Заблоковано рух вантажівок, які прямують до Словаччини, - Держприкордонслужба

О 16:10 11 грудня представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску "Вишнє Нємецке".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини.

"На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують. Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

На даний час перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним словацькому "Вишнє Нємецке", в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки", - йдеться у повідомленні.

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