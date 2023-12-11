Ще дві парафії УПЦ МП перейшли до ПЦУ на Хмельниччині
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Релігійні громади сіл Новичі та Жолудки Шепетівського району Хмельницької області, які раніше підпорядковувалися УПЦ Московського патріархату, перейшли до Православної церкви України
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив благочинний Шепетівського округу Хмельницької єпархії ПЦУ Василь Павлюк.
"9 грудня в церковних громадах сіл Новичі та Жолудки Шепетівського району відбулися збори, під час яких було прийнято рішення приєднатися до Православної Церкви України. Парафіяни, які зібрались на збори в обох громадах, проголосували за зміну підпорядкування від УПЦ (МП) до ПЦУ. Настоятель обох храмів Покрови Пресвятої Богородиці та преподобної Параскеви Сербської не підтримав рішення громади", - йдеться в повідомленні.
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