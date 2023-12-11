УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10122 відвідувача онлайн
Новини Події
1 954 2
УПЦ МП (1096) Хмельниччина (663) ПЦУ (778)

Ще дві парафії УПЦ МП перейшли до ПЦУ на Хмельниччині

Новини Цензор.НЕТ Події

до,пцу,перехід

Релігійні громади сіл Новичі та Жолудки Шепетівського району Хмельницької області, які раніше підпорядковувалися УПЦ Московського патріархату, перейшли до Православної церкви України

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив благочинний Шепетівського округу Хмельницької єпархії ПЦУ Василь Павлюк.

"9 грудня в церковних громадах сіл Новичі та Жолудки Шепетівського району відбулися збори, під час яких було прийнято рішення приєднатися до Православної Церкви України. Парафіяни, які зібрались на збори в обох громадах, проголосували за зміну підпорядкування від УПЦ (МП) до ПЦУ. Настоятель обох храмів Покрови Пресвятої Богородиці та преподобної Параскеви Сербської не підтримав рішення громади", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Черкаській області до ПЦУ перейшли понад 80 парафій, проте ще 200 залишаються в УПЦ МП

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вєсті с болот:

показати весь коментар
11.12.2023 14:58 Відповісти
Ніколи б не подумав, але сама велика секта сатаністів в московських рясах на Хмельниччині. Їх купа в Шепетівці і Кам'янці Подільському. Там мабуть центр випуску пропагандостських книг, наглдядних посібників і кухня по вирощуванню ненаваисті до України. Невже місцевим царькам повилазило?
показати весь коментар
11.12.2023 16:36 Відповісти
 
 