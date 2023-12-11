УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10015 відвідувачів онлайн
Новини Події
3 087 11
блокада (620) Держприкордонслужба (4342) кордон (3113) Словаччина (555)

Заблоковано рух вантажівок, які прямують до Словаччини, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Події

кордон,словаччина

О 16:10 11 грудня представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску "Вишнє Нємецке".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини.

"На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують. Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

На даний час перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним словацькому "Вишнє Нємецке", в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Cловацькі перевізники відновлять блокування кордону з Україною (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
Де очільник гміни, млять?!
показати весь коментар
11.12.2023 16:53
+6
А чого ти шаришся тут тоді?
показати весь коментар
11.12.2023 16:56
+5
Ого , добряче в тебе підгоріло . А шо случілось руснявий . !?
показати весь коментар
11.12.2023 16:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де очільник гміни, млять?!
показати весь коментар
11.12.2023 16:53 Відповісти
А чого ти шаришся тут тоді?
показати весь коментар
11.12.2023 16:56 Відповісти
Ого , добряче в тебе підгоріло . А шо случілось руснявий . !?
показати весь коментар
11.12.2023 16:57 Відповісти
ти б краще, зі своїм прізвищем мовчав
показати весь коментар
11.12.2023 16:58 Відповісти
А ти хто?
показати весь коментар
11.12.2023 17:00 Відповісти
Трикопійковий гівноїд спіймав хвилину слави і злився в унітаз. ))
показати весь коментар
11.12.2023 17:11 Відповісти
словаки *лядством займаються.. корисні московські ідіоти..
показати весь коментар
11.12.2023 16:56 Відповісти
Яка неочікуванність!?!

Ніхто д в уряді України не знав. Запитайте любого міністра- всі не пре ділах.
Ніяких профілактичних чи других засобів ніхто не робив.

» зима прийшла несподівано»…
показати весь коментар
11.12.2023 16:57 Відповісти
Де там кулеба? - Нехай бере лопату і йде прорубувати вікно в Словаччину.
показати весь коментар
11.12.2023 17:09 Відповісти
Деблокада границы с Польшей продлилась ровно 4 часа - СМИ

Польские протестующие снова перегородили дорогу возле пункта пропуска Дорогуск-Ягодин. Наши водители сообщают, что их не пропускают под предлогом, что фура, которой перегорожен путь, сломалась.
показати весь коментар
11.12.2023 19:18 Відповісти
 
 