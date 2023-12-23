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Армія РФ не використовує новітні ЗРК С-400 для ударів по Україні, вони прикривають повітряний простір, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

с400

Ворог не використовує новітні ЗРК С-400 для ударів по Україні. Ці комплекси прикривають повітряний простір.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Комплекси С-400 не націлені на регіони, це більше виключення - використання їх по земних цілях. Це новітній зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф", який здатний знищувати повітряні цілі на великих відстанях. Це буде марнотратство з боку росіян, якщо вони будуть ними бити по наземних цілях", - сказав Ігнат.

Речник пояснив, що окупанти переважно застосовують С-300 для ударів по території України, оскільки цих ракет вони мають багато. ЗРК С-400 загрожують українській авіації.

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Загарбники розміщують ці комплекси як у Криму, так і інших окупованих територіях України.

"Росія їх використовує для прикриття повітряного простору. Можливо, для збиття крилатих ракет, якими ми теж завдаємо ударів", - додав Ігнат.

Автор: Ірина Дашківська
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ігнат, дай наріду спокій хоча б в вихідний... стули пельку або їдь нарешті на передову
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23.12.2023 15:12 Відповісти
А як стати такою телезіркою як Ігнат?
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23.12.2023 16:22 Відповісти
Кому ти париш? А 4 штуки у серпні по Дніпру - то із рогатки пуляли?
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23.12.2023 17:33 Відповісти
 
 