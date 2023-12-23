Армія РФ не використовує новітні ЗРК С-400 для ударів по Україні, вони прикривають повітряний простір, - Ігнат
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Ворог не використовує новітні ЗРК С-400 для ударів по Україні. Ці комплекси прикривають повітряний простір.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Комплекси С-400 не націлені на регіони, це більше виключення - використання їх по земних цілях. Це новітній зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф", який здатний знищувати повітряні цілі на великих відстанях. Це буде марнотратство з боку росіян, якщо вони будуть ними бити по наземних цілях", - сказав Ігнат.
Речник пояснив, що окупанти переважно застосовують С-300 для ударів по території України, оскільки цих ракет вони мають багато. ЗРК С-400 загрожують українській авіації.
Загарбники розміщують ці комплекси як у Криму, так і інших окупованих територіях України.
"Росія їх використовує для прикриття повітряного простору. Можливо, для збиття крилатих ракет, якими ми теж завдаємо ударів", - додав Ігнат.
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