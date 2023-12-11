Лідери країн Балтії очікують, що рішення МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду буде скасовано
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Три президенти країн Балтії заявили, що очікують скасування рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року у нейтральному статусі, оскільки це рішення підриває "деякі з ключових принципів олімпійського руху".
Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє телерадіокомпанія LRT.
"Це дуже прикре рішення, і я все ще сподіваюся, що воно може бути переглянуте, що воно може бути виправлене", - заявив президент Литви Гітанас Науседа.
"Ми вже бачимо реакцію різних федерацій, і я думаю, що олімпійські принципи не мають нічого спільного з терором, вбивствами або руйнуванням. Тому дуже неприємно бачити такі рішення саме зараз, на критичній стадії війни в Україні", - додав він.
Президент Естонії Алар Каріс також заявив, що вважає рішення МОК неприйнятним і "як громадянин, і як людина, яка любить спорт".
Президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що це рішення підриває "деякі з ключових принципів олімпійського руху".
"На мою думку, якщо нічого не зміниться, буде дуже важко побачити там українських чи латвійських спортсменів. Але це, звичайно, рішення, яке повинні приймати уряди й спортивні спільноти в кожній країні, і, звичайно, воно повинно бути добре скоординоване і добре продумане з країнами-однодумцями, включаючи Україну, країни Балтії та інші європейські країни, які не задоволені цими рішеннями", - наголосив він.
Раніше МОК рекомендував дозволити окремим російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді в Парижі під нейтральним прапором – у тому разі, якщо вони активно не підтримують війну проти України та не пов'язані із силовими структурами та збірними своїх країн.
В офіційних місцях проведення Ігор також не допускається демонстрація російських і білоруських прапорів та іншої символіки двох держав. Офіційні представники Росії та Білорусі запрошені на Олімпіаду не будуть.
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Орків треба відокремити від нормального світу.
@alfredik284
Слухайте, і запам'ятовуйте:
-невдовзі кац@пи захоплюють Авдіївку
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-всі ми обтікаємо
-в березні лідор підписує перемир'я
Ви з глузду з'їхали? Дехто вже потратив частину хабарів, що йому, кредит брати?