви України. Парафіяни, які зібрались на збори в обох громадах, проголосували за зміну підпорядкування від УПЦ (МП) до ПЦУ. Настоятель обох храмів Покрови Пресвятої Богородиці та преподобної Параскеви Сербської не підтримав рішення громади", - йдеться в повідомленні.

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