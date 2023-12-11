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Білорусь (5971) МОК (151) Олімпіада (580) Балтія (207) росія (47263)

Лідери країн Балтії очікують, що рішення МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду буде скасовано

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

литва,естонія,балтія,латвія

Три президенти країн Балтії заявили, що очікують скасування рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року у нейтральному статусі, оскільки це рішення підриває "деякі з ключових принципів олімпійського руху".

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє телерадіокомпанія LRT.

"Це дуже прикре рішення, і я все ще сподіваюся, що воно може бути переглянуте, що воно може бути виправлене", - заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Ми вже бачимо реакцію різних федерацій, і я думаю, що олімпійські принципи не мають нічого спільного з терором, вбивствами або руйнуванням. Тому дуже неприємно бачити такі рішення саме зараз, на критичній стадії війни в Україні", - додав він.

Президент Естонії Алар Каріс також заявив, що вважає рішення МОК неприйнятним і "як громадянин, і як людина, яка любить спорт".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заява МЗС: Члени Виконавчого комітету МОК несуть відповідальність за заохочення Росії та Білорусі до продовження збройної агресії проти України

Президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що це рішення підриває "деякі з ключових принципів олімпійського руху".

"На мою думку, якщо нічого не зміниться, буде дуже важко побачити там українських чи латвійських спортсменів. Але це, звичайно, рішення, яке повинні приймати уряди й спортивні спільноти в кожній країні, і, звичайно, воно повинно бути добре скоординоване і добре продумане з країнами-однодумцями, включаючи Україну, країни Балтії та інші європейські країни, які не задоволені цими рішеннями", - наголосив він.

Раніше МОК рекомендував дозволити окремим російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді в Парижі під нейтральним прапором – у тому разі, якщо вони активно не підтримують війну проти України та не пов'язані із силовими структурами та збірними своїх країн.

В офіційних місцях проведення Ігор також не допускається демонстрація російських і білоруських прапорів та іншої символіки двох держав. Офіційні представники Росії та Білорусі запрошені на Олімпіаду не будуть.

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Топ коментарі
+7
Респект.
Орків треба відокремити від нормального світу.
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11.12.2023 16:41
+4
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11.12.2023 16:45
+3
Àlfred284
@alfredik284
Слухайте, і запам'ятовуйте:
-невдовзі кац@пи захоплюють Авдіївку
-президент звинувачує в пройобі Залужного, і знімає його
-на його посаду ставлять Сирського
-всі ми обтікаємо
-в березні лідор підписує перемир'я
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11.12.2023 16:43
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Респект.
Орків треба відокремити від нормального світу.
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11.12.2023 16:41 Відповісти
Àlfred284
@alfredik284
Слухайте, і запам'ятовуйте:
-невдовзі кац@пи захоплюють Авдіївку
-президент звинувачує в пройобі Залужного, і знімає його
-на його посаду ставлять Сирського
-всі ми обтікаємо
-в березні лідор підписує перемир'я
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11.12.2023 16:43 Відповісти
Але за Авдієвку відповідальний Сирський ... Капець ..
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11.12.2023 16:47 Відповісти
И как это связано со статьей про Олимпиаду?Или вам платят от количества высеров?
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11.12.2023 18:53 Відповісти
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11.12.2023 16:45 Відповісти
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11.12.2023 16:48 Відповісти
А що робитимуть з хабарями/соболями від кацапії? Повертатимуть?

Ви з глузду з'їхали? Дехто вже потратив частину хабарів, що йому, кредит брати?
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11.12.2023 18:03 Відповісти
Якщо цю мерзоту допустять на ОІ-то це буде смерть Олімпійському руху.За які ідеали може тоді йти мова?ОІ починалися в світі-саме для пипинення війн,кровопролить і суперечок.Невже хтось з цивілізованих країн поїде на цю Олімпіаду змагатися з кацапами?Згадайте 1980 рік....
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11.12.2023 18:28 Відповісти
На підготовку Олімпіяди організатори затратили мільярди.Ніхто нічого не "скасує". Це сотні тисяч туристів і вболівальників, котрі несуть сотні Франції мільйонів доларів. "Підшліфують" формулювання (накшталт "нейтрального статусу", "олімпійського прапора", щось бовкнуть про гімн....) а, в останні дні все відмінять і запустять кацапів в повних "обладунках". Мани-мани-мани...
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12.12.2023 06:30 Відповісти
 
 